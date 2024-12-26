https://ria.ru/20241226/zakon-1991486909.html

В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД

В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД - РИА Новости, 26.12.2024

В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД), следует из документа на... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:07:00+03:00

2024-12-26T16:07:00+03:00

2024-12-26T19:09:00+03:00

общество

россия

владимир путин

осаго

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД), следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.Так, с 1 января 2025 года штраф за:Кроме того, со следующего года изменится скидка на штраф за некоторые виды нарушений ПДД: она снизится до 25 процентов, а оплатить можно будет в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

https://ria.ru/20240905/motoprava-1784118965.html

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общество, россия, владимир путин, осаго