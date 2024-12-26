https://ria.ru/20241226/ukraina-1991365343.html

На Украине сделали неожиданное заявление о России

На Украине сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 26.12.2024

На Украине сделали неожиданное заявление о России

Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. "Невзирая на все... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:32:00+03:00

2024-12-26T08:32:00+03:00

2024-12-26T08:32:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. "Невзирая на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, что это будет провоцировать Россию на войну, украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО, как, например, взаимные учения, "а ну ка давай поспорим, долетит ли до Москвы", расположение как бы оборонительных ракетных комплексов, ракет, которые могут долететь до территории России, и многое другое!" — говорится в публикации. Он добавил, что Украина должна быть свободным, внеблоковым государством. "А все эти спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать…" — добавил он. В июне президент Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата.

https://ria.ru/20241225/svo-1990858868.html

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в мире, россия, верховная рада украины, владимир путин, украина, нато