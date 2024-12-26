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Лавров: Франция предлагала России наладить диалог по Украине в обход Киева - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 26.12.2024 (обновлено: 12:27 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991409973.html
Лавров: Франция предлагала России наладить диалог по Украине в обход Киева
Лавров: Франция предлагала России наладить диалог по Украине в обход Киева - РИА Новости, 26.12.2024
Лавров: Франция предлагала России наладить диалог по Украине в обход Киева
Россия получала от Франции предложения наладить диалог по конфликту на Украине, причем без участия Киева, рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:58:00+03:00
2024-12-26T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия получала от Франции предложения наладить диалог по конфликту на Украине, причем без участия Киева, рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ."Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины", — сказал он.Министр отметил, что такие сигналы от Парижа исходили как бы в нарушение западного правила про "ни слова об Украине без Украины". И в то же время Франция выступает инициатором направления на Украину миротворцев, готовит у себя солдат ВСУ, напомнил Лавров."Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", — добавил он.Глава МИД подчеркнул, что Россия готова к консультациям по урегулированию конфликта на Украине с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, но пустые разговоры Москву не устроят.&quot;Перемирие — это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушений этих договоренностей&quot;.Президент Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил, что России в украинском конфликте нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Он пояснил, что длительный период прекращения огня позволит противнику заняться переподготовкой войск.Говоря о возможности краткосрочного перемирия, Путин рассказал, что с таким предложением выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам российского лидера, он посоветовал сначала обратиться к Киеву, так как Москва в прошлом не менее трех раз соглашалась на подобные инициативы, которые затем отвергал противник.
https://ria.ru/20241222/ukraina-1990456906.html
https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html
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в мире, франция, россия, украина, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Украина, Сергей Лавров
Лавров: Франция предлагала России наладить диалог по Украине в обход Киева

Лавров: Франция по закрытым каналам предлагала диалог по Украине в обход Киева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия получала от Франции предложения наладить диалог по конфликту на Украине, причем без участия Киева, рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
«
"Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины", — сказал он.
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Министр отметил, что такие сигналы от Парижа исходили как бы в нарушение западного правила про "ни слова об Украине без Украины". И в то же время Франция выступает инициатором направления на Украину миротворцев, готовит у себя солдат ВСУ, напомнил Лавров.
"Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", — добавил он.
Глава МИД подчеркнул, что Россия готова к консультациям по урегулированию конфликта на Украине с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, но пустые разговоры Москву не устроят.
«

"Перемирие — это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушений этих договоренностей".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
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Говоря о возможности краткосрочного перемирия, Путин рассказал, что с таким предложением выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам российского лидера, он посоветовал сначала обратиться к Киеву, так как Москва в прошлом не менее трех раз соглашалась на подобные инициативы, которые затем отвергал противник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
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