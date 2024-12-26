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Россия все еще оплачивает транзит газа через Украину, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
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20:41 26.12.2024 (обновлено: 21:04 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/tranzit-1991548565.html
Россия все еще оплачивает транзит газа через Украину, заявил Путин
Россия все еще оплачивает транзит газа через Украину, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Россия все еще оплачивает транзит газа через Украину, заявил Путин
Россия все еще оплачивает транзит газа через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:41:00+03:00
2024-12-26T21:04:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Россия все еще оплачивает транзит газа через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот война войной, а мы же поставляли (газ - ред.) регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит (газа через территорию Украины - ред.)", - сказал Путин журналистам.Он отметил, что продолжается прокачка через Суджу, где идут боевые действия."Мы просто продолжаем поставлять - 14 миллионов (кубометров газа в сутки - ред.)", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241219/putin-1990201793.html
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экономика, россия, украина, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, суджа, энергетика, природный газ, в мире
Экономика, Россия, Украина, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Суджа, Энергетика, Природный газ, В мире
Россия все еще оплачивает транзит газа через Украину, заявил Путин

Путин заявил, что РФ все еще оплачивает транзит газа через территорию Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области. Архивное фото
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Россия все еще оплачивает транзит газа через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот война войной, а мы же поставляли (газ - ред.) регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит (газа через территорию Украины - ред.)", - сказал Путин журналистам.
Он отметил, что продолжается прокачка через Суджу, где идут боевые действия.
"Мы просто продолжаем поставлять - 14 миллионов (кубометров газа в сутки - ред.)", - сказал Путин.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Газпром справится без контракта на транзит газа через Украину, заявил Путин
19 декабря, 16:19
 
ЭкономикаРоссияУкраинаВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024СуджаЭнергетикаПриродный газВ мире
 
 
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