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Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий
Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий - РИА Новости, 26.12.2024
Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий
Украина больше не может воевать из-за нехватки ресурсов, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:58:00+03:00
2024-12-26T10:58:00+03:00
2024-12-26T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина больше не может воевать из-за нехватки ресурсов, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу UkrLife."Ресурсы вести войну по освобождению территорий, да и в принципе вести войну, у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий", — призвал он.Несмотря не это, утверждает Романенко, Украина должна бороться за "приемлемые условия" мира.На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что у Москвы нет никаких предварительных условий для начала диалога.Москва не раз предлагала разрешить конфликт на Украине путем переговоров, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий
Генерал ВСУ Романенко выступил за прекращение боевых действий