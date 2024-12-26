https://ria.ru/20241226/ukraina-1991490766.html

На Украине поймали уклонистов, притворявшихся участниками траурного кортежа

На Украине поймали уклонистов, притворявшихся участниками траурного кортежа - РИА Новости, 26.12.2024

На Украине поймали уклонистов, притворявшихся участниками траурного кортежа

Двое мужчин пытались бежать от мобилизации, выдавая себя за участников траурного кортежа с телом погибшего солдата ВСУ, сообщает украинская госпогранслужба. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:24:00+03:00

2024-12-26T16:24:00+03:00

2024-12-26T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двое мужчин пытались бежать от мобилизации, выдавая себя за участников траурного кортежа с телом погибшего солдата ВСУ, сообщает украинская госпогранслужба. "Нарушители маскировались под траурный кортеж. В Закарпатье... пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина. За 18 тысяч долларов они планировали доставить мужчин призывного возраста к границе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы. В ведомстве отметили, что все участники схемы нелегального провоза военнообязанных за пределы Украины задержаны. Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. В стране с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978381767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины