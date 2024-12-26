Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл "договорняк" Порошенко и Зеленского - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/vybory-1991560485.html
Эксперт раскрыл "договорняк" Порошенко и Зеленского
Эксперт раскрыл "договорняк" Порошенко и Зеленского - РИА Новости, 26.12.2024
Эксперт раскрыл "договорняк" Порошенко и Зеленского
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил сделку Владимиру Зеленскому, рассказал политолог Владимир Скачко в интервью газете "Взгляд". РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T21:52:00+03:00
2024-12-26T21:52:00+03:00
в мире
украина
россия
петр порошенко
владимир зеленский
европейская солидарность
верховная рада украины
владимир скачко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_0:227:2440:1600_1920x0_80_0_0_266c183198156462fea11fb8159d0195.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил сделку Владимиру Зеленскому, рассказал политолог Владимир Скачко в интервью газете "Взгляд"."Чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему. Этого, скорее всего, не произойдет, но маленькая вероятность все же существует", — заявил он.Эксперт напомнил, что Порошенко уже предлагал Зеленскому "договорняк", по которому "Слуги народа" выступили бы в коалицию с "Европейской солидарностью", однако глава киевского режима не поддержал идею.В четверг Порошенко заявил, что выборы на Украине могут обернуться концом государства, и "начало выборной кампании означает смерть единства".Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы в Киеве хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991529541.html
https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991551761.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_82:0:2359:1708_1920x0_80_0_0_a1b9db540313e3b7f245ff777fd02b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, петр порошенко, владимир зеленский, европейская солидарность, верховная рада украины, владимир скачко, киев
В мире, Украина, Россия, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Европейская солидарность, Верховная Рада Украины, Владимир Скачко, Киев
Эксперт раскрыл "договорняк" Порошенко и Зеленского

Политолог Скачко: Порошенко предложил Зеленскому договорняк по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил сделку Владимиру Зеленскому, рассказал политолог Владимир Скачко в интервью газете "Взгляд".
"Чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему. Этого, скорее всего, не произойдет, но маленькая вероятность все же существует", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
"Президент Земли". Китайцы пришли в ярость из-за решения Зеленского
Вчера, 18:49
Эксперт напомнил, что Порошенко уже предлагал Зеленскому "договорняк", по которому "Слуги народа" выступили бы в коалицию с "Европейской солидарностью", однако глава киевского режима не поддержал идею.
В четверг Порошенко заявил, что выборы на Украине могут обернуться концом государства, и "начало выборной кампании означает смерть единства".
Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы в Киеве хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
ВСУ предупредили о провале в зоне спецоперации
Вчера, 21:04
 
В миреУкраинаРоссияПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЕвропейская солидарностьВерховная Рада УкраиныВладимир СкачкоКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала