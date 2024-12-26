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В Раде допустили, что военкоматы могут начать ловить уклонистов за границей - РИА Новости, 26.12.2024
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17:24 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991508060.html
В Раде допустили, что военкоматы могут начать ловить уклонистов за границей
В Раде допустили, что военкоматы могут начать ловить уклонистов за границей - РИА Новости, 26.12.2024
В Раде допустили, что военкоматы могут начать ловить уклонистов за границей
Депутат Верховной рады Нина Южанина допустила, что сотрудники украинских военкоматов могут начать ловить уклонистов за границей, при этом она не уточнила, как... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:24:00+03:00
2024-12-26T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Нина Южанина допустила, что сотрудники украинских военкоматов могут начать ловить уклонистов за границей, при этом она не уточнила, как это будет юридически оформлено. Украинский премьер Денис Шмыгаль в начале декабря заявлял, что кабмин Украины переименовал министерство по вопросам реинтеграции в министерство национального единства, главой ведомства назначен Алексей Чернышов. Советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин позже заявил, что министерство национального единства Украины в начале 2025 года запустит программу по возвращению украинцев из-за границы. "Я не уверена, что не дойдут до этого", - сказала Южанина, рассуждая о работе так называемых "хабов единства", которые власти страны планируют создать за границей и возможного размещения в них сотрудников украинских военкоматов. Ее комментарий опубликовало украинское издание "Страна.ua". Владимир Зеленский 19 ноября сообщал, что на Украине хотят создать новый орган власти – министерство национального единства, при этом не уточнил, в чем именно будут заключаться его задачи и какие именно функции оно будет выполнять. С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По её словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
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в мире, украина, нина южанина, владимир зеленский, денис шмыгаль, оон, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Украина, Нина Южанина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, ООН, Верховная Рада Украины, Страна.ua
В Раде допустили, что военкоматы могут начать ловить уклонистов за границей

Депутат Рады Южанина: военкоматы могут начать ловить уклонистов за границей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Нина Южанина допустила, что сотрудники украинских военкоматов могут начать ловить уклонистов за границей, при этом она не уточнила, как это будет юридически оформлено.
Украинский премьер Денис Шмыгаль в начале декабря заявлял, что кабмин Украины переименовал министерство по вопросам реинтеграции в министерство национального единства, главой ведомства назначен Алексей Чернышов. Советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин позже заявил, что министерство национального единства Украины в начале 2025 года запустит программу по возвращению украинцев из-за границы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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"Я не уверена, что не дойдут до этого", - сказала Южанина, рассуждая о работе так называемых "хабов единства", которые власти страны планируют создать за границей и возможного размещения в них сотрудников украинских военкоматов. Ее комментарий опубликовало украинское издание "Страна.ua".
Владимир Зеленский 19 ноября сообщал, что на Украине хотят создать новый орган власти – министерство национального единства, при этом не уточнил, в чем именно будут заключаться его задачи и какие именно функции оно будет выполнять.
С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По её словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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В миреУкраинаНина ЮжанинаВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальООНВерховная Рада УкраиныСтрана.ua
 
 
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