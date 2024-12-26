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Россия не вводила ограничений на выдачу виз американцам, заявили в МИД - РИА Новости, 26.12.2024
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Туризм
 
08:39 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/vizy-1991365824.html
Россия не вводила ограничений на выдачу виз американцам, заявили в МИД
Россия не вводила ограничений на выдачу виз американцам, заявили в МИД - РИА Новости, 26.12.2024
Россия не вводила ограничений на выдачу виз американцам, заявили в МИД
Россия не вводила никаких ограничений на выдачу виз тем американцам, что не включены в российские санкционные списки, сообщил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T08:39:00+03:00
2024-12-26T08:39:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия не вводила никаких ограничений на выдачу виз тем американцам, что не включены в российские санкционные списки, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Каких-либо ограничений на выдачу виз американским гражданам, не включенным в список лиц, въезд которым в Российскую Федерацию запрещен, до настоящего времени не вводилось", - сказал Климов. Он подчеркнул, что оформление российских виз, включая деловые, гражданам США идет в прежнем порядке, предусмотренном соглашением между РФ и США об упрощении визовых формальностей.
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Туризм, Россия, США, Новости - Туризм, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия не вводила ограничений на выдачу виз американцам, заявили в МИД

Климов: Россия не вводила ограничений на выдачу виз американским гражданам

© Fotolia / Greg BlombergПаспорт гражданина США
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Fotolia / Greg Blomberg
Паспорт гражданина США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия не вводила никаких ограничений на выдачу виз тем американцам, что не включены в российские санкционные списки, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Каких-либо ограничений на выдачу виз американским гражданам, не включенным в список лиц, въезд которым в Российскую Федерацию запрещен, до настоящего времени не вводилось", - сказал Климов.
Он подчеркнул, что оформление российских виз, включая деловые, гражданам США идет в прежнем порядке, предусмотренном соглашением между РФ и США об упрощении визовых формальностей.
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