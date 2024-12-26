Все меньше европейцев выступают за поддержку Киева, показал опрос
Guardian: все больше европейцев выступают за мирное урегулирование на Украине
Украинский военнопленный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все больше жителей Западной Европы, в особенности ее южных регионов, выступают за мирное урегулирование украинского конфликта с возможным отказом от территорий в пользу России и все меньше - за поддержку Киева "до победного конца", следует из опроса компании YouGov, опубликованного газетой Guardian.
Как показали результаты, за период с февраля по декабрь 2024 года решимость оказывать поддержку Украине "до победного конца" существенно снизилась во всех семи странах. Наиболее высокие показатели по-прежнему сохраняются в Швеции, Дании и Великобритании: за непрерывную помощь Киеву там выступили 50%, 40% и 36% респондентов соответственно. Обратная ситуация наблюдается на юге: помогать Киеву дальше выбрали всего 15% опрошенных итальянцев, 23% французов и 25% испанцев. Кроме того, за помощь Киеву до самого конца выступили 28% опрошенных немцев.
С другой стороны, по данным опроса, во всех семи странах выросло число тех, кто помощи "до победного конца" предпочел мирное урегулирование, даже если оно подразумевает отказ Киева от некоторых территорий в пользу Москвы. Больше всего таковых оказалось в Италии (55% респондентов), Испании (46%), Франции (43%) и Германии (45%). Меньше всего за мирный договор с отказом от территорий высказались в Швеции - 24% респондентов.
Как пишет Guardian, неясно, чем вызвана такая смена общественного мнения: возможно, дело в угасающем интересе к конфликту или накопившаяся усталость от него.
Последний опрос был проведен в период с 3 по 18 декабря среди 2119 совершеннолетних в Великобритании, 1014 - во Франции, 2198 - в Германии, 1005 - в Дании, 1003 - в Швеции, 1064 - в Испании и 1011 - в Италии. Погрешность не приводится.