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На Украине объяснили, почему не стоит ждать скорых переговоров с Россией - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 26.12.2024 (обновлено: 12:04 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991391118.html
На Украине объяснили, почему не стоит ждать скорых переговоров с Россией
На Украине объяснили, почему не стоит ждать скорых переговоров с Россией - РИА Новости, 26.12.2024
На Украине объяснили, почему не стоит ждать скорых переговоров с Россией
Переговоры между Россией и Украиной не начнутся в ближайшее время, заявил украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии Spiegel."Пока на фронте нет... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:38:00+03:00
2024-12-26T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной не начнутся в ближайшее время, заявил украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии Spiegel."Пока на фронте нет стабильности, о переговорах в любом случае не может быть и речи", — сказал он. Фесенко добавил, что у избранного президента США Дональда Трампа еще нет реального мирного плана. Кроме того, он считает, что Россия заняла очень жесткую переговорную позицию. В свою очередь, издание пишет, что не только Зеленский, но и большинство населения Украины теперь смирились с тем, что их армия не сможет в ближайшее время вернуть территории.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
https://ria.ru/20241226/bayden-1991378490.html
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в мире, россия, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
На Украине объяснили, почему не стоит ждать скорых переговоров с Россией

Украинский политолог Фесенко заявил, что не стоит ждать скорых переговоров с РФ

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Переговоры между Россией и Украиной не начнутся в ближайшее время, заявил украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии Spiegel.

"Пока на фронте нет стабильности, о переговорах в любом случае не может быть и речи", — сказал он.
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Фесенко добавил, что у избранного президента США Дональда Трампа еще нет реального мирного плана. Кроме того, он считает, что Россия заняла очень жесткую переговорную позицию.

В свою очередь, издание пишет, что не только Зеленский, но и большинство населения Украины теперь смирились с тем, что их армия не сможет в ближайшее время вернуть территории.

В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
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