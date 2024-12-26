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МИД предложил увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе - РИА Новости, 26.12.2024
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Туризм
 
08:22 26.12.2024
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МИД предложил увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе
МИД предложил увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе - РИА Новости, 26.12.2024
МИД предложил увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе
Москва работает над увеличением срока пребывания иностранцев по электронной визе до 30 дней, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T08:22:00+03:00
2024-12-26T08:22:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Москва работает над увеличением срока пребывания иностранцев по электронной визе до 30 дней, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. В начале декабря РФ расширила до 64 перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе. В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Из перечня были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. "В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности", - сказал, в свою очередь, дипломат. По его словам, нововведения призваны способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. При этом, отметил Климов, сохранятся "должный уровень миграционного контроля и требования обеспечения национальной безопасности России".
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россия, москва, барбадос, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Туризм, Россия, Москва, Барбадос, Новости - Туризм, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД предложил увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе

Климов: РФ увеличит срок пребывания иностранцев по электронной визе до 30 дней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Москва работает над увеличением срока пребывания иностранцев по электронной визе до 30 дней, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
В начале декабря РФ расширила до 64 перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе. В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Из перечня были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.
«
"В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности", - сказал, в свою очередь, дипломат.
По его словам, нововведения призваны способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. При этом, отметил Климов, сохранятся "должный уровень миграционного контроля и требования обеспечения национальной безопасности России".
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