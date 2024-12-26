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ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка"

ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка" - РИА Новости, 26.12.2024

ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка"

ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка", заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. РИА Новости, 26.12.2024

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка", заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Расчёты по сделке с "Почта банком" прошли 23 декабря, как я и прогнозировал", - сказал Пьянов. Таким образом, "Почта банк" перестал быть совместным предприятием и снова стал единоличной дочкой группы ВТБ, добавил он.Пьянов также уточил, что в этом году была закрыта сделка по консолидации акций "Почта банка". В следующем планируется начать миграцию сети, клиентской базы и бизнеса банка на единую технологическую платформу под брендом ВТБ.ВТБ консолидировал 100% "Почта банка", выкупив при этом 49,99% у "Почты России", заявили в пресс-службе банка. Цена сделки составила 36 миллиардов рублей. Кроме того, ранее ВТБ выкупил две акции у частного акционера. Сейчас обсуждаются форматы работы отделений объединенного банка и стратегия взаимодействия с клиентами, отметил Пьянов. Он также выразил уверенность в том, что сделка выгодна для всех ее участников и поможет участникам развивать бизнес и повысить качество услуг.Пресс-служба отметила, что интеграция "Почта банка" в группу ВТБ позволит укрепить региональное присутствие: сеть "Почта банка" насчитывает 24 тысячи точек, а активная клиентская база составляет 9 миллионов человек. В результате реализации стратегии развития ВТБ на 2024-2026 годы расширение региональной сети, включающее интеграцию "Почта банка", сделает доступными услуги ВТБ для более чем ста миллионов человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, почта банк, почта россии, втб (банк), россия