МИД предложил увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе
Климов: РФ увеличит срок пребывания иностранцев по электронной визе до 30 дней
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Москва работает над увеличением срока пребывания иностранцев по электронной визе до 30 дней, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
В начале декабря РФ расширила до 64 перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе. В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Из перечня были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.
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"В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности", - сказал, в свою очередь, дипломат.
По его словам, нововведения призваны способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. При этом, отметил Климов, сохранятся "должный уровень миграционного контроля и требования обеспечения национальной безопасности России".
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