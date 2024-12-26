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Украина отчиталась перед ЕС о выполнении двух условий для получения помощи - РИА Новости, 26.12.2024
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18:53 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/ukrainy-1991530071.html
Украина отчиталась перед ЕС о выполнении двух условий для получения помощи
Украина отчиталась перед ЕС о выполнении двух условий для получения помощи - РИА Новости, 26.12.2024
Украина отчиталась перед ЕС о выполнении двух условий для получения помощи
Министерство экономики Украины отчиталось об утверждении двух документов, которые являются пунктами плана для получения финансовой помощи от ЕС в рамках... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:53:00+03:00
2024-12-26T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министерство экономики Украины отчиталось об утверждении двух документов, которые являются пунктами плана для получения финансовой помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility, они касаются реформирования интернатных учреждений и развития пограничной инфраструктуры со странами Европейского Союза. "Выполнены еще два шага плана Украины для Ukraine Facility. Кабинет министров утвердил стратегию по реформированию психоневрологических и других интернатных учреждений до 2034 года и стратегию развития пограничной инфраструктуры со странами Европейского Союза и Республикой Молдова до 2030 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики Украины. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы. Сообщалось, что план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов в части государственного управления. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, такие, как зеленый переход, цифровизация, евроинтеграция. В свою очередь, как сообщило минэкономики Украины, план для Ukraine Facility включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года. Финансирование в рамках программы Ukraine Facility напрямую зависит от выполнения индикаторов, предусмотренных планом. На период до окончательного запуска программы предусмотрен механизм переходного финансирования объемом в 6 миллиардов евро.
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в мире, украина, брюссель, киев, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Евросоюз
Украина отчиталась перед ЕС о выполнении двух условий для получения помощи

Минэкономики Украины отчиталось перед ЕС о выполнении шагов для получения помощи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министерство экономики Украины отчиталось об утверждении двух документов, которые являются пунктами плана для получения финансовой помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility, они касаются реформирования интернатных учреждений и развития пограничной инфраструктуры со странами Европейского Союза.
"Выполнены еще два шага плана Украины для Ukraine Facility. Кабинет министров утвердил стратегию по реформированию психоневрологических и других интернатных учреждений до 2034 года и стратегию развития пограничной инфраструктуры со странами Европейского Союза и Республикой Молдова до 2030 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики Украины.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине, пишет FT
20 декабря, 20:04
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы.
Сообщалось, что план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов в части государственного управления. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, такие, как зеленый переход, цифровизация, евроинтеграция. В свою очередь, как сообщило минэкономики Украины, план для Ukraine Facility включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года. Финансирование в рамках программы Ukraine Facility напрямую зависит от выполнения индикаторов, предусмотренных планом. На период до окончательного запуска программы предусмотрен механизм переходного финансирования объемом в 6 миллиардов евро.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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