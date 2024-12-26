https://ria.ru/20241226/tranzit-1991548565.html

Россия все еще оплачивает транзит газа через Украину, заявил Путин

Россия все еще оплачивает транзит газа через Украину, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024

Россия все еще оплачивает транзит газа через Украину, заявил Путин

Россия все еще оплачивает транзит газа через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:41:00+03:00

2024-12-26T20:41:00+03:00

2024-12-26T21:04:00+03:00

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Россия все еще оплачивает транзит газа через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот война войной, а мы же поставляли (газ - ред.) регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит (газа через территорию Украины - ред.)", - сказал Путин журналистам.Он отметил, что продолжается прокачка через Суджу, где идут боевые действия."Мы просто продолжаем поставлять - 14 миллионов (кубометров газа в сутки - ред.)", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241219/putin-1990201793.html

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