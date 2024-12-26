https://ria.ru/20241226/vsu-1991396146.html

Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий

Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий - РИА Новости, 26.12.2024

Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий

Украина больше не может воевать из-за нехватки ресурсов, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:58:00+03:00

2024-12-26T10:58:00+03:00

2024-12-26T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина больше не может воевать из-за нехватки ресурсов, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу UkrLife."Ресурсы вести войну по освобождению территорий, да и в принципе вести войну, у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий", — призвал он.Несмотря не это, утверждает Романенко, Украина должна бороться за "приемлемые условия" мира.На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что у Москвы нет никаких предварительных условий для начала диалога.Москва не раз предлагала разрешить конфликт на Украине путем переговоров, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20241226/ssha-1991387006.html

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991383311.html

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