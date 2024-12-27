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В Краснодарском крае назвали фейком цитату мэра Анапы о пользе мазута - РИА Новости, 27.12.2024
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16:12 27.12.2024 (обновлено: 16:16 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/anapa-1991708695.html
В Краснодарском крае назвали фейком цитату мэра Анапы о пользе мазута
В Краснодарском крае назвали фейком цитату мэра Анапы о пользе мазута - РИА Новости, 27.12.2024
В Краснодарском крае назвали фейком цитату мэра Анапы о пользе мазута
Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком цитату мэра Анапы, который якобы заявил о пользе мазута для здоровья человека. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:12:00+03:00
2024-12-27T16:16:00+03:00
анапа
краснодарский край
керченский пролив
василий швец
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком цитату мэра Анапы, который якобы заявил о пользе мазута для здоровья человека. "Внимание, фейк! Некоторые СМИ и анонимные Telegram-каналы распространяют цитату мэра Анапы, в которой он якобы заявляет о полезности мазута для здоровья человека. Правда: таких заявлений глава Анапы Василий Швец, естественно, не делал. Более того, с первого дня власти муниципалитета, края, федеральные структуры и волонтёры делают всё, чтобы к началу туристического сезона следов мазута не осталось не только на пляжах, но и в море", - говорится в Telegram-канале оперштаба. Власти добавляют, что мазут вреден для здоровья, даже при его уборке следует соблюдать требования безопасности: работать можно только в средствах индивидуальной защиты, фильтр менять нужно каждые 4 часа, по окончании работ загрязнённую одежду и средства индивидуальной защиты требуется собрать в герметичную тару и утилизировать как нефтепродукт. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241226/anapa-1991565025.html
https://ria.ru/20241227/mazut-1991706319.html
анапа
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анапа, краснодарский край, керченский пролив, василий швец, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Анапа, Краснодарский край, Керченский пролив, Василий Швец, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
В Краснодарском крае назвали фейком цитату мэра Анапы о пользе мазута

Оперштаб Краснодарского края назвал фейком цитату мэра Анапы о пользе мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком цитату мэра Анапы, который якобы заявил о пользе мазута для здоровья человека.
"Внимание, фейк! Некоторые СМИ и анонимные Telegram-каналы распространяют цитату мэра Анапы, в которой он якобы заявляет о полезности мазута для здоровья человека. Правда: таких заявлений глава Анапы Василий Швец, естественно, не делал. Более того, с первого дня власти муниципалитета, края, федеральные структуры и волонтёры делают всё, чтобы к началу туристического сезона следов мазута не осталось не только на пляжах, но и в море", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
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Власти добавляют, что мазут вреден для здоровья, даже при его уборке следует соблюдать требования безопасности: работать можно только в средствах индивидуальной защиты, фильтр менять нужно каждые 4 часа, по окончании работ загрязнённую одежду и средства индивидуальной защиты требуется собрать в герметичную тару и утилизировать как нефтепродукт.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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АнапаКраснодарский крайКерченский проливВасилий ШвецВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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