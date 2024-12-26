https://ria.ru/20241226/vizy-1991363638.html

МИД предложил увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе

МИД предложил увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе - РИА Новости, 26.12.2024

МИД предложил увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе

Москва работает над увеличением срока пребывания иностранцев по электронной визе до 30 дней, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:22:00+03:00

2024-12-26T08:22:00+03:00

2024-12-26T08:22:00+03:00

туризм

россия

москва

барбадос

новости - туризм

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Москва работает над увеличением срока пребывания иностранцев по электронной визе до 30 дней, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. В начале декабря РФ расширила до 64 перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе. В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Из перечня были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. "В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности", - сказал, в свою очередь, дипломат. По его словам, нововведения призваны способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. При этом, отметил Климов, сохранятся "должный уровень миграционного контроля и требования обеспечения национальной безопасности России".

https://ria.ru/20241115/viza-1977288073.html

россия

москва

барбадос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, барбадос, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)