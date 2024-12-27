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Защищает от рака и простуды: все о пользе и вреде арбуза

Арбуз: польза и вред, какие витамины содержит, калорийность

Защищает от рака и простуды: все о пользе и вреде арбуза

Арбуз — одна из любимейших ягод россиян. В разгар сезона рассказываем о ее пользе и вреде для организма человека, сколько калорий содержит и можно ли есть арбуз РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:12:00+03:00

2024-12-27T14:12:00+03:00

2024-12-27T14:12:00+03:00

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Арбуз — одна из любимейших ягод россиян. В разгар сезона рассказываем о ее пользе и вреде для организма человека, сколько калорий содержит и можно ли есть арбуз во время похудения, а также выясняем особые свойства летнего лакомства, как правильно выбрать и хранить плод.АрбузАрбуз — необычное растение, любимое многими за свою сладость и сочность. Его нельзя отнести к ягоде или фрукту: из-за наличия большого количества семян, сладкой мякоти и толстой кожуры он похож на ягоду, из-за сочности, сладости и сезонности его можно определить как фрукт. На самом деле арбуз — бахчевая культура, относящаяся к семейству тыквенных, а те плоды, которые мы привыкли называть арбузом, именуются тыквинами. Однако по вкусу он не похож на тыкву, кабачок или патиссоны, поэтому его невозможно отнести к овощам, о чем среди ботаников ходят споры. Понятно одно — он вкусный и полезный, как многие фрукты и овощи летнего сезона.СоставПочти 92% состава арбуза — вода. Среди макронутриентов, первое место по содержанию занимают углеводы — 7,6 г на 100 г. В основном это моносахариды — 4,3 г фруктозы, 2,5 г глюкозы и 2 г сахарозы, которые в процессе хранения накапливаются в мякоти. По этой причине у арбуза высокий гликемический индекс (72-80), что делает его употребление нежелательным для диабетиков и людей, следящих за уровнем сахара в крови и своим весом. Хотя обычная порция арбуза существенно не сказывается на уровне глюкозы в крови.Белков и жиров в арбузах очень мало (0,6 и 0,2 г в 100 г соответственно), но много ценных витаминов, минералов и нутриентов. Семена плодов состоят из жирного масла, которое по вкусу напоминает оливковое масло, а по составу схоже с миндальным.Сколько содержит витаминов и минераловВ 100 г арбуза содержится:Также в сочной мякоти присутствуют холин (B4), фолиевая кислота (B9), которые поддерживают уровень холестерина в норме, и минералы: кальций, железо, фосфор, магний, медь, калий, цинк, селен и марганец. Больше всего в арбузах кальция (112 мг на 100 г), совсем немного — натрия (1 мг на 100 г). Арбузные семечки являются источником цинка и магния.Арбуз содержит важную аминокислоту цитруллин, которая при попадании в организм превращается в другую аминокислоту — аргинин. Оба фитонутриента важны для здоровья сердечно-сосудистой системы, правильного функционирования почек, легких, печени и репродуктивной системы. В привычной порции арбуза вещества очень мало, поэтому восполнить суточную норму аминокислоты не получится, но получить малую долю — вполне.Еще один важный фитонутриент, содержащийся в арбузах — ликопин. Это каротиноидный пигмент, дающий красную окраску арбузам, помидорам, красным грейпфрутам. Вещество благоприятно влияет на работу сердца, почек и является мощным антиоксидантом с высокими противовоспалительными свойствами.КалорийностьАрбуз — низкокалорийный продукт: всего 30 ккал на 100 г. Калорийность может меняться, в зависимости от спелости плода. В спелых арбузах сахара больше, следовательно, увеличивается содержание углеводов и количество калорий.Польза для организма человекаКак отмечает главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, заслуженный врач РФ, профессор Ольга Шарапова, арбуз укрепляет сердечно-сосудистую систему и очень полезен для сосудов. Все из-за содержания магния, калия, цитруллина и ликопина в составе. Кроме того, эта ягода очищает организм и выводит шлаки, благодаря содержанию большого количества воды и растительной клетчатки, а также помогает поддерживать водно-солевой баланс.Еще о пользе ягоды:Важно: при некоторых заболеваниях почек потребление калия может быть ограничено. В этом случае арбуз следует есть с осторожностью и только после консультации с врачом.Особые свойстваВ арбузе содержится много важных элементов, наделяющих его особыми свойствами.Для женщинМагний и вода, содержащиеся в арбузах, помогают смягчить течение предменструальных симптомов. Калий, фолиевая кислота, витамины группы B и железо поддерживают красоту волос, кожи и ногтей и улучшают обменные процессы в организме. Плюс арбуз выводит лишнюю жидкость из организма, при этом увлажняя кожу.Для мужчинЦенный ликопин, как доказали ученые, снижает риски развития рака предстательной железы и колоректальный. Цитруллин, магний и калий улучшают кровоток и оберегают сердце.Для детейАрбуз легко усваивается детским организмом, укрепляет иммунитет ребенка, а комбинация витаминов B1, B6 и магния положительно влияют на нервную систему и улучшают настроение.Противопоказания и возможный вредПо словам Ольги Шараповой, людям, страдающим диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы, следует есть арбуз в ограниченном количестве.Противопоказание к употреблению — острая аллергическая реакция. При склонности к аллергии ягоду нужно есть в меру, не допуская переедания. Сюда же можно отнести людей с сахарным диабетом, так как ягода содержит много сахара.Арбуз может быть вредным только если в момент его выращивания были использованы вещества, ускоряющие процесс созревания. В "искусственно" выращенных ягодах могут быть соли азотной кислоты, которые при взаимодействии с белками образуют канцерогенные вещества, вызывающие интоксикацию и отравление. Поэтому важно выбирать арбузы в проверенных местах.Норма потребления арбуза и последствия перееданияКак утверждает Ольга Шарапова, вообще употреблять в пищу арбуз нужно до обеда, по 200-300 г. А чтобы не было проблем с пищеварением, есть его лучше отдельно от другой пищи.Переедание арбуза может вызвать вздутие живота, метеоризм, расстройство желудка, повышение уровня сахара в крови. Последнее особо опасно для диабетиков. У людей с мочекаменной болезнью переедание может вызвать приступ мочекаменной болезни, а у аллергиков — острую аллергическую реакцию с отеком ротовой полости и горла.Применение арбузаКожуру и семена плода сторонники народной медицины считают целительной, изготавливая из них различные компрессы для суставов, лосьоны для кожи, мочегонные и жаропонижающие отвары. В медицинском питании арбуз вводится в рацион при лечении малокровия, болезнях печени и при мочекислом диурезе. Мы рассмотрим распространенные сферы применения арбуза — кулинария и косметология.В кулинарииВ Астрахани, исторической родине арбуза в России, готовят традиционный нардек — "арбузный мед", упаренный до состояния сиропа арбузный сок. Также в южной части России принято засаливать и сушить арбузы. Делается это для сохранения арбузов и применения уже треснутых, но не испорченных ягод.Чтобы насытиться всеми полезными витаминами и минералами, лучше всего есть арбуз в свежем виде. Можно готовить из него салаты, десерты, сорбет, смузи, лимонад. Из арбузных корочек можно приготовить цукаты или варенье, проварив их 2 раза в сахарном сиропе, а семечки высушить в духовке.В косметологииАрбуз благотворно влияет на здоровье кожи и волос как изнутри, так и снаружи. Для наружного применения можно делать компрессы из сока арбуза для упругости кожи. Для этого нужно смочить салфетку из хлопчатобумажной ткани арбузным соком и положить ее на лицо. Через 15 минут умыться прохладной водой и нанести увлажняющий крем.Рецептов красоты с арбузом масса. Ценители натуральной косметики готовят из ягоды тоники, маски и даже скрабы с добавлением ингредиентов, которые будут играть роль абразивных частичек (например, кофе или соль). Самое простое — заморозить сок в формочке для льда и протирать арбузным кубиком лицо после пробуждения.Как выбрать и хранить арбузЧтобы не отравиться от некачественного продукта, следует покупать арбузы во время сезона — в конце лета, начиная с конца июля. При покупке важно внимательно осмотреть плод: на нем не должно быть никаких повреждений. Трещина свидетельствует о том, что арбуз уже переспел и в ближайшее время испортится. Плодоножка у зрелого арбуза сухая, а кожица — глянцевая с четким и ярким полосатым рисунком. Не нужно бояться светлых пятен: это "щечка", образующаяся на стороне арбуза, которая была на земле.Можно прибегнуть к традиционным способам проверки — пощупать плод и постучать по нему. При умеренном сжатии спелый арбуз слегка потрескивает, но не лопается, а при постукивании отзывается глухим звуком. Что касается размера, обращайте внимание на плоды в 5-6 кг. Слишком большие быстро портятся и могут быть опасными для здоровья."Избегайте слишком крупных экземпляров: в них концентрация нитратов может быть выше. Большие концентрации нитратов могут вызвать тяжелые отравления. Попадая в кровь, они превращают гемоглобин в метгемоглобин, блокирующий доставку кислорода к тканям. Возникает кислородное голодание, которое может привести к очень негативным последствиям, вплоть до поражения сердца и мозга, а иногда и к летальному исходу. Чрезвычайно опасны нитраты для маленьких детей и кормящих матерей, им лучше не рисковать и исключить этот продукт из рациона", — предупреждает врач-нутрициолог, психотерапевт компании НОВАБИОМ Дарья Русанова.Внутри мякоть арбуза должна быть в меру рыхлой с приятным сладким ароматом. "Ненатуральные" арбузы, как правило, имеют очень гладкую неестественного ярко-красного оттенка с желтоватыми или фиолетовыми прожилками. Не забывайте, что существует много сортов арбуза, мякоть которых может не иметь семян и быть необычного цвета. Обычно они стоят дороже."Покупать арбузы у дороги очень опасно. Поэтому лучше всего делать покупку в магазине или у проверенного продавца", — дополняет Ольга Шарапова.Ягоду нужно хранить в любом прохладном помещении при температуре +2-5 градусов. Если в на кухне жарко, можно положить арбуз в кладовку, на балкон или в погреб. Чтобы он не испортился, мойте его только перед употреблением, после покупки достаточно протереть плод сухой чистой тряпкой. Не рекомендуется хранить арбузы рядом с яблоками, грушами, дынями, помидорами, перцами и персиками — они выделяют этилен, под воздействием которого ягода быстро испортится.Разрезанный арбуз хранится в холодильнике, плотно обернув отрезанную часть пищевой пленкой — так он останется свежим до 4 дней.Популярные вопросыОтветы на популярные вопросы.Можно ли при похудении?По словам диетологов, арбуз можно при похудении, но в пределах нормы, так как он содержит много сахара, который впоследствии преобразуется в жировые отложения.Крайне не стоит придерживаться арбузных разгрузочных дней и монодиет. При соблюдении подобных рационов теряются килограммы, но это не жир, а лишняя жидкость. После возврата к привычному питанию они вернутся обратно. Поэтому лучше всего соблюдать сбалансированный рацион и есть арбуз на десерт или в качестве полезного перекуса.Можно ли беременным?Как отмечают врачи, арбуз полезен при беременности, особенно на ранних сроках. В дальнейшем следует проконсультироваться с врачом, чтобы исключить вероятность обострения имеющихся хронических заболеваний или ухудшения состояния здоровья. Если врач разрешил есть арбуз, важно соблюдать норму и тщательно мыть ягоду перед употреблением.С какого возраста можно детям?Вводить арбуз в рацион малыша можно после года, лучше — с 2-3 лет. Начинать нужно с небольших порций в 50-80 г, отслеживая реакцию организма ребенка. В идеале следует проконсультироваться с педиатром.

https://rsport.ria.ru/20230803/pokupka_arbuzov-1887845027.html

https://rsport.ria.ru/20210727/arbuz-1743017159.html

https://rsport.ria.ru/20210716/arbuz-1741402623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ягоды, здоровье