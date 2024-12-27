https://ria.ru/20241227/atacms-1991684618.html

NYT рассказала об отношении США и НАТО к применению Киевом ATACMS

NYT рассказала об отношении США и НАТО к применению Киевом ATACMS - РИА Новости, 27.12.2024

NYT рассказала об отношении США и НАТО к применению Киевом ATACMS

Чиновники из США и НАТО считают, что Украине следовало бы применять американские дальнобойные ракеты ATACMS более осмотрительно в плане их количества и выбора... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:42:00+03:00

2024-12-27T14:42:00+03:00

2024-12-27T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Чиновники из США и НАТО считают, что Украине следовало бы применять американские дальнобойные ракеты ATACMS более осмотрительно в плане их количества и выбора целей для ударов, сообщает американская газета New York Times. "Украина могла бы быть более осмотрительной в отношении количества используемых ракет и более избирательно выбирать цели", - говорится в публикации со ссылкой на чиновников из США и НАТО. Как отмечает издание, у Украины "заканчиваются ракеты" и, возможно, время, потому что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение бить американскими ракетами вглубь России было большой ошибкой. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241224/bespilotnik-1990914437.html

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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато, одкб, в мире