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Эксперт раскрыл "договорняк" Порошенко и Зеленского

Эксперт раскрыл "договорняк" Порошенко и Зеленского - РИА Новости, 26.12.2024

Эксперт раскрыл "договорняк" Порошенко и Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил сделку Владимиру Зеленскому, рассказал политолог Владимир Скачко в интервью газете "Взгляд". РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T21:52:00+03:00

2024-12-26T21:52:00+03:00

2024-12-26T21:52:00+03:00

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верховная рада украины

владимир скачко

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил сделку Владимиру Зеленскому, рассказал политолог Владимир Скачко в интервью газете "Взгляд"."Чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему. Этого, скорее всего, не произойдет, но маленькая вероятность все же существует", — заявил он.Эксперт напомнил, что Порошенко уже предлагал Зеленскому "договорняк", по которому "Слуги народа" выступили бы в коалицию с "Европейской солидарностью", однако глава киевского режима не поддержал идею.В четверг Порошенко заявил, что выборы на Украине могут обернуться концом государства, и "начало выборной кампании означает смерть единства".Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы в Киеве хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991529541.html

https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991551761.html

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в мире, украина, россия, петр порошенко, владимир зеленский, европейская солидарность, верховная рада украины, владимир скачко, киев