В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД
Путин утвердил повышение штрафов за пьяное вождение и езду без ОСАГО
Сотрудники ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД), следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, с 1 января 2025 года штраф за:
- управление транспортом в состоянии опьянения или невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение вырастет до 45 тысяч рублей;
- превышение скорости — до 7,5 тысячи;
- выезд на встречную полосу — до 7,5 тысячи;
- проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика — до 1,5 тысячи;
- выезд на встречную полосу в нарушение ПДД при объезде препятствия — от 1500 до 2250 рублей;
- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, за движение по обочинам — до 2250 рублей;
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, — до 750 рублей;
- движение по полосе для маршрутных транспортных средств — до 2250 рублей;
- нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, — от 3750 до 7500 рублей;
- повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО — пять тысяч рублей.
Кроме того, со следующего года изменится скидка на штраф за некоторые виды нарушений ПДД: она снизится до 25 процентов, а оплатить можно будет в течение 20 дней со дня вынесения постановления.
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