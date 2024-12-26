https://ria.ru/20241226/ukraina-1991549428.html

Полянский усомнился в необходимости отправки миротворцев ООН на Украину

Полянский усомнился в необходимости отправки миротворцев ООН на Украину - РИА Новости, 26.12.2024

Полянский усомнился в необходимости отправки миротворцев ООН на Украину

Отправка миротворцев ООН на Украину является "непонятным" этапом, а необходимость такого шага – "большой вопрос", заявил первый зампостпреда миссии РФ при... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:48:00+03:00

2024-12-26T20:48:00+03:00

2024-12-26T20:48:00+03:00

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ООН, 26 дек – РИА Новости. Отправка миротворцев ООН на Украину является "непонятным" этапом, а необходимость такого шага – "большой вопрос", заявил первый зампостпреда миссии РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский. "ООНовские миротворцы – это этап еще непонятный, и дойдет ли до этого, нужно ли нам это будет – это большой вопрос. Нам, конечно, нужно будет определиться по тому, какой может быть возможная формула урегулирования", - сказал Полянский в ходе стрима в Telegram-канале. Российский дипломат отметил, что двойные стандарты секретариата ООН, касающиеся конфликта на Украине "подрывают в определенной степени" веру в то, что Всемирная организация сможет сыграть "какую-то существенную роль" в его урегулировании. "Но на определенном этапе, если на то будет согласие и РФ, и Украины, то, конечно же, ООН может сыграть какую-то роль. На ООНовской площадке, я считаю, вполне могут состояться какие-то контакты по Украине, пока этого не происходит. Не происходит этого по многим причинам, но главная причина в том, что к этому не готовы – и были и остаются - наши бывшие западные партнеры, но и украинцы тоже", – добавил Полянский.

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

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