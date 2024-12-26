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Появилось видео задержания лиц, готовивших покушения на российских военных - РИА Новости, 26.12.2024
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09:12 26.12.2024 (обновлено: 09:13 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/video-1991370326.html
Появилось видео задержания лиц, готовивших покушения на российских военных
Появилось видео задержания лиц, готовивших покушения на российских военных - РИА Новости, 26.12.2024
Появилось видео задержания лиц, готовивших покушения на российских военных
ФСБ показала видео задержания лиц, готовивших покушения на высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:12:00+03:00
2024-12-26T09:13:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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безопасность
украина
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания лиц, готовивших покушения на высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. Сотрудники спецслужбы сорвали серию готовившихся Киевом покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают двоих подозреваемых. На видео также показаны изъятые средства связи, использовавшиеся в преступной деятельности.
https://ria.ru/20241225/terakt-1991149388.html
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Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ
ФСБ показала видео с задержанием и признаниями задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, украина
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Украина
Появилось видео задержания лиц, готовивших покушения на российских военных

ФСБ показала видео задержания лиц, готовивших покушения на российских военных

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания лиц, готовивших покушения на высокопоставленных военнослужащих Минобороны России.
Сотрудники спецслужбы сорвали серию готовившихся Киевом покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.
На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают двоих подозреваемых. На видео также показаны изъятые средства связи, использовавшиеся в преступной деятельности.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьУкраина
 
 
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