https://ria.ru/20241226/video-1991370326.html

Появилось видео задержания лиц, готовивших покушения на российских военных

Появилось видео задержания лиц, готовивших покушения на российских военных - РИА Новости, 26.12.2024

Появилось видео задержания лиц, готовивших покушения на российских военных

ФСБ показала видео задержания лиц, готовивших покушения на высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:12:00+03:00

2024-12-26T09:12:00+03:00

2024-12-26T09:13:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

украина

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания лиц, готовивших покушения на высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. Сотрудники спецслужбы сорвали серию готовившихся Киевом покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают двоих подозреваемых. На видео также показаны изъятые средства связи, использовавшиеся в преступной деятельности.

https://ria.ru/20241225/terakt-1991149388.html

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Задержание и признания лиц, задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ ФСБ показала видео с задержанием и признаниями задержанных за подготовку покушений на военных Минобороны РФ. 2024-12-26T09:12 true PT5M34S

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, украина