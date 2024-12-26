На Украине объяснили, почему не стоит ждать скорых переговоров с Россией
Украинский политолог Фесенко заявил, что не стоит ждать скорых переговоров с РФ
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной не начнутся в ближайшее время, заявил украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии Spiegel.
"Пока на фронте нет стабильности, о переговорах в любом случае не может быть и речи", — сказал он.
"Пока на фронте нет стабильности, о переговорах в любом случае не может быть и речи", — сказал он.
Фесенко добавил, что у избранного президента США Дональда Трампа еще нет реального мирного плана. Кроме того, он считает, что Россия заняла очень жесткую переговорную позицию.
В свою очередь, издание пишет, что не только Зеленский, но и большинство населения Украины теперь смирились с тем, что их армия не сможет в ближайшее время вернуть территории.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
В свою очередь, издание пишет, что не только Зеленский, но и большинство населения Украины теперь смирились с тем, что их армия не сможет в ближайшее время вернуть территории.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.