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В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД - РИА Новости, 26.12.2024
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16:07 26.12.2024 (обновлено: 19:09 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/zakon-1991486909.html
В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД
В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД - РИА Новости, 26.12.2024
В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД), следует из документа на... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:07:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД), следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.Так, с 1 января 2025 года штраф за:Кроме того, со следующего года изменится скидка на штраф за некоторые виды нарушений ПДД: она снизится до 25 процентов, а оплатить можно будет в течение 20 дней со дня вынесения постановления.
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общество, россия, владимир путин, осаго
Общество, Россия, Владимир Путин, ОСАГО
В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД

Путин утвердил повышение штрафов за пьяное вождение и езду без ОСАГО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД), следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, с 1 января 2025 года штраф за:
  • управление транспортом в состоянии опьянения или невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение вырастет до 45 тысяч рублей;
  • превышение скорости — до 7,5 тысячи;
  • выезд на встречную полосу — до 7,5 тысячи;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика — до 1,5 тысячи;
  • выезд на встречную полосу в нарушение ПДД при объезде препятствия — от 1500 до 2250 рублей;
  • нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, за движение по обочинам — до 2250 рублей;
  • несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, — до 750 рублей;
  • движение по полосе для маршрутных транспортных средств — до 2250 рублей;
  • нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, — от 3750 до 7500 рублей;
  • повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО — пять тысяч рублей.
Кроме того, со следующего года изменится скидка на штраф за некоторые виды нарушений ПДД: она снизится до 25 процентов, а оплатить можно будет в течение 20 дней со дня вынесения постановления.
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