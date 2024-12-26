https://ria.ru/20241226/vizy-1991365824.html

Россия не вводила ограничений на выдачу виз американцам, заявили в МИД

Россия не вводила ограничений на выдачу виз американцам, заявили в МИД - РИА Новости, 26.12.2024

Россия не вводила ограничений на выдачу виз американцам, заявили в МИД

Россия не вводила никаких ограничений на выдачу виз тем американцам, что не включены в российские санкционные списки, сообщил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:39:00+03:00

2024-12-26T08:39:00+03:00

2024-12-26T08:39:00+03:00

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия не вводила никаких ограничений на выдачу виз тем американцам, что не включены в российские санкционные списки, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Каких-либо ограничений на выдачу виз американским гражданам, не включенным в список лиц, въезд которым в Российскую Федерацию запрещен, до настоящего времени не вводилось", - сказал Климов. Он подчеркнул, что оформление российских виз, включая деловые, гражданам США идет в прежнем порядке, предусмотренном соглашением между РФ и США об упрощении визовых формальностей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)