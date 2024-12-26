https://ria.ru/20241226/ukraina-1991391118.html

На Украине объяснили, почему не стоит ждать скорых переговоров с Россией

На Украине объяснили, почему не стоит ждать скорых переговоров с Россией - РИА Новости, 26.12.2024

На Украине объяснили, почему не стоит ждать скорых переговоров с Россией

Переговоры между Россией и Украиной не начнутся в ближайшее время, заявил украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии Spiegel."Пока на фронте нет... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:38:00+03:00

2024-12-26T10:38:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной не начнутся в ближайшее время, заявил украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии Spiegel."Пока на фронте нет стабильности, о переговорах в любом случае не может быть и речи", — сказал он. Фесенко добавил, что у избранного президента США Дональда Трампа еще нет реального мирного плана. Кроме того, он считает, что Россия заняла очень жесткую переговорную позицию. В свою очередь, издание пишет, что не только Зеленский, но и большинство населения Украины теперь смирились с тем, что их армия не сможет в ближайшее время вернуть территории.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

https://ria.ru/20241226/bayden-1991378490.html

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