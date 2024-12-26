https://ria.ru/20241226/vpn-1991462966.html
Штрафовать за использование VPN не будут, заявил Роскомнадзор
Штрафовать за использование VPN не будут, заявил Роскомнадзор - РИА Новости, 26.12.2024
Штрафовать за использование VPN не будут, заявил Роскомнадзор
Штрафовать россиян за использование VPN-сервисов не планируется, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:34:00+03:00
2024-12-26T14:34:00+03:00
2024-12-26T15:27:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Штрафовать россиян за использование VPN-сервисов не планируется, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.Так в ведомстве прокомментировали публикации СМИ и Telegram-каналов, в которых говорится о возможном усилении мер по ограничению использования VPN вплоть до введения штрафов. Это связывают с приказом Роскомнадзора, обязывающим операторов передавать ведомству данные о пользователях, запускающих заблокированные сайты."В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов", — заявили в ведомстве.В Роскомнадзоре порекомендовали публиковать только проверенную информацию о деятельности органов власти и избегать подобных фейков.На прошлой неделе ведомство представило проект приказа, который обязывает операторов обеспечить пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам устойчивости для безопасной работы Рунета. Для этого операторы должны предоставлять Роскомнадзору информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории России.
https://ria.ru/20241009/vpn-1977078986.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество, Технологии
Штрафовать за использование VPN не будут, заявил Роскомнадзор
Роскомнадзор: штрафы за использование VPN-сервисов в РФ вводить не планируется