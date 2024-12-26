https://ria.ru/20241226/vsu-1991491202.html

В Раде заявили о катастрофе в рядах ВСУ

В Раде заявили о катастрофе в рядах ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024

В Раде заявили о катастрофе в рядах ВСУ

Мобилизация и финансовая помощь не поможет ВСУ, так как они потеряли способность удерживать фронт, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:25:00+03:00

2024-12-26T16:25:00+03:00

2024-12-26T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Мобилизация и финансовая помощь не поможет ВСУ, так как они потеряли способность удерживать фронт, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Напомню, новый закон о мобилизации был принят в середине мая, тогда же пошли деньги из нового пакета помощи США. А территориальные и людские потери с того момента растут геометрически <…>. То есть, подорвана сама институциональная возможность и способность ВСУ удерживать фронт", — написал он.По словам политика, на Украине уже нет мотивированных людей, желающих воевать, а из-за коррупции и плохого отношения к солдатам растет дезертирство среди уже призванных.Неделю назад, украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных на Украине по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым, увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше ста тысяч случаев самовольного оставления части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.

https://ria.ru/20241226/vsu-1991396146.html

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