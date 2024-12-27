Блюда из авокадо: простые рецепты в домашних условиях
© Pixabay / coyotАвокадо
© Pixabay / coyot
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Авокадо рецепты – простые и вкусные решения для домашнего стола. Сам по себе авокадо очень полезен для здоровья: благотворно влияет на сердце, снижает уровень плохого холестерина, а также он отлично подходит для правильного питания и быстро насыщает желудок. В материале РИА Новости Спорт мы расскажем, как приготовить блюда с авокадо в домашних условиях пошагово с фото и какие полезные советы от кулинаров можно применить на практике.
Авокадо
Авокадо является удивительным продуктом, поскольку содержит в себе множество полезных веществ, которые так необходимы для поддержания нашего здоровья. Сам авокадо родом из Мексики и Центральной Америки. В состав авокадо входят ненасыщенные жирные омега-кислоты, калий, клетчатка и другие микроэлементы. Авокадо повышает либидо и является природным антиоксидантом. Также плод часто относят к суперфуду из-за его потрясающих свойств.
Пищевая ценность
Хоть авокадо и является кладезем полезных веществ, но плод довольно калориен, если употреблять его в больших количествах. Поэтому с ним лучше не перебарщивать, но и строго ограничивать себя не рекомендуется.
Калорийность авокадо на 100 г. составляет 160 килокалорий.
Белки – 2 грамма.
Жиры – от 14.66 грамма.
Углеводы – 8.53 грамма.
Как правило, один плод весит 180-200 граммов. без кожуры и косточки.
Калорийность авокадо на 100 г. составляет 160 килокалорий.
Белки – 2 грамма.
Жиры – от 14.66 грамма.
Углеводы – 8.53 грамма.
Как правило, один плод весит 180-200 граммов. без кожуры и косточки.
Популярные блюда с авокадо
Блюда из авокадо можно назвать экзотическими из-за своего особенного вкуса. Зрелый авокадо по вкусу напоминает нежное масло с текстурой терпкой сладковатой тыквы или даже груши. Популярность к зеленому плоду пришла относительно недавно, а еда из него получаются действительно вкусной.
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Салаты
Одни из самых популярных вариантов приготовления с авокадо является салат. Салат может быть с чем угодно: с манго, с семгой, с креветками и так далее. Не стоит ограничивать себя в выборе ингредиентов, поскольку авокадо сочетается со многими другими продуктами.
С манго
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 1 манго;
- 50 г. рукколы;
- Половина красного лука;
- Чайная ложка лимонного сока;
- Кунжут – для украшения.
- 1 авокадо;
- 1 манго;
- 50 г. рукколы;
- Половина красного лука;
- Чайная ложка лимонного сока;
- Кунжут – для украшения.
© Depositphotos.com / VladislavNosickНарезанный кубиками манго
© Depositphotos.com / VladislavNosick
Нарезанный кубиками манго
Способ приготовления:
Авокадо режем вдоль, очищаем от кожуры и избавляемся от косточки. С манго проделываем то же самое. Плоды нарезаем дольками, укладываем на тарелке. Далее режем рукколу и лук полукольцами, добавляем в салат. Сверху сбрызгиваем лимонным соком и посыпаем кунжутом.
Авокадо режем вдоль, очищаем от кожуры и избавляемся от косточки. С манго проделываем то же самое. Плоды нарезаем дольками, укладываем на тарелке. Далее режем рукколу и лук полукольцами, добавляем в салат. Сверху сбрызгиваем лимонным соком и посыпаем кунжутом.
С пастой и овощами
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 2 болгарских перца - один желтый, другой красный;
- 150 г. пасты "Перья";
- Растительное масло;
- Зелень по желанию;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Очищаем и нарезаем авокадо кубиками или полудольками, болгарские перцы режем полосками. Отвариваем пасту до готовности. Аккуратно смешиваем ингредиенты в емкости. Добавляем зелень по своему вкусу, сверху поливаем растительным маслом и соль/перец по вкусу.
- 1 авокадо;
- 2 болгарских перца - один желтый, другой красный;
- 150 г. пасты "Перья";
- Растительное масло;
- Зелень по желанию;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Очищаем и нарезаем авокадо кубиками или полудольками, болгарские перцы режем полосками. Отвариваем пасту до готовности. Аккуратно смешиваем ингредиенты в емкости. Добавляем зелень по своему вкусу, сверху поливаем растительным маслом и соль/перец по вкусу.
С креветками
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 200 гр. креветок;
- 20 гр. укропа;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- Растительное масло по вкусу;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Креветки промоем и очистим, закидываем их в кипящую воду и варим 2 минуты. Авокадо разрезаем, чистим и мелко нарезаем на кубики. Укроп также нарезаем. Креветки, авокадо и укроп укладываем в емкость и перемешиваем. Сверху сбрызгиваем лимонным соком, растительным маслом, добавляем соль и перец по вкусу.
- 1 авокадо;
- 200 гр. креветок;
- 20 гр. укропа;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- Растительное масло по вкусу;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Креветки промоем и очистим, закидываем их в кипящую воду и варим 2 минуты. Авокадо разрезаем, чистим и мелко нарезаем на кубики. Укроп также нарезаем. Креветки, авокадо и укроп укладываем в емкость и перемешиваем. Сверху сбрызгиваем лимонным соком, растительным маслом, добавляем соль и перец по вкусу.
С апельсином и орехами
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 1 апельсин;
- 30 г. орехов по вкусу (миндаль, грецкие, кешью);
- 4 листа салат романо;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Авокадо и апельсин очищаем от кожуры, избавляемся от косточек, нарезаем крупными дольками. В емкость укладываем листья салата романо. Добавляем туда авокадо и апельсин. Посыпаем орехами, соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешиваем.
- 1 авокадо;
- 1 апельсин;
- 30 г. орехов по вкусу (миндаль, грецкие, кешью);
- 4 листа салат романо;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Авокадо и апельсин очищаем от кожуры, избавляемся от косточек, нарезаем крупными дольками. В емкость укладываем листья салата романо. Добавляем туда авокадо и апельсин. Посыпаем орехами, соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешиваем.
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С семгой
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 200 г. слабосоленой семги;
- 1 салат латук;
- 1 столовая ложка горчицы;
- 1 столовая ложка меда;
- 3 столовой ложки лимонного сока;
- 6 столовых ложок оливкового масла;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Листья стала промываем, сушим и рвем руками на мелкие части. Авокадо разрезаем вдоль, очищаем от кожуры, избавляемся от косточки. Нарезаем плод кубиками. Семгу также нарезаем маленькими кубиками. Нарезанные ингредиенты помещаем в одну емкость, сбрызгиваем лимонным соком. Поливаем оливковым маслом. Также добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем.
- 1 авокадо;
- 200 г. слабосоленой семги;
- 1 салат латук;
- 1 столовая ложка горчицы;
- 1 столовая ложка меда;
- 3 столовой ложки лимонного сока;
- 6 столовых ложок оливкового масла;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Листья стала промываем, сушим и рвем руками на мелкие части. Авокадо разрезаем вдоль, очищаем от кожуры, избавляемся от косточки. Нарезаем плод кубиками. Семгу также нарезаем маленькими кубиками. Нарезанные ингредиенты помещаем в одну емкость, сбрызгиваем лимонным соком. Поливаем оливковым маслом. Также добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем.
С телятиной
Список ингредиентов:
- 2 авокадо;
- 200 г. обжаренной телятины;
- Петрушка или кинза по вкусу;
- 2 столовые ложки каперсов;
- 3 столовые ложки лимонного сока.
Способ приготовления:
Очищаем авокадо, вытаскиваем кость и нарезаем его дольками. Телятину обжариваем на сковороде. Далее смешиваем ингредиенты в салатную емкость. Режем зелень по вкусу, добавляем в салат, всыпаем каперсы. Сверху сбрызгиваем лимонным соком, перемешиваем.
- 2 авокадо;
- 200 г. обжаренной телятины;
- Петрушка или кинза по вкусу;
- 2 столовые ложки каперсов;
- 3 столовые ложки лимонного сока.
Способ приготовления:
Очищаем авокадо, вытаскиваем кость и нарезаем его дольками. Телятину обжариваем на сковороде. Далее смешиваем ингредиенты в салатную емкость. Режем зелень по вкусу, добавляем в салат, всыпаем каперсы. Сверху сбрызгиваем лимонным соком, перемешиваем.
С тунцом и огурцами
Список ингредиентов:
- 3 авокадо;
- 2 огурца среднего размера;
- 300 г консервированного тунца (одна банка);
- 15 грамм укропа (половина пучка);
- Две столовые ложки оливкового масла;
- Две столовые ложки лимонного сока.
Способ приготовления:
Приготовьте ингредиенты, авокадо разрежьте вдоль, удалите косточку и очистите плод от кожуры. Далее нарежьте авокадо дольками. Огурцы нарежьте полукругами, а тунец измельчите вилкой. Все помещаем в емкость для салата. Далее порубите укроп и добавьте в салат, добавьте оливковое мало, лимонный сок, соль и перец по вкусу. Перемешайте.
- 3 авокадо;
- 2 огурца среднего размера;
- 300 г консервированного тунца (одна банка);
- 15 грамм укропа (половина пучка);
- Две столовые ложки оливкового масла;
- Две столовые ложки лимонного сока.
Способ приготовления:
Приготовьте ингредиенты, авокадо разрежьте вдоль, удалите косточку и очистите плод от кожуры. Далее нарежьте авокадо дольками. Огурцы нарежьте полукругами, а тунец измельчите вилкой. Все помещаем в емкость для салата. Далее порубите укроп и добавьте в салат, добавьте оливковое мало, лимонный сок, соль и перец по вкусу. Перемешайте.
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Салат по-гречески с брынзой
Список ингредиентов:
- 2 авокадо;
- 12 маслин;
- 4 листа салата;
- 200 гр. брынзы;
- 8 штучек томатов черри;
- Оливковое масло по вкусу;
- Лимонный сок по вкусу;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Классический греческий салат с брынзой, но с добавлением авокадо.
- 2 авокадо;
- 12 маслин;
- 4 листа салата;
- 200 гр. брынзы;
- 8 штучек томатов черри;
- Оливковое масло по вкусу;
- Лимонный сок по вкусу;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Классический греческий салат с брынзой, но с добавлением авокадо.
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Соусы
Один из самых известных соусов из авокадо является мексиканский гуакамоле, который на родине выступает самостоятельным блюдом. Но существуют и другие соусы на основе зеленого плода.
Мексиканский гуакамоле
Список ингредиентов:
- 5 авокадо;
- Половина пучка кинзы;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 перец чили;
- 1 помидор;
- Половина луковицы;
- 3 столовой ложки лимонного сока;
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
Мелко нарежьте помидор, чили, кинзу, лук. Чеснок выдавите, авокадо нарежьте и поместите в блендер. Добавьте уже нарезанные овощи и зелень. Добавьте лимонный сок и смешайте ингредиенты в блендере. Далее добавьте соли по вкусу и снова перемешайте.
- 5 авокадо;
- Половина пучка кинзы;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 перец чили;
- 1 помидор;
- Половина луковицы;
- 3 столовой ложки лимонного сока;
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
Мелко нарежьте помидор, чили, кинзу, лук. Чеснок выдавите, авокадо нарежьте и поместите в блендер. Добавьте уже нарезанные овощи и зелень. Добавьте лимонный сок и смешайте ингредиенты в блендере. Далее добавьте соли по вкусу и снова перемешайте.
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Соус ранч с авокадо
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 300 мл. нежирной простокваши (можно заменить на кефир);
- 1 чайная ложка белого винного уксуса
- 1 пучок зеленого лука;
- Зубчик чеснока;
- 60 мл. шнитт-лука;
- 60 мл. свежего укропа;
- 60 мл. петрушки;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Порежьте все ингредиенты по удобству и смешайте их в блендере до получения однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу, снова перемешайте. Массу перекладываем в удобную емкость и накрываем полиэтиленовой пленкой. Ставим в холодильник на 30 минут и можно есть!
- 1 авокадо;
- 300 мл. нежирной простокваши (можно заменить на кефир);
- 1 чайная ложка белого винного уксуса
- 1 пучок зеленого лука;
- Зубчик чеснока;
- 60 мл. шнитт-лука;
- 60 мл. свежего укропа;
- 60 мл. петрушки;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Порежьте все ингредиенты по удобству и смешайте их в блендере до получения однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу, снова перемешайте. Массу перекладываем в удобную емкость и накрываем полиэтиленовой пленкой. Ставим в холодильник на 30 минут и можно есть!
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29 декабря 2021, 02:15
Майонез из авокадо
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 1 куриное яйцо;
- 1 столовая ложка винного уксуса;
- 125 мл. оливкового масла;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Разбейте в емкость яйцо, добавьте оливковое масло и винный уксус. Далее взбейте массу блендером до текстуры майонеза. Авокадо очистите, добавьте в емкость. Посыпаем солью и перцем по вкусу, снова перемешиваем.
- 1 авокадо;
- 1 куриное яйцо;
- 1 столовая ложка винного уксуса;
- 125 мл. оливкового масла;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Разбейте в емкость яйцо, добавьте оливковое масло и винный уксус. Далее взбейте массу блендером до текстуры майонеза. Авокадо очистите, добавьте в емкость. Посыпаем солью и перцем по вкусу, снова перемешиваем.
Рис с авокадо
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 250 г. риса;
- 2 небольших пучка петрушки;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- 325 мл. воды;
- Специи по вкусу.
Способ приготовления:
Промойте рис, залейте его водой в кастрюле, варите до кипения, а далее сбавьте на минимальный огонь и продолжайте варить еще 10 минут под крышкой. В это время измельчите авокадо и петрушку в блендере, добавьте соль по вкусу и лимонный сок. Когда рис приготовится, вмешайте в рис приготовленную массу и дайте потомиться под крышку еще минуту.
- 1 авокадо;
- 250 г. риса;
- 2 небольших пучка петрушки;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- 325 мл. воды;
- Специи по вкусу.
Способ приготовления:
Промойте рис, залейте его водой в кастрюле, варите до кипения, а далее сбавьте на минимальный огонь и продолжайте варить еще 10 минут под крышкой. В это время измельчите авокадо и петрушку в блендере, добавьте соль по вкусу и лимонный сок. Когда рис приготовится, вмешайте в рис приготовленную массу и дайте потомиться под крышку еще минуту.
© Depositphotos.com / NadianbКурица, киноа и овощи
© Depositphotos.com / Nadianb
Курица, киноа и овощи
Курица, запеченная с авокадо
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 1 помидор;
- 2 куриных филе;
- 2 зубчика чеснока;
- 50 мл. соевого соуса;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 20 г. базилика;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Надрежьте куриное филе и разверните его в стороны. Затем отбейте и замочите в соевом соусе со специями на 15 минут. Авокадо порежьте вдоль, очистите от кожуры и косточки, мелко нарежьте с чесноком, помидором и базиликом. Выкладываем в одну емкость и перемешиваем, сбрызгиваем лимонным соком. Получившуюся начинку помещает внутрь куриного филе, саму курицу кладем на форму, заливаем остатками соевого соуса и отправляем в духовку на 45 минут при 180 градусах.
- 1 авокадо;
- 1 помидор;
- 2 куриных филе;
- 2 зубчика чеснока;
- 50 мл. соевого соуса;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 20 г. базилика;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Надрежьте куриное филе и разверните его в стороны. Затем отбейте и замочите в соевом соусе со специями на 15 минут. Авокадо порежьте вдоль, очистите от кожуры и косточки, мелко нарежьте с чесноком, помидором и базиликом. Выкладываем в одну емкость и перемешиваем, сбрызгиваем лимонным соком. Получившуюся начинку помещает внутрь куриного филе, саму курицу кладем на форму, заливаем остатками соевого соуса и отправляем в духовку на 45 минут при 180 градусах.
© Pixabay / zuzyusaПомидоры, авокадо, яйца
© Pixabay / zuzyusa
Помидоры, авокадо, яйца
Запеченное авокадо с яйцом и беконом
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 2 яйца;
- 2 ломтика бекона;
- 2 стебля зеленого лука.
Способ приготовления:
Разрежьте авокадо вдоль, выньте косточку и очистите от кожуры. Можно убрать немного мякоти из плода. Далее разбиваем яйцо в каждую дольку и положите блюдо в духовку на 15 минут при 180 градусах. В это время обжарьте бекон до румяности, зеленый лук порежьте. Готовый авокадо посыпьте рубленным беконом и луком.
- 1 авокадо;
- 2 яйца;
- 2 ломтика бекона;
- 2 стебля зеленого лука.
Способ приготовления:
Разрежьте авокадо вдоль, выньте косточку и очистите от кожуры. Можно убрать немного мякоти из плода. Далее разбиваем яйцо в каждую дольку и положите блюдо в духовку на 15 минут при 180 градусах. В это время обжарьте бекон до румяности, зеленый лук порежьте. Готовый авокадо посыпьте рубленным беконом и луком.
Фаршированные авокадо с креветками
Список ингредиентов:
- 4 авокадо;
- 4 яйца;
- 100 г. креветок;
- Лимонный сок по вкусу;
- Твердый сыр по вкусу;
- Зелень;
- Майонез.
Способ приготовления:
Разрежьте авокадо вдоль, очистите, выньте косточку, удалите мякоть. Сбрызните авокадо лимонным соком. Яйца отварите вкрутую. Очистите и закиньте креветки в кипящую воду, варите 2 минуты и слейте. Креветки нарежьте на кусочки, разомните мякоть авокадо, потрите яйца, смешайте все и добавьте сыр по вкусу, майонез, зелень. Все выкладываем в половинки авокадо.
- 4 авокадо;
- 4 яйца;
- 100 г. креветок;
- Лимонный сок по вкусу;
- Твердый сыр по вкусу;
- Зелень;
- Майонез.
Способ приготовления:
Разрежьте авокадо вдоль, очистите, выньте косточку, удалите мякоть. Сбрызните авокадо лимонным соком. Яйца отварите вкрутую. Очистите и закиньте креветки в кипящую воду, варите 2 минуты и слейте. Креветки нарежьте на кусочки, разомните мякоть авокадо, потрите яйца, смешайте все и добавьте сыр по вкусу, майонез, зелень. Все выкладываем в половинки авокадо.
© Depositphotos.com / JulijaDMЗдоровое питание
© Depositphotos.com / JulijaDM
Здоровое питание
Роллы из лаваша с авокадо и лососем
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 200 г. слабосоленой красной рыбы;
- 1 лист лаваша;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 200 г. творожного сыра;
- Любая зелень;
- Специи по вкусу.
Способ приготовления:
В блендер положите авокадо, зелень, лимонный сок и специи, которые захотите. Далее измельчаем в блендере. Накрываем лист лаваша, смазываем творожным сыром. Массу из блендера выкладываем на лаваш, добавляем кусочки красной рыбы. Далее сверните ролл и отправьте на час в холодильник.
- 1 авокадо;
- 200 г. слабосоленой красной рыбы;
- 1 лист лаваша;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 200 г. творожного сыра;
- Любая зелень;
- Специи по вкусу.
Способ приготовления:
В блендер положите авокадо, зелень, лимонный сок и специи, которые захотите. Далее измельчаем в блендере. Накрываем лист лаваша, смазываем творожным сыром. Массу из блендера выкладываем на лаваш, добавляем кусочки красной рыбы. Далее сверните ролл и отправьте на час в холодильник.
Куриные котлеты с авокадо
Список ингредиентов:
- Половинка авокадо;
- 300 г. куриного фарша;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Очистите авокадо от кожуры и косточки, мелко нарежьте и сбрызните лимонным соком. Далее смешайте куриный фарш и авокадо в однородную массу, добавьте чеснок, соль и перец по вкусу. Сформируйте котлетки и обжарьте с двух сторон.
- Половинка авокадо;
- 300 г. куриного фарша;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Очистите авокадо от кожуры и косточки, мелко нарежьте и сбрызните лимонным соком. Далее смешайте куриный фарш и авокадо в однородную массу, добавьте чеснок, соль и перец по вкусу. Сформируйте котлетки и обжарьте с двух сторон.
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Десерты
Авокадо годится не только для закусок или сытных блюд, но и для вкуснейших десертов. Рекомендуем вам несколько рецептов сладостей из авокадо.
Кекс с авокадо
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 200 г. муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 150 г. сахара;
- 120 г. сливочного масла;
- Щепотка соли.
Способ приготовления:
Разомните авокадо вилкой или в блендере, добавьте туда щепотку соли. Далее просейте муку с разрыхлителем, яйца разбейте и отделите желтки от белков. Вводите муку и белки постепенно, чередуя. Получившуюся смесь залейте в форму и выпекайте при 160 градусах 40 минут.
- 1 авокадо;
- 200 г. муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 150 г. сахара;
- 120 г. сливочного масла;
- Щепотка соли.
Способ приготовления:
Разомните авокадо вилкой или в блендере, добавьте туда щепотку соли. Далее просейте муку с разрыхлителем, яйца разбейте и отделите желтки от белков. Вводите муку и белки постепенно, чередуя. Получившуюся смесь залейте в форму и выпекайте при 160 градусах 40 минут.
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Пудинг с авокадо
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 80 мл. кокосового молока;
- 55 г. темного шоколада с содержанием 0% какао-бобов;
- Щепотка соли.
Способ приготовления:
В блендере смешиваем кокосовое молоко, шоколад, авокадо и щепотку соли. Взбиваем все до получения густой кремовой текстуры. При желании можно добавить подсластитель. Помещаем получившуюся массу в чашу. Можно съесть сразу, а можно поставить в холодильник.
- 1 авокадо;
- 80 мл. кокосового молока;
- 55 г. темного шоколада с содержанием 0% какао-бобов;
- Щепотка соли.
Способ приготовления:
В блендере смешиваем кокосовое молоко, шоколад, авокадо и щепотку соли. Взбиваем все до получения густой кремовой текстуры. При желании можно добавить подсластитель. Помещаем получившуюся массу в чашу. Можно съесть сразу, а можно поставить в холодильник.
Маффины с авокадо
Список ингредиентов:
- 2 с половиной авокадо;
- 200 г. овсяных хлопьев;
- 50 мл. молока;
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки сахарозаменителя;
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
Способ приготовления:
Авокадо чистим, вилкой разминаем в пюре, далее смешиваем с молоком и яйцами. Овсяные хлопья измельчаем, подмешиваем в емкость. Сыпем заменитель сахара и разрыхлитель. Все снова перемешиваем и выкладываем в формы. Запекаем при температуре 180 градусов 40 минут.
- 2 с половиной авокадо;
- 200 г. овсяных хлопьев;
- 50 мл. молока;
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки сахарозаменителя;
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
Способ приготовления:
Авокадо чистим, вилкой разминаем в пюре, далее смешиваем с молоком и яйцами. Овсяные хлопья измельчаем, подмешиваем в емкость. Сыпем заменитель сахара и разрыхлитель. Все снова перемешиваем и выкладываем в формы. Запекаем при температуре 180 градусов 40 минут.
© Pixabay / congerdesignПриготовление пирожных
© Pixabay / congerdesign
Приготовление пирожных
Пирог со сгущенкой и авокадо
Список ингредиентов:
- Половинка авокадо;
- 50 г. сахара;
- 120 г. сливочного масла;
- 1 столовая ложка сока лайма;
- 150 г. сгущенки;
- 300 г. муки;
- 2 яйца;
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
Способ приготовления:
Авокадо очистите, избавьтесь от косточки. Мякоть авокадо смешайте с соком лайма в блендере. Отдельно взбейте сливочное масло с сахаром, потом добавьте яйца и взбейте еще раз. Далее добавьте сгущенку, смешайте и постепенно просейте муку вместе с разрыхлителем. Смешайте все ингредиенты в форму и запекайте при 160 градусах 40 минут.
- Половинка авокадо;
- 50 г. сахара;
- 120 г. сливочного масла;
- 1 столовая ложка сока лайма;
- 150 г. сгущенки;
- 300 г. муки;
- 2 яйца;
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
Способ приготовления:
Авокадо очистите, избавьтесь от косточки. Мякоть авокадо смешайте с соком лайма в блендере. Отдельно взбейте сливочное масло с сахаром, потом добавьте яйца и взбейте еще раз. Далее добавьте сгущенку, смешайте и постепенно просейте муку вместе с разрыхлителем. Смешайте все ингредиенты в форму и запекайте при 160 градусах 40 минут.
© Pixabay / skeezeАвокадо
© Pixabay / skeeze
Авокадо
Мороженое из авокадо
Список ингредиентов:
- 1 авокадо;
- 1 банка сгущенки;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- Примерно 500 мл. сливок 33%;
- Щепотка соли.
Способ приготовления:
Смешиваем сгущенку, очищенный авокадо, лимонный сок и соль в блендере. Перекладываем в емкость. Сливки следует охладить на 30 минут в холодильнике, далее холодные сливки взбиваем миксером на высокой скорости около двух минут. С помощью лопатки вливаем 250 мл. сливок в емкость с ингредиентами, перемешиваем. Далее вливаем остальные 250 мл. сливок и снова перемешивает. Переложите получившуюся массу в охлажденную форму и поставьте в морозилку минимум на 4 часа.
- 1 авокадо;
- 1 банка сгущенки;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- Примерно 500 мл. сливок 33%;
- Щепотка соли.
Способ приготовления:
Смешиваем сгущенку, очищенный авокадо, лимонный сок и соль в блендере. Перекладываем в емкость. Сливки следует охладить на 30 минут в холодильнике, далее холодные сливки взбиваем миксером на высокой скорости около двух минут. С помощью лопатки вливаем 250 мл. сливок в емкость с ингредиентами, перемешиваем. Далее вливаем остальные 250 мл. сливок и снова перемешивает. Переложите получившуюся массу в охлажденную форму и поставьте в морозилку минимум на 4 часа.
Советы кулинаров
- Проверяйте зрелость плода. Чтобы определить его состояние – нажимайте на авокадо пальцем. Если кожица слегка продавливается, то авокадо находится в оптимальной стадии зрелости
- Определить зрелость также можно по цвету плода. Зрелые плоды имеют желто-зеленую шкурку, а незрелые – насыщенно зеленый.
- Смотрите на черенок, если он сохранился. Светло-желтый черенок есть у зрелых плодов, а темно-коричневый говорил о переспелости.
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