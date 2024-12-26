На Украине сделали неожиданное заявление о России
Нардеп Дмитрук: Украину предупреждали, что нельзя провоцировать Россию
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Невзирая на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, что это будет провоцировать Россию на войну, украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО, как, например, взаимные учения, "а ну ка давай поспорим, долетит ли до Москвы", расположение как бы оборонительных ракетных комплексов, ракет, которые могут долететь до территории России, и многое другое!" — говорится в публикации.
"Невзирая на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, что это будет провоцировать Россию на войну, украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО, как, например, взаимные учения, "а ну ка давай поспорим, долетит ли до Москвы", расположение как бы оборонительных ракетных комплексов, ракет, которые могут долететь до территории России, и многое другое!" — говорится в публикации.
Он добавил, что Украина должна быть свободным, внеблоковым государством.
"А все эти спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать…" — добавил он.
В июне президент Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата.
"А все эти спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать…" — добавил он.
В июне президент Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата.