Рейтинг@Mail.ru
Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 26.12.2024 (обновлено: 17:24 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/vsu-1991396146.html
Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий
Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий - РИА Новости, 26.12.2024
Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий
Украина больше не может воевать из-за нехватки ресурсов, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:58:00+03:00
2024-12-26T17:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b6cb3e188d3243d8b540b2244ac1ba2.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина больше не может воевать из-за нехватки ресурсов, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу UkrLife."Ресурсы вести войну по освобождению территорий, да и в принципе вести войну, у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий", — призвал он.Несмотря не это, утверждает Романенко, Украина должна бороться за "приемлемые условия" мира.На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что у Москвы нет никаких предварительных условий для начала диалога.Москва не раз предлагала разрешить конфликт на Украине путем переговоров, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20241226/ssha-1991387006.html
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991383311.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_5958b4ee4c667e3db82b3679977c0122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Москва, Владимир Путин
Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий

Генерал ВСУ Романенко выступил за прекращение боевых действий

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина больше не может воевать из-за нехватки ресурсов, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу UkrLife.
"Ресурсы вести войну по освобождению территорий, да и в принципе вести войну, у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий", — призвал он.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Вопрос Карлсона об Украине вызвал жесткую реакцию в США
Вчера, 10:23
Несмотря не это, утверждает Романенко, Украина должна бороться за "приемлемые условия" мира.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что у Москвы нет никаких предварительных условий для начала диалога.
Москва не раз предлагала разрешить конфликт на Украине путем переговоров, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
На Украине ответили на дерзкий выпад в адрес России
Вчера, 10:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала