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В Афганистане подтвердили гибель 52 человек после удара Пакистана - РИА Новости, 27.12.2024
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02:54 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/afganistan-1991576827.html
В Афганистане подтвердили гибель 52 человек после удара Пакистана
В Афганистане подтвердили гибель 52 человек после удара Пакистана - РИА Новости, 27.12.2024
В Афганистане подтвердили гибель 52 человек после удара Пакистана
Глава правительственной комиссии, расследующей последствия бомбардировки ВВС Пакистана уезда Бармаль восточной афганской провинции Пактика, министр по делам... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T02:54:00+03:00
2024-12-27T02:54:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава правительственной комиссии, расследующей последствия бомбардировки ВВС Пакистана уезда Бармаль восточной афганской провинции Пактика, министр по делам границ и племен Афганистана Нурулла Нури подтвердил гибель 52 и ранение 40 мирных жителей в результате ударов. Накануне он в сопровождении ответственных лиц министерства обороны посетил населенные пункты, пострадавшие 24 декабря от бомбардировки, и опросил местных жителей - свидетелей авианалета, зафиксировав при этом нанесенные разрушения. "Основываясь на том, что мы наблюдали на месте и в ходе бесед с жителями, на данный момент у нас есть информация о 51 или 52 мучениках, около 40 раненых и разрушенных 4-5 домах", - заявил Нури новостному порталу Tolo news. По словам главы министерства, подчеркнувшего, что все погибшие и раненые были мирными жителями, "пакистанские авиаудары были направлены против беженцев из Вазиристана (пограничный район на пакистанской территории - ред.)". Нури, охарактеризовавший авиаудары Пакистана по этому району как вопиющее нарушение суверенитета Афганистана, предупредил, что после завершения расследования действия Пакистана не останутся без ответа. "Нам нужно выяснить, с какими целями были совершены эти нападения, и это без сомнения станет ясно", - сказал Нури. По данным Tolo news, наибольшие разрушения комиссия зафиксировала в деревне Ламан, одном из четырех населенных пунктов уезда Бармаль, подвергшихся бомбардировке. Местные жители Ламана сообщили, что в одном из разбомбленных домов в семье, состоявшей из 16 человек, погибли 15.
https://ria.ru/20241224/nyt-1991104687.html
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в мире, пакистан, афганистан, пактика
В мире, Пакистан, Афганистан, Пактика
В Афганистане подтвердили гибель 52 человек после удара Пакистана

Глава афганской комиссии Нури подтвердил гибель 52 человек в провинции Пактика

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава правительственной комиссии, расследующей последствия бомбардировки ВВС Пакистана уезда Бармаль восточной афганской провинции Пактика, министр по делам границ и племен Афганистана Нурулла Нури подтвердил гибель 52 и ранение 40 мирных жителей в результате ударов.
Накануне он в сопровождении ответственных лиц министерства обороны посетил населенные пункты, пострадавшие 24 декабря от бомбардировки, и опросил местных жителей - свидетелей авианалета, зафиксировав при этом нанесенные разрушения.
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"Основываясь на том, что мы наблюдали на месте и в ходе бесед с жителями, на данный момент у нас есть информация о 51 или 52 мучениках, около 40 раненых и разрушенных 4-5 домах", - заявил Нури новостному порталу Tolo news.
По словам главы министерства, подчеркнувшего, что все погибшие и раненые были мирными жителями, "пакистанские авиаудары были направлены против беженцев из Вазиристана (пограничный район на пакистанской территории - ред.)".
Нури, охарактеризовавший авиаудары Пакистана по этому району как вопиющее нарушение суверенитета Афганистана, предупредил, что после завершения расследования действия Пакистана не останутся без ответа.
"Нам нужно выяснить, с какими целями были совершены эти нападения, и это без сомнения станет ясно", - сказал Нури.
По данным Tolo news, наибольшие разрушения комиссия зафиксировала в деревне Ламан, одном из четырех населенных пунктов уезда Бармаль, подвергшихся бомбардировке. Местные жители Ламана сообщили, что в одном из разбомбленных домов в семье, состоявшей из 16 человек, погибли 15.
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