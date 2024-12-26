На Украине поймали уклонистов, притворявшихся участниками траурного кортежа
ГПС: уклонисты пытались бежать за границу под видом участников траурного кортежа
© Фото : Госпогранслужба УкраиныЗадержанные на Украине уклонисты
© Фото : Госпогранслужба Украины
Задержанные на Украине уклонисты
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двое мужчин пытались бежать от мобилизации, выдавая себя за участников траурного кортежа с телом погибшего солдата ВСУ, сообщает украинская госпогранслужба.
"Нарушители маскировались под траурный кортеж. В Закарпатье... пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина. За 18 тысяч долларов они планировали доставить мужчин призывного возраста к границе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.
В ведомстве отметили, что все участники схемы нелегального провоза военнообязанных за пределы Украины задержаны.
Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. В стране с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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