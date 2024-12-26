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Полянский усомнился в необходимости отправки миротворцев ООН на Украину - РИА Новости, 26.12.2024
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20:48 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991549428.html
Полянский усомнился в необходимости отправки миротворцев ООН на Украину
Полянский усомнился в необходимости отправки миротворцев ООН на Украину - РИА Новости, 26.12.2024
Полянский усомнился в необходимости отправки миротворцев ООН на Украину
Отправка миротворцев ООН на Украину является "непонятным" этапом, а необходимость такого шага – "большой вопрос", заявил первый зампостпреда миссии РФ при... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:48:00+03:00
2024-12-26T20:48:00+03:00
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ООН, 26 дек – РИА Новости. Отправка миротворцев ООН на Украину является "непонятным" этапом, а необходимость такого шага – "большой вопрос", заявил первый зампостпреда миссии РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский. "ООНовские миротворцы – это этап еще непонятный, и дойдет ли до этого, нужно ли нам это будет – это большой вопрос. Нам, конечно, нужно будет определиться по тому, какой может быть возможная формула урегулирования", - сказал Полянский в ходе стрима в Telegram-канале. Российский дипломат отметил, что двойные стандарты секретариата ООН, касающиеся конфликта на Украине "подрывают в определенной степени" веру в то, что Всемирная организация сможет сыграть "какую-то существенную роль" в его урегулировании. "Но на определенном этапе, если на то будет согласие и РФ, и Украины, то, конечно же, ООН может сыграть какую-то роль. На ООНовской площадке, я считаю, вполне могут состояться какие-то контакты по Украине, пока этого не происходит. Не происходит этого по многим причинам, но главная причина в том, что к этому не готовы – и были и остаются - наши бывшие западные партнеры, но и украинцы тоже", – добавил Полянский.
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html
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в мире, украина, россия, дмитрий полянский, оон
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
Полянский усомнился в необходимости отправки миротворцев ООН на Украину

Полянский назвал возможную отправку миротворцев ООН на Украину непонятным этапом

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 26 дек – РИА Новости. Отправка миротворцев ООН на Украину является "непонятным" этапом, а необходимость такого шага – "большой вопрос", заявил первый зампостпреда миссии РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.
"ООНовские миротворцы – это этап еще непонятный, и дойдет ли до этого, нужно ли нам это будет – это большой вопрос. Нам, конечно, нужно будет определиться по тому, какой может быть возможная формула урегулирования", - сказал Полянский в ходе стрима в Telegram-канале.
Российский дипломат отметил, что двойные стандарты секретариата ООН, касающиеся конфликта на Украине "подрывают в определенной степени" веру в то, что Всемирная организация сможет сыграть "какую-то существенную роль" в его урегулировании.
"Но на определенном этапе, если на то будет согласие и РФ, и Украины, то, конечно же, ООН может сыграть какую-то роль. На ООНовской площадке, я считаю, вполне могут состояться какие-то контакты по Украине, пока этого не происходит. Не происходит этого по многим причинам, но главная причина в том, что к этому не готовы – и были и остаются - наши бывшие западные партнеры, но и украинцы тоже", – добавил Полянский.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Миф о миротворцах — зачем Европа обсуждает планы ввода войск на Украину
12 декабря, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПолянскийООН
 
 
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