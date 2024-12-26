https://ria.ru/20241226/ukraina-1991450055.html

Все меньше европейцев выступают за поддержку Киева, показал опрос

Все меньше европейцев выступают за поддержку Киева, показал опрос - РИА Новости, 26.12.2024

Все меньше европейцев выступают за поддержку Киева, показал опрос

Все больше жителей Западной Европы, в особенности ее южных регионов, выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:47:00+03:00

2024-12-26T13:47:00+03:00

2024-12-26T13:47:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все больше жителей Западной Европы, в особенности ее южных регионов, выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий в пользу России и все меньше - за поддержку Киева "до победного конца", следует из опроса компании YouGov, опубликованного газетой Guardian. Опрос проводился среди жителей Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании и Италии. Как показали результаты, за период с февраля по декабрь 2024 года решимость оказывать поддержку Украине "до победного конца" существенно снизилась во всех семи странах. Наиболее высокие показатели по-прежнему сохраняются в Швеции, Дании и Великобритании: за непрерывную помощь Киеву там выступили 50%, 40% и 36% респондентов соответственно. Обратная ситуация наблюдается на юге: помогать Киеву дальше выбрали всего 15% опрошенных итальянцев, 23% французов и 25% испанцев. Кроме того, за помощь Киеву до самого конца выступили 28% опрошенных немцев. С другой стороны, по данным опроса, во всех семи странах выросло число тех, кто помощи "до победного конца" предпочел мирное урегулирование, даже если оно подразумевает отказ Киева от некоторых территорий в пользу Москвы. Больше всего таковых оказалось в Италии (55% респондентов), Испании (46%), Франции (43%) и Германии (45%). Меньше всего за мирный договор с отказом от территорий высказались в Швеции - 24% респондентов. Как пишет Guardian, неясно, чем вызвана такая смена общественного мнения: возможно, дело в угасающем интересе к конфликту или накопившаяся усталость от него. Последний опрос был проведен в период с 3 по 18 декабря среди 2119 совершеннолетних в Великобритании, 1014 - во Франции, 2198 - в Германии, 1005 - в Дании, 1003 - в Швеции, 1064 - в Испании и 1011 - в Италии. Погрешность не приводится.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990501843.html

https://ria.ru/20241119/opros-1984612754.html

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