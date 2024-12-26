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На Украине ответили на дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 26.12.2024 (обновлено: 11:00 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991383311.html
На Украине ответили на дерзкий выпад в адрес России
На Украине ответили на дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 26.12.2024
На Украине ответили на дерзкий выпад в адрес России
Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X напомнила экс-послу США в России Майклу Макфолу, что именно Владимир Зеленский отказался заключить перемирие... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:00:00+03:00
2024-12-26T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X напомнила экс-послу США в России Майклу Макфолу, что именно Владимир Зеленский отказался заключить перемирие на Рождество.Ранее Макфол осудил Россию за то, что киевлянам "приходится прятаться в бомбоубежищах во время праздника"."Почему Зеленский не согласился на рождественское перемирие, о котором говорил (премьер-министр Венгрии Виктор. — Прим. ред.) Орбан? Из-за чего украинцы продолжают страдать?" — ответила ему риторическим вопросом Панченко.В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Владимиру Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил главу киевского режима о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.Позднее глава киевского режима в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит". Орбан отметил, что Венгрия не будет поддаваться на подобные провокации.
https://ria.ru/20241226/ssha-1991387006.html
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в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Владимир Путин
На Украине ответили на дерзкий выпад в адрес России

Украинская журналистка Панченко осадила Майкла Макфола после критики России

© Fotolia / LevЗимний Киев
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Fotolia / Lev
Зимний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X напомнила экс-послу США в России Майклу Макфолу, что именно Владимир Зеленский отказался заключить перемирие на Рождество.
Ранее Макфол осудил Россию за то, что киевлянам "приходится прятаться в бомбоубежищах во время праздника".
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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"Почему Зеленский не согласился на рождественское перемирие, о котором говорил (премьер-министр Венгрии Виктор. — Прим. ред.) Орбан? Из-за чего украинцы продолжают страдать?" — ответила ему риторическим вопросом Панченко.
В декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Владимиру Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил главу киевского режима о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.
Позднее глава киевского режима в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит". Орбан отметил, что Венгрия не будет поддаваться на подобные провокации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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