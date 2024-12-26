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ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка" - РИА Новости, 26.12.2024
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10:13 26.12.2024 (обновлено: 12:05 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/vtb-1991385172.html
ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка"
ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка" - РИА Новости, 26.12.2024
ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка"
ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка", заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. РИА Новости, 26.12.2024
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почта банк
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка", заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Расчёты по сделке с "Почта банком" прошли 23 декабря, как я и прогнозировал", - сказал Пьянов. Таким образом, "Почта банк" перестал быть совместным предприятием и снова стал единоличной дочкой группы ВТБ, добавил он.Пьянов также уточил, что в этом году была закрыта сделка по консолидации акций "Почта банка". В следующем планируется начать миграцию сети, клиентской базы и бизнеса банка на единую технологическую платформу под брендом ВТБ.ВТБ консолидировал 100% "Почта банка", выкупив при этом 49,99% у "Почты России", заявили в пресс-службе банка. Цена сделки составила 36 миллиардов рублей. Кроме того, ранее ВТБ выкупил две акции у частного акционера. Сейчас обсуждаются форматы работы отделений объединенного банка и стратегия взаимодействия с клиентами, отметил Пьянов. Он также выразил уверенность в том, что сделка выгодна для всех ее участников и поможет участникам развивать бизнес и повысить качество услуг.Пресс-служба отметила, что интеграция "Почта банка" в группу ВТБ позволит укрепить региональное присутствие: сеть "Почта банка" насчитывает 24 тысячи точек, а активная клиентская база составляет 9 миллионов человек. В результате реализации стратегии развития ВТБ на 2024-2026 годы расширение региональной сети, включающее интеграцию "Почта банка", сделает доступными услуги ВТБ для более чем ста миллионов человек.
https://ria.ru/20241219/antonov-1990054755.html
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экономика, почта банк, почта россии, втб (банк), россия
Экономика, Почта банк, Почта России, ВТБ (банк), Россия
ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка"

ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка", расчеты проведены 23 декабря

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБанкоматы "Почта Банка"
Банкоматы Почта Банка - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Банкоматы "Почта Банка". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка", заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Расчёты по сделке с "Почта банком" прошли 23 декабря, как я и прогнозировал", - сказал Пьянов. Таким образом, "Почта банк" перестал быть совместным предприятием и снова стал единоличной дочкой группы ВТБ, добавил он.
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Пьянов также уточил, что в этом году была закрыта сделка по консолидации акций "Почта банка". В следующем планируется начать миграцию сети, клиентской базы и бизнеса банка на единую технологическую платформу под брендом ВТБ.
ВТБ консолидировал 100% "Почта банка", выкупив при этом 49,99% у "Почты России", заявили в пресс-службе банка. Цена сделки составила 36 миллиардов рублей. Кроме того, ранее ВТБ выкупил две акции у частного акционера.
Сейчас обсуждаются форматы работы отделений объединенного банка и стратегия взаимодействия с клиентами, отметил Пьянов. Он также выразил уверенность в том, что сделка выгодна для всех ее участников и поможет участникам развивать бизнес и повысить качество услуг.
Пресс-служба отметила, что интеграция "Почта банка" в группу ВТБ позволит укрепить региональное присутствие: сеть "Почта банка" насчитывает 24 тысячи точек, а активная клиентская база составляет 9 миллионов человек. В результате реализации стратегии развития ВТБ на 2024-2026 годы расширение региональной сети, включающее интеграцию "Почта банка", сделает доступными услуги ВТБ для более чем ста миллионов человек.
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