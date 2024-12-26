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Министр юстиции исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"

Министр юстиции исполнит мечты двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 26.12.2024

Министр юстиции исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"

Министр юстиции России Константин Чуйченко пообещал исполнить мечты мальчика из подмосковного Щелково, который хочет побывать машинистом электропоезда, и... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:15:00+03:00

2024-12-26T11:15:00+03:00

2024-12-26T11:15:00+03:00

хорошие новости

общество

россия

щелково

санкт-петербург

константин чуйченко

новый год

елка желаний

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко пообещал исполнить мечты мальчика из подмосковного Щелково, который хочет побывать машинистом электропоезда, и девочки из Санкт-Петербурга, которая загадала хоккейные щитки. "Сергей из города Щелково Московской области мечтает побывать в роли машиниста электропоезда. Думаю, что проблем нет, мы такую возможность предоставим – мечта сбудется. И Александра из города Санкт-Петербурга мечтает о хоккейных щитках. Мы поддержим увлечение Александры хоккеем и подарим хоккейные щитки", - сказал Чуйченко на кадрах, показанных в эфире телеканала "Россия 24". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20241223/chernyshenko-1990785239.html

россия

щелково

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, щелково, санкт-петербург, константин чуйченко, новый год, елка желаний, новый год 2025