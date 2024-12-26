https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991529541.html

"Президент Земли". Китайцы пришли в ярость из-за решения Зеленского

"Президент Земли". Китайцы пришли в ярость из-за решения Зеленского - РИА Новости, 26.12.2024

"Президент Земли". Китайцы пришли в ярость из-за решения Зеленского

Жалобы Владимира Зеленского на удары российских Вооруженных сил после отказа от перемирия на Рождество вызвали негодование у читателей китайского издания... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:49:00+03:00

2024-12-26T18:49:00+03:00

2024-12-26T18:49:00+03:00

китай

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владимир путин

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Жалобы Владимира Зеленского на удары российских Вооруженных сил после отказа от перемирия на Рождество вызвали негодование у читателей китайского издания NetEase."Именно в такой момент должны восторжествовать великая цивилизация и справедливость в лице России", — написал комментатор 2yed."Актеришка действительно думает, что он "президент Земли" и ему решать, воевать или нет?" — задался вопросом г-н Сяо."Зеленского стоит официально признать больным", — добавил 0gpxmX."И он еще хочет к себе гуманного отношения? Нелепый клоун опять шутит?!" — сыронизировал 06R7cj.Спецоперация против украинской агрессии обязательно окончится победой! — резюмировал 07yJmjxin.В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Владимиру Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил главу киевского режима о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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венгрия

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