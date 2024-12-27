https://ria.ru/20241227/aktau-1991727175.html
Токаев заверил Алиева в объективности расследования ЧП в Актау
Токаев заверил Алиева в объективности расследования ЧП в Актау - РИА Новости, 27.12.2024
Токаев заверил Алиева в объективности расследования ЧП в Актау
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил азербайджанского лидера Ильхама Алиева, что Астана приложит все усилия для обеспечения объективного выяснения... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:10:00+03:00
2024-12-27T17:10:00+03:00
2024-12-27T17:20:00+03:00
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крушение рейса баку — грозный
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АСТАНА, 27 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил азербайджанского лидера Ильхама Алиева, что Астана приложит все усилия для обеспечения объективного выяснения обстоятельств авиакатастрофы в Актау, сообщает в пятницу пресс-служба президента Казахстана. Между Токаевым и Алиевым состоялся телефонный разговор. "Касым-Жомарт Токаев поделился информацией о ходе работы специальной государственной комиссии по расследованию происшествия и заверил, что казахстанская сторона приложит все усилия для обеспечения всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
https://ria.ru/20241227/azal-1991696662.html
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в мире, казахстан, актау, касым-жомарт токаев, ильхам алиев, крушение рейса баку — грозный
В мире, Казахстан, Актау, Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев, Крушение рейса Баку — Грозный
Токаев заверил Алиева в объективности расследования ЧП в Актау
Токаев: Астана приложит все усилия для объективного расследования ЧП в Актау