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Министр юстиции исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Министр юстиции исполнит мечты двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 26.12.2024
Министр юстиции исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Министр юстиции России Константин Чуйченко пообещал исполнить мечты мальчика из подмосковного Щелково, который хочет побывать машинистом электропоезда, и... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:15:00+03:00
2024-12-26T11:15:00+03:00
2024-12-26T11:15:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко пообещал исполнить мечты мальчика из подмосковного Щелково, который хочет побывать машинистом электропоезда, и девочки из Санкт-Петербурга, которая загадала хоккейные щитки. "Сергей из города Щелково Московской области мечтает побывать в роли машиниста электропоезда. Думаю, что проблем нет, мы такую возможность предоставим – мечта сбудется. И Александра из города Санкт-Петербурга мечтает о хоккейных щитках. Мы поддержим увлечение Александры хоккеем и подарим хоккейные щитки", - сказал Чуйченко на кадрах, показанных в эфире телеканала "Россия 24". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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Министр юстиции исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Чуйченко пообещал исполнить мечты мальчика из Щелково и девочки из Петербурга