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Министр юстиции исполнит мечты двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 26.12.2024
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11:15 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/zhelaniya-1991398765.html
Министр юстиции исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Министр юстиции исполнит мечты двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 26.12.2024
Министр юстиции исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Министр юстиции России Константин Чуйченко пообещал исполнить мечты мальчика из подмосковного Щелково, который хочет побывать машинистом электропоезда, и... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:15:00+03:00
2024-12-26T11:15:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
щелково
санкт-петербург
константин чуйченко
новый год
елка желаний
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко пообещал исполнить мечты мальчика из подмосковного Щелково, который хочет побывать машинистом электропоезда, и девочки из Санкт-Петербурга, которая загадала хоккейные щитки. "Сергей из города Щелково Московской области мечтает побывать в роли машиниста электропоезда. Думаю, что проблем нет, мы такую возможность предоставим – мечта сбудется. И Александра из города Санкт-Петербурга мечтает о хоккейных щитках. Мы поддержим увлечение Александры хоккеем и подарим хоккейные щитки", - сказал Чуйченко на кадрах, показанных в эфире телеканала "Россия 24". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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общество, россия, щелково, санкт-петербург, константин чуйченко, новый год, елка желаний, новый год 2025
Хорошие новости, Общество, Россия, Щелково, Санкт-Петербург, Константин Чуйченко, Новый год, Елка желаний, Новый год 2025
Министр юстиции исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"

Чуйченко пообещал исполнить мечты мальчика из Щелково и девочки из Петербурга

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко пообещал исполнить мечты мальчика из подмосковного Щелково, который хочет побывать машинистом электропоезда, и девочки из Санкт-Петербурга, которая загадала хоккейные щитки.
"Сергей из города Щелково Московской области мечтает побывать в роли машиниста электропоезда. Думаю, что проблем нет, мы такую возможность предоставим – мечта сбудется. И Александра из города Санкт-Петербурга мечтает о хоккейных щитках. Мы поддержим увлечение Александры хоккеем и подарим хоккейные щитки", - сказал Чуйченко на кадрах, показанных в эфире телеканала "Россия 24".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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Хорошие новостиОбществоРоссияЩелковоСанкт-ПетербургКонстантин ЧуйченкоНовый годЕлка желанийНовый год 2025
 
 
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