Рейтинг@Mail.ru
Все меньше европейцев выступают за поддержку Киева, показал опрос - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991450055.html
Все меньше европейцев выступают за поддержку Киева, показал опрос
Все меньше европейцев выступают за поддержку Киева, показал опрос - РИА Новости, 26.12.2024
Все меньше европейцев выступают за поддержку Киева, показал опрос
Все больше жителей Западной Европы, в особенности ее южных регионов, выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:47:00+03:00
2024-12-26T13:47:00+03:00
в мире
киев
швеция
великобритания
франция
германия
италия
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c77226472f3c6223b7a1414277e321b2.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все больше жителей Западной Европы, в особенности ее южных регионов, выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий в пользу России и все меньше - за поддержку Киева "до победного конца", следует из опроса компании YouGov, опубликованного газетой Guardian. Опрос проводился среди жителей Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании и Италии. Как показали результаты, за период с февраля по декабрь 2024 года решимость оказывать поддержку Украине "до победного конца" существенно снизилась во всех семи странах. Наиболее высокие показатели по-прежнему сохраняются в Швеции, Дании и Великобритании: за непрерывную помощь Киеву там выступили 50%, 40% и 36% респондентов соответственно. Обратная ситуация наблюдается на юге: помогать Киеву дальше выбрали всего 15% опрошенных итальянцев, 23% французов и 25% испанцев. Кроме того, за помощь Киеву до самого конца выступили 28% опрошенных немцев. С другой стороны, по данным опроса, во всех семи странах выросло число тех, кто помощи "до победного конца" предпочел мирное урегулирование, даже если оно подразумевает отказ Киева от некоторых территорий в пользу Москвы. Больше всего таковых оказалось в Италии (55% респондентов), Испании (46%), Франции (43%) и Германии (45%). Меньше всего за мирный договор с отказом от территорий высказались в Швеции - 24% респондентов. Как пишет Guardian, неясно, чем вызвана такая смена общественного мнения: возможно, дело в угасающем интересе к конфликту или накопившаяся усталость от него. Последний опрос был проведен в период с 3 по 18 декабря среди 2119 совершеннолетних в Великобритании, 1014 - во Франции, 2198 - в Германии, 1005 - в Дании, 1003 - в Швеции, 1064 - в Испании и 1011 - в Италии. Погрешность не приводится.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990501843.html
https://ria.ru/20241119/opros-1984612754.html
киев
швеция
великобритания
франция
германия
италия
дания
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dd40ecc048c0d3f3a697b8010eff782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, швеция, великобритания, франция, германия, италия, дания, испания
В мире, Киев, Швеция, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Испания
Все меньше европейцев выступают за поддержку Киева, показал опрос

Guardian: все больше европейцев выступают за мирное урегулирование на Украине

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все больше жителей Западной Европы, в особенности ее южных регионов, выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий в пользу России и все меньше - за поддержку Киева "до победного конца", следует из опроса компании YouGov, опубликованного газетой Guardian.
Опрос проводился среди жителей Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании и Италии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Опрос показал, сколько американцев хотят завершения конфликта на Украине
20 декабря, 18:19
Как показали результаты, за период с февраля по декабрь 2024 года решимость оказывать поддержку Украине "до победного конца" существенно снизилась во всех семи странах. Наиболее высокие показатели по-прежнему сохраняются в Швеции, Дании и Великобритании: за непрерывную помощь Киеву там выступили 50%, 40% и 36% респондентов соответственно. Обратная ситуация наблюдается на юге: помогать Киеву дальше выбрали всего 15% опрошенных итальянцев, 23% французов и 25% испанцев. Кроме того, за помощь Киеву до самого конца выступили 28% опрошенных немцев.
С другой стороны, по данным опроса, во всех семи странах выросло число тех, кто помощи "до победного конца" предпочел мирное урегулирование, даже если оно подразумевает отказ Киева от некоторых территорий в пользу Москвы. Больше всего таковых оказалось в Италии (55% респондентов), Испании (46%), Франции (43%) и Германии (45%). Меньше всего за мирный договор с отказом от территорий высказались в Швеции - 24% респондентов.
Как пишет Guardian, неясно, чем вызвана такая смена общественного мнения: возможно, дело в угасающем интересе к конфликту или накопившаяся усталость от него.
Последний опрос был проведен в период с 3 по 18 декабря среди 2119 совершеннолетних в Великобритании, 1014 - во Франции, 2198 - в Германии, 1005 - в Дании, 1003 - в Швеции, 1064 - в Испании и 1011 - в Италии. Погрешность не приводится.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают переговоры с Россией
19 ноября, 14:39
 
В миреКиевШвецияВеликобританияФранцияГерманияИталияДанияИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала