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В Твери арестовали подозреваемого в поджоге отделения почты
В Твери арестовали подозреваемого в поджоге отделения почты - РИА Новости, 27.12.2024
В Твери арестовали подозреваемого в поджоге отделения почты
Суд в Твери арестовал 26-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге отделения почты, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:06:00+03:00
2024-12-27T09:06:00+03:00
2024-12-27T11:18:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Суд в Твери арестовал 26-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге отделения почты, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Сообщение о поджоге отделения почты на улице Мусоргского в Твери поступило в минувшую субботу. По данным областного УМВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Полиция задержала предполагаемого поджигателя, им оказался 26-летний житель региона, который действовал по указанию неизвестных. "Суд с учетом позиции прокуратуры Заволжского района города Твери заключил под стражу 26-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении поджога отделения почты, причинившего значительный ущерб", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
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происшествия, тверь, заволжский район
Происшествия, Тверь, Заволжский район
В Твери арестовали подозреваемого в поджоге отделения почты
Суд арестовал 26-летнего подозреваемого в поджоге отделения почты в Твери