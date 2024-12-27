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NYT рассказала об отношении США и НАТО к применению Киевом ATACMS - РИА Новости, 27.12.2024
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14:42 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/atacms-1991684618.html
NYT рассказала об отношении США и НАТО к применению Киевом ATACMS
NYT рассказала об отношении США и НАТО к применению Киевом ATACMS - РИА Новости, 27.12.2024
NYT рассказала об отношении США и НАТО к применению Киевом ATACMS
Чиновники из США и НАТО считают, что Украине следовало бы применять американские дальнобойные ракеты ATACMS более осмотрительно в плане их количества и выбора... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:42:00+03:00
2024-12-27T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Чиновники из США и НАТО считают, что Украине следовало бы применять американские дальнобойные ракеты ATACMS более осмотрительно в плане их количества и выбора целей для ударов, сообщает американская газета New York Times. "Украина могла бы быть более осмотрительной в отношении количества используемых ракет и более избирательно выбирать цели", - говорится в публикации со ссылкой на чиновников из США и НАТО. Как отмечает издание, у Украины "заканчиваются ракеты" и, возможно, время, потому что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение бить американскими ракетами вглубь России было большой ошибкой. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241224/bespilotnik-1990914437.html
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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато, одкб, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, ОДКБ, В мире
NYT рассказала об отношении США и НАТО к применению Киевом ATACMS

NYT: США и НАТО призвали Киев более осмотрительно выбирать цели для ракет ATACMS

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Чиновники из США и НАТО считают, что Украине следовало бы применять американские дальнобойные ракеты ATACMS более осмотрительно в плане их количества и выбора целей для ударов, сообщает американская газета New York Times.
"Украина могла бы быть более осмотрительной в отношении количества используемых ракет и более избирательно выбирать цели", - говорится в публикации со ссылкой на чиновников из США и НАТО.
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Как отмечает издание, у Украины "заканчиваются ракеты" и, возможно, время, потому что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение бить американскими ракетами вглубь России было большой ошибкой.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
18 ноября, 08:00
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровНАТООДКБВ мире
 
 
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