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Одесского экс-военкома во второй раз отправили в СИЗО
Одесского экс-военкома во второй раз отправили в СИЗО - РИА Новости, 26.12.2024
Одесского экс-военкома во второй раз отправили в СИЗО
Суд на Украине снова отправил в СИЗО бывшего главу одесского областного военкомата с возможностью внесения залога, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T21:21:00+03:00
2024-12-26T21:21:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Суд на Украине снова отправил в СИЗО бывшего главу одесского областного военкомата с возможностью внесения залога, сообщило украинское издание "Страна.ua". Накануне госбюро расследований Украины сообщило, что бывшего одесского военкома Евгения Борисова, которого выпустили из СИЗО после внесения залога в 940 тысяч долларов, вновь задержали в Киеве по новому уголовному делу. "Скандального экс-главу Одесского ТЦК Борисова снова отправили в СИЗО с залогом 402 миллиона гривен (9,6 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Владимир Зеленский в июне 2023 года заявил, что Борисова подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. Позднее стало известно, что военком был задержан в Киеве. Борисову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
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в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины
Одесского экс-военкома во второй раз отправили в СИЗО
Одесского экс-военкома вновь отправили в СИЗО после освобождения под залог