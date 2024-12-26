Рейтинг@Mail.ru
На Украине поймали уклонистов, притворявшихся участниками траурного кортежа - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991490766.html
На Украине поймали уклонистов, притворявшихся участниками траурного кортежа
На Украине поймали уклонистов, притворявшихся участниками траурного кортежа - РИА Новости, 26.12.2024
На Украине поймали уклонистов, притворявшихся участниками траурного кортежа
Двое мужчин пытались бежать от мобилизации, выдавая себя за участников траурного кортежа с телом погибшего солдата ВСУ, сообщает украинская госпогранслужба. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:24:00+03:00
2024-12-26T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991490596_0:245:1247:946_1920x0_80_0_0_17ef5b0c73be65e23368b0602def9674.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двое мужчин пытались бежать от мобилизации, выдавая себя за участников траурного кортежа с телом погибшего солдата ВСУ, сообщает украинская госпогранслужба. "Нарушители маскировались под траурный кортеж. В Закарпатье... пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина. За 18 тысяч долларов они планировали доставить мужчин призывного возраста к границе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы. В ведомстве отметили, что все участники схемы нелегального провоза военнообязанных за пределы Украины задержаны. Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. В стране с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978381767.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991490596_0:50:1247:985_1920x0_80_0_0_430375323caee4ba58975172f78bf4d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине поймали уклонистов, притворявшихся участниками траурного кортежа

ГПС: уклонисты пытались бежать за границу под видом участников траурного кортежа

© Фото : Госпогранслужба УкраиныЗадержанные на Украине уклонисты
Задержанные на Украине уклонисты - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Госпогранслужба Украины
Задержанные на Украине уклонисты
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двое мужчин пытались бежать от мобилизации, выдавая себя за участников траурного кортежа с телом погибшего солдата ВСУ, сообщает украинская госпогранслужба.
"Нарушители маскировались под траурный кортеж. В Закарпатье... пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина. За 18 тысяч долларов они планировали доставить мужчин призывного возраста к границе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.
В ведомстве отметили, что все участники схемы нелегального провоза военнообязанных за пределы Украины задержаны.
Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. В стране с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Личные документы уклониста, выдававшего себя за женщину - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
На Украине задержали уклониста, выдававшего себя за женщину
16 октября, 17:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала