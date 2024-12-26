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ЦБ объяснил, почему массовая раздача денег не делает людей богаче
ЦБ объяснил, почему массовая раздача денег не делает людей богаче - РИА Новости, 26.12.2024
ЦБ объяснил, почему массовая раздача денег не делает людей богаче
вопрос о том, почему нельзя просто напечатать деньги и раздать гражданам. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:15:00+03:00
2024-12-26T18:15:00+03:00
2024-12-26T18:41:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Массовая раздача денежных средств не способна обогатить население, а лишь разгоняет инфляцию, ответил ЦБ РФ в Telegram-канале на вопрос вопрос о том, почему нельзя просто напечатать деньги и раздать гражданам."Массовая раздача денег не делает людей богаче, а только разгоняет инфляцию", — говорится в сообщении. Регулятор пояснил, что если раздать всем россиянам, к примеру, по 1000 рублей, товаров в экономике от этого не прибавится. В результате продавцы будут вынуждены поднять цены, поскольку предложение останется прежним, а спрос увеличится. Как итог, то же самое количество товаров можно будет приобрести за большую сумму денег.Логика задавшего вопрос человека может работать только в отношении конкретного человека, а не всех граждан, подчеркнули в ЦБ. Таким образом, богаче станет только он сам, так как сможет купить больше. Однако в масштабах экономики целой страны такое невозможно, подытожил регулятор.
https://ria.ru/20241224/tsb-1990833328.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ объяснил, почему массовая раздача денег не делает людей богаче
ЦБ заявил, что массовая раздача денег не обогащает, а лишь разгоняет инфляцию