https://ria.ru/20241227/aktau-1991727175.html

Токаев заверил Алиева в объективности расследования ЧП в Актау

Токаев заверил Алиева в объективности расследования ЧП в Актау - РИА Новости, 27.12.2024

Токаев заверил Алиева в объективности расследования ЧП в Актау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил азербайджанского лидера Ильхама Алиева, что Астана приложит все усилия для обеспечения объективного выяснения... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:10:00+03:00

2024-12-27T17:10:00+03:00

2024-12-27T17:20:00+03:00

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крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 27 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил азербайджанского лидера Ильхама Алиева, что Астана приложит все усилия для обеспечения объективного выяснения обстоятельств авиакатастрофы в Актау, сообщает в пятницу пресс-служба президента Казахстана. Между Токаевым и Алиевым состоялся телефонный разговор. "Касым-Жомарт Токаев поделился информацией о ходе работы специальной государственной комиссии по расследованию происшествия и заверил, что казахстанская сторона приложит все усилия для обеспечения всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

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в мире, казахстан, актау, касым-жомарт токаев, ильхам алиев, крушение рейса баку — грозный