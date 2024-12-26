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На Украине сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:32 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991365343.html
На Украине сделали неожиданное заявление о России
На Украине сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 26.12.2024
На Украине сделали неожиданное заявление о России
Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. "Невзирая на все... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T08:32:00+03:00
2024-12-26T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
верховная рада украины
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. "Невзирая на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, что это будет провоцировать Россию на войну, украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО, как, например, взаимные учения, "а ну ка давай поспорим, долетит ли до Москвы", расположение как бы оборонительных ракетных комплексов, ракет, которые могут долететь до территории России, и многое другое!" — говорится в публикации. Он добавил, что Украина должна быть свободным, внеблоковым государством. "А все эти спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать…" — добавил он. В июне президент Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата.
https://ria.ru/20241225/svo-1990858868.html
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в мире, россия, верховная рада украины, владимир путин, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Верховная Рада Украины, Владимир Путин, Украина, НАТО
На Украине сделали неожиданное заявление о России

Нардеп Дмитрук: Украину предупреждали, что нельзя провоцировать Россию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

"Невзирая на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, что это будет провоцировать Россию на войну, украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО, как, например, взаимные учения, "а ну ка давай поспорим, долетит ли до Москвы", расположение как бы оборонительных ракетных комплексов, ракет, которые могут долететь до территории России, и многое другое!" — говорится в публикации.
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Он добавил, что Украина должна быть свободным, внеблоковым государством.

"А все эти спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать…" — добавил он.

В июне президент Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинУкраинаНАТО
 
 
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