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"Президент Земли". Китайцы пришли в ярость из-за решения Зеленского - РИА Новости, 26.12.2024
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18:49 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991529541.html
"Президент Земли". Китайцы пришли в ярость из-за решения Зеленского
"Президент Земли". Китайцы пришли в ярость из-за решения Зеленского - РИА Новости, 26.12.2024
"Президент Земли". Китайцы пришли в ярость из-за решения Зеленского
Жалобы Владимира Зеленского на удары российских Вооруженных сил после отказа от перемирия на Рождество вызвали негодование у читателей китайского издания... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:49:00+03:00
2024-12-26T18:49:00+03:00
китай
в мире
венгрия
россия
виктор орбан
владимир зеленский
украина
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Жалобы Владимира Зеленского на удары российских Вооруженных сил после отказа от перемирия на Рождество вызвали негодование у читателей китайского издания NetEase."Именно в такой момент должны восторжествовать великая цивилизация и справедливость в лице России", — написал комментатор 2yed."Актеришка действительно думает, что он "президент Земли" и ему решать, воевать или нет?" — задался вопросом г-н Сяо."Зеленского стоит официально признать больным", — добавил 0gpxmX."И он еще хочет к себе гуманного отношения? Нелепый клоун опять шутит?!" — сыронизировал 06R7cj.Спецоперация против украинской агрессии обязательно окончится победой! — резюмировал 07yJmjxin.В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Владимиру Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил главу киевского режима о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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7 495 645-6601
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китай, в мире, венгрия, россия, виктор орбан, владимир зеленский, украина, владимир путин
Китай, В мире, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин

"Президент Земли". Китайцы пришли в ярость из-за решения Зеленского

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Жалобы Владимира Зеленского на удары российских Вооруженных сил после отказа от перемирия на Рождество вызвали негодование у читателей китайского издания NetEase.
"Именно в такой момент должны восторжествовать великая цивилизация и справедливость в лице России", — написал комментатор 2yed.
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"Актеришка действительно думает, что он "президент Земли" и ему решать, воевать или нет?" — задался вопросом г-н Сяо.
"Зеленского стоит официально признать больным", — добавил 0gpxmX.
"И он еще хочет к себе гуманного отношения? Нелепый клоун опять шутит?!" — сыронизировал 06R7cj.
Спецоперация против украинской агрессии обязательно окончится победой! — резюмировал 07yJmjxin.
В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Владимиру Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил главу киевского режима о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
КитайВ миреВенгрияРоссияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийУкраинаВладимир Путин
 
 
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