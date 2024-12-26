https://ria.ru/20241226/tsb-1991520031.html

ЦБ объяснил, почему массовая раздача денег не делает людей богаче

ЦБ объяснил, почему массовая раздача денег не делает людей богаче - РИА Новости, 26.12.2024

ЦБ объяснил, почему массовая раздача денег не делает людей богаче

вопрос о том, почему нельзя просто напечатать деньги и раздать гражданам. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:15:00+03:00

2024-12-26T18:15:00+03:00

2024-12-26T18:41:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106547/77/1065477743_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_beaa5e6582fdf20fbd635abd27f9f115.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Массовая раздача денежных средств не способна обогатить население, а лишь разгоняет инфляцию, ответил ЦБ РФ в Telegram-канале на вопрос вопрос о том, почему нельзя просто напечатать деньги и раздать гражданам."Массовая раздача денег не делает людей богаче, а только разгоняет инфляцию", — говорится в сообщении. Регулятор пояснил, что если раздать всем россиянам, к примеру, по 1000 рублей, товаров в экономике от этого не прибавится. В результате продавцы будут вынуждены поднять цены, поскольку предложение останется прежним, а спрос увеличится. Как итог, то же самое количество товаров можно будет приобрести за большую сумму денег.Логика задавшего вопрос человека может работать только в отношении конкретного человека, а не всех граждан, подчеркнули в ЦБ. Таким образом, богаче станет только он сам, так как сможет купить больше. Однако в масштабах экономики целой страны такое невозможно, подытожил регулятор.

https://ria.ru/20241224/tsb-1990833328.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия