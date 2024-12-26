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На Украине избрали меру пресечения главе ячейки партии Кличко

На Украине избрали меру пресечения главе ячейки партии Кличко - РИА Новости, 26.12.2024

На Украине избрали меру пресечения главе ячейки партии Кличко

Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога подозреваемому в получении взятки главе одесской ячейки... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:37:00+03:00

2024-12-26T20:37:00+03:00

2024-12-26T20:37:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога подозреваемому в получении взятки главе одесской ячейки партии "Удар Виталия Кличко" Александру Суханову, сообщил украинский телеканал "Общественное". Накануне СБУ сообщила, что задержала в Киеве руководителя одесской ячейки партии "Удар" Суханова - его подозревают во взятке на миллион долларов. Задержанному вменяется статья "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой". Санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. "Адвокату и главе партии "Удар" в Одесской области Александру Суханову суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 37 миллионов гривен (почти 884 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

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в мире, украина, киев, одесская область, виталий кличко, служба безопасности украины, происшествия