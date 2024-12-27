https://ria.ru/20241227/avokado-1805630164.html

Блюда из авокадо: простые рецепты в домашних условиях

Авокадо: простые и классические рецепты в домашних условиях с фото пошагово

Блюда из авокадо: простые рецепты в домашних условиях

Авокадо рецепты – простые и вкусные решения для домашнего стола. Сам по себе авокадо очень полезен для здоровья: благотворно влияет на сердце, снижает уровень... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:02:00+03:00

2024-12-27T13:02:00+03:00

2024-12-27T13:08:00+03:00

здоровый образ жизни (зож)

еда

зож

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600786972_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_7b60bc01dc52d5cc2f77f8e068754b1a.jpg

Авокадо рецепты – простые и вкусные решения для домашнего стола. Сам по себе авокадо очень полезен для здоровья: благотворно влияет на сердце, снижает уровень плохого холестерина, а также он отлично подходит для правильного питания и быстро насыщает желудок. В материале РИА Новости Спорт мы расскажем, как приготовить блюда с авокадо в домашних условиях пошагово с фото и какие полезные советы от кулинаров можно применить на практике.АвокадоАвокадо является удивительным продуктом, поскольку содержит в себе множество полезных веществ, которые так необходимы для поддержания нашего здоровья. Сам авокадо родом из Мексики и Центральной Америки. В состав авокадо входят ненасыщенные жирные омега-кислоты, калий, клетчатка и другие микроэлементы. Авокадо повышает либидо и является природным антиоксидантом. Также плод часто относят к суперфуду из-за его потрясающих свойств.Пищевая ценностьХоть авокадо и является кладезем полезных веществ, но плод довольно калориен, если употреблять его в больших количествах. Поэтому с ним лучше не перебарщивать, но и строго ограничивать себя не рекомендуется. Калорийность авокадо на 100 г. составляет 160 килокалорий.Белки – 2 грамма.Жиры – от 14.66 грамма. Углеводы – 8.53 грамма.Как правило, один плод весит 180-200 граммов. без кожуры и косточки.Популярные блюда с авокадоБлюда из авокадо можно назвать экзотическими из-за своего особенного вкуса. Зрелый авокадо по вкусу напоминает нежное масло с текстурой терпкой сладковатой тыквы или даже груши. Популярность к зеленому плоду пришла относительно недавно, а еда из него получаются действительно вкусной.СалатыОдни из самых популярных вариантов приготовления с авокадо является салат. Салат может быть с чем угодно: с манго, с семгой, с креветками и так далее. Не стоит ограничивать себя в выборе ингредиентов, поскольку авокадо сочетается со многими другими продуктами.С мангоСписок ингредиентов:- 1 авокадо;- 1 манго;- 50 г. рукколы;- Половина красного лука;- Чайная ложка лимонного сока;- Кунжут – для украшения.Способ приготовления:Авокадо режем вдоль, очищаем от кожуры и избавляемся от косточки. С манго проделываем то же самое. Плоды нарезаем дольками, укладываем на тарелке. Далее режем рукколу и лук полукольцами, добавляем в салат. Сверху сбрызгиваем лимонным соком и посыпаем кунжутом.С пастой и овощамиСписок ингредиентов:- 1 авокадо;- 2 болгарских перца - один желтый, другой красный;- 150 г. пасты "Перья";- Растительное масло;- Зелень по желанию;- Соль и перец по вкусу.Способ приготовления:Очищаем и нарезаем авокадо кубиками или полудольками, болгарские перцы режем полосками. Отвариваем пасту до готовности. Аккуратно смешиваем ингредиенты в емкости. Добавляем зелень по своему вкусу, сверху поливаем растительным маслом и соль/перец по вкусу.С креветкамиСписок ингредиентов:- 1 авокадо;- 200 гр. креветок;- 20 гр. укропа;- 1 чайная ложка лимонного сока;- Растительное масло по вкусу;- Соль и перец по вкусу.Способ приготовления:Креветки промоем и очистим, закидываем их в кипящую воду и варим 2 минуты. Авокадо разрезаем, чистим и мелко нарезаем на кубики. Укроп также нарезаем. Креветки, авокадо и укроп укладываем в емкость и перемешиваем. Сверху сбрызгиваем лимонным соком, растительным маслом, добавляем соль и перец по вкусу.С апельсином и орехамиСписок ингредиентов:- 1 авокадо;- 1 апельсин;- 30 г. орехов по вкусу (миндаль, грецкие, кешью);- 4 листа салат романо;- Соль и перец по вкусу.Способ приготовления:Авокадо и апельсин очищаем от кожуры, избавляемся от косточек, нарезаем крупными дольками. В емкость укладываем листья салата романо. Добавляем туда авокадо и апельсин. Посыпаем орехами, соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешиваем.С семгойСписок ингредиентов:- 1 авокадо;- 200 г. слабосоленой семги;- 1 салат латук;- 1 столовая ложка горчицы;- 1 столовая ложка меда;- 3 столовой ложки лимонного сока;- 6 столовых ложок оливкового масла;- Соль и перец по вкусу.Способ приготовления:Листья стала промываем, сушим и рвем руками на мелкие части. Авокадо разрезаем вдоль, очищаем от кожуры, избавляемся от косточки. Нарезаем плод кубиками. Семгу также нарезаем маленькими кубиками. Нарезанные ингредиенты помещаем в одну емкость, сбрызгиваем лимонным соком. Поливаем оливковым маслом. Также добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем.С телятинойСписок ингредиентов:- 2 авокадо;- 200 г. обжаренной телятины;- Петрушка или кинза по вкусу;- 2 столовые ложки каперсов;- 3 столовые ложки лимонного сока.Способ приготовления:Очищаем авокадо, вытаскиваем кость и нарезаем его дольками. Телятину обжариваем на сковороде. Далее смешиваем ингредиенты в салатную емкость. Режем зелень по вкусу, добавляем в салат, всыпаем каперсы. Сверху сбрызгиваем лимонным соком, перемешиваем.С тунцом и огурцамиСписок ингредиентов:- 3 авокадо;- 2 огурца среднего размера;- 300 г консервированного тунца (одна банка);- 15 грамм укропа (половина пучка);- Две столовые ложки оливкового масла;- Две столовые ложки лимонного сока.Способ приготовления:Приготовьте ингредиенты, авокадо разрежьте вдоль, удалите косточку и очистите плод от кожуры. Далее нарежьте авокадо дольками. Огурцы нарежьте полукругами, а тунец измельчите вилкой. Все помещаем в емкость для салата. Далее порубите укроп и добавьте в салат, добавьте оливковое мало, лимонный сок, соль и перец по вкусу. Перемешайте.Салат по-гречески с брынзойСписок ингредиентов:- 2 авокадо;- 12 маслин;- 4 листа салата;- 200 гр. брынзы;- 8 штучек томатов черри;- Оливковое масло по вкусу;- Лимонный сок по вкусу;- Соль и перец по вкусу.Способ приготовления:Классический греческий салат с брынзой, но с добавлением авокадо.СоусыОдин из самых известных соусов из авокадо является мексиканский гуакамоле, который на родине выступает самостоятельным блюдом. Но существуют и другие соусы на основе зеленого плода.Мексиканский гуакамолеСписок ингредиентов:- 5 авокадо;- Половина пучка кинзы;- 2 зубчика чеснока;- 1 перец чили;- 1 помидор;- Половина луковицы;- 3 столовой ложки лимонного сока;- Соль по вкусу.Способ приготовления:Мелко нарежьте помидор, чили, кинзу, лук. Чеснок выдавите, авокадо нарежьте и поместите в блендер. Добавьте уже нарезанные овощи и зелень. Добавьте лимонный сок и смешайте ингредиенты в блендере. Далее добавьте соли по вкусу и снова перемешайте.Соус ранч с авокадоСписок ингредиентов:- 1 авокадо;- 300 мл. нежирной простокваши (можно заменить на кефир);- 1 чайная ложка белого винного уксуса- 1 пучок зеленого лука;- Зубчик чеснока;- 60 мл. шнитт-лука;- 60 мл. свежего укропа;- 60 мл. петрушки;- Соль и перец по вкусу.Способ приготовления:Порежьте все ингредиенты по удобству и смешайте их в блендере до получения однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу, снова перемешайте. Массу перекладываем в удобную емкость и накрываем полиэтиленовой пленкой. Ставим в холодильник на 30 минут и можно есть!Майонез из авокадоСписок ингредиентов:- 1 авокадо;- 1 куриное яйцо;- 1 столовая ложка винного уксуса;- 125 мл. оливкового масла;- Соль и перец по вкусу.Способ приготовления: Разбейте в емкость яйцо, добавьте оливковое масло и винный уксус. Далее взбейте массу блендером до текстуры майонеза. Авокадо очистите, добавьте в емкость. Посыпаем солью и перцем по вкусу, снова перемешиваем.Рис с авокадоСписок ингредиентов:- 1 авокадо;- 250 г. риса;- 2 небольших пучка петрушки;- 1 чайная ложка лимонного сока;- 325 мл. воды;- Специи по вкусу.Способ приготовления:Промойте рис, залейте его водой в кастрюле, варите до кипения, а далее сбавьте на минимальный огонь и продолжайте варить еще 10 минут под крышкой. В это время измельчите авокадо и петрушку в блендере, добавьте соль по вкусу и лимонный сок. Когда рис приготовится, вмешайте в рис приготовленную массу и дайте потомиться под крышку еще минуту.Курица, запеченная с авокадоСписок ингредиентов:- 1 авокадо;- 1 помидор;- 2 куриных филе;- 2 зубчика чеснока;- 50 мл. соевого соуса;- 2 столовые ложки лимонного сока;- 20 г. базилика;- Соль и перец по вкусу.Способ приготовления:Надрежьте куриное филе и разверните его в стороны. Затем отбейте и замочите в соевом соусе со специями на 15 минут. Авокадо порежьте вдоль, очистите от кожуры и косточки, мелко нарежьте с чесноком, помидором и базиликом. Выкладываем в одну емкость и перемешиваем, сбрызгиваем лимонным соком. Получившуюся начинку помещает внутрь куриного филе, саму курицу кладем на форму, заливаем остатками соевого соуса и отправляем в духовку на 45 минут при 180 градусах.Запеченное авокадо с яйцом и бекономСписок ингредиентов: - 1 авокадо;- 2 яйца;- 2 ломтика бекона;- 2 стебля зеленого лука.Способ приготовления:Разрежьте авокадо вдоль, выньте косточку и очистите от кожуры. Можно убрать немного мякоти из плода. Далее разбиваем яйцо в каждую дольку и положите блюдо в духовку на 15 минут при 180 градусах. В это время обжарьте бекон до румяности, зеленый лук порежьте. Готовый авокадо посыпьте рубленным беконом и луком.Фаршированные авокадо с креветкамиСписок ингредиентов:- 4 авокадо;- 4 яйца;- 100 г. креветок;- Лимонный сок по вкусу;- Твердый сыр по вкусу;- Зелень;- Майонез.Способ приготовления: Разрежьте авокадо вдоль, очистите, выньте косточку, удалите мякоть. Сбрызните авокадо лимонным соком. Яйца отварите вкрутую. Очистите и закиньте креветки в кипящую воду, варите 2 минуты и слейте. Креветки нарежьте на кусочки, разомните мякоть авокадо, потрите яйца, смешайте все и добавьте сыр по вкусу, майонез, зелень. Все выкладываем в половинки авокадо.Роллы из лаваша с авокадо и лососемСписок ингредиентов:- 1 авокадо;- 200 г. слабосоленой красной рыбы;- 1 лист лаваша;- 1 столовая ложка лимонного сока;- 200 г. творожного сыра;- Любая зелень;- Специи по вкусу.Способ приготовления:В блендер положите авокадо, зелень, лимонный сок и специи, которые захотите. Далее измельчаем в блендере. Накрываем лист лаваша, смазываем творожным сыром. Массу из блендера выкладываем на лаваш, добавляем кусочки красной рыбы. Далее сверните ролл и отправьте на час в холодильник.Куриные котлеты с авокадоСписок ингредиентов:- Половинка авокадо;- 300 г. куриного фарша;- 1 зубчик чеснока;- 1 столовая ложка лимонного сока;- Соль и перец по вкусу.Способ приготовления:Очистите авокадо от кожуры и косточки, мелко нарежьте и сбрызните лимонным соком. Далее смешайте куриный фарш и авокадо в однородную массу, добавьте чеснок, соль и перец по вкусу. Сформируйте котлетки и обжарьте с двух сторон.ДесертыАвокадо годится не только для закусок или сытных блюд, но и для вкуснейших десертов. Рекомендуем вам несколько рецептов сладостей из авокадо.Кекс с авокадоСписок ингредиентов:- 1 авокадо;- 200 г. муки;- 1 чайная ложка разрыхлителя;- 150 г. сахара;- 120 г. сливочного масла;- Щепотка соли.Способ приготовления:Разомните авокадо вилкой или в блендере, добавьте туда щепотку соли. Далее просейте муку с разрыхлителем, яйца разбейте и отделите желтки от белков. Вводите муку и белки постепенно, чередуя. Получившуюся смесь залейте в форму и выпекайте при 160 градусах 40 минут.Пудинг с авокадоСписок ингредиентов:- 1 авокадо;- 80 мл. кокосового молока;- 55 г. темного шоколада с содержанием 0% какао-бобов;- Щепотка соли.Способ приготовления:В блендере смешиваем кокосовое молоко, шоколад, авокадо и щепотку соли. Взбиваем все до получения густой кремовой текстуры. При желании можно добавить подсластитель. Помещаем получившуюся массу в чашу. Можно съесть сразу, а можно поставить в холодильник.Маффины с авокадоСписок ингредиентов:- 2 с половиной авокадо;- 200 г. овсяных хлопьев;- 50 мл. молока;- 2 яйца;- 2 столовые ложки сахарозаменителя;- 1 чайная ложка разрыхлителя.Способ приготовления:Авокадо чистим, вилкой разминаем в пюре, далее смешиваем с молоком и яйцами. Овсяные хлопья измельчаем, подмешиваем в емкость. Сыпем заменитель сахара и разрыхлитель. Все снова перемешиваем и выкладываем в формы. Запекаем при температуре 180 градусов 40 минут.Пирог со сгущенкой и авокадоСписок ингредиентов:- Половинка авокадо;- 50 г. сахара;- 120 г. сливочного масла;- 1 столовая ложка сока лайма;- 150 г. сгущенки;- 300 г. муки;- 2 яйца;- 1 чайная ложка разрыхлителя.Способ приготовления:Авокадо очистите, избавьтесь от косточки. Мякоть авокадо смешайте с соком лайма в блендере. Отдельно взбейте сливочное масло с сахаром, потом добавьте яйца и взбейте еще раз. Далее добавьте сгущенку, смешайте и постепенно просейте муку вместе с разрыхлителем. Смешайте все ингредиенты в форму и запекайте при 160 градусах 40 минут.Мороженое из авокадоСписок ингредиентов:- 1 авокадо;- 1 банка сгущенки;- 2 столовые ложки лимонного сока;- Примерно 500 мл. сливок 33%;- Щепотка соли.Способ приготовления:Смешиваем сгущенку, очищенный авокадо, лимонный сок и соль в блендере. Перекладываем в емкость. Сливки следует охладить на 30 минут в холодильнике, далее холодные сливки взбиваем миксером на высокой скорости около двух минут. С помощью лопатки вливаем 250 мл. сливок в емкость с ингредиентами, перемешиваем. Далее вливаем остальные 250 мл. сливок и снова перемешивает. Переложите получившуюся массу в охлажденную форму и поставьте в морозилку минимум на 4 часа.Советы кулинаров

https://ria.ru/20241227/produkty-1796316869.html

https://rsport.ria.ru/20211013/avokado-1754224804.html

https://ria.ru/20241227/limon-1801238672.html

https://rsport.ria.ru/20220108/ryba-1766907650.html

https://rsport.ria.ru/20220620/golodanie-1796850715.html

https://ria.ru/20220217/syr-1773365303.html

https://rsport.ria.ru/20241205/yagoditsy-1781682688.html

https://ria.ru/20211229/mayonez-1765921132.html

https://rsport.ria.ru/20240912/zhivot-1786979794.html

https://rsport.ria.ru/20220607/ruki-1793805760.html

https://rsport.ria.ru/20220726/velosiped-1804399584.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анастасия Цымбаревич https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806437461_250:580:1806:2136_100x100_80_0_0_84d651cf02f503720906dfef5e35eefb.jpg

Анастасия Цымбаревич https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806437461_250:580:1806:2136_100x100_80_0_0_84d651cf02f503720906dfef5e35eefb.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Цымбаревич https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806437461_250:580:1806:2136_100x100_80_0_0_84d651cf02f503720906dfef5e35eefb.jpg

здоровый образ жизни (зож), еда