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Администрация Трампа будет депортировать семьи нелегальных мигрантов - РИА Новости, 26.12.2024
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22:09 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/tramp-1991562850.html
Администрация Трампа будет депортировать семьи нелегальных мигрантов
Администрация Трампа будет депортировать семьи нелегальных мигрантов - РИА Новости, 26.12.2024
Администрация Трампа будет депортировать семьи нелегальных мигрантов
Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет высылать из страны семьи незаконных мигрантов, включая родителей, чьи дети были рождены на... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T22:09:00+03:00
2024-12-26T22:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет высылать из страны семьи незаконных мигрантов, включая родителей, чьи дети были рождены на американской территории, заявил будущий куратор по вопросам безопасности границ в администрации республиканца Томас Хоман. В интервью газете Washington Post он сообщил, что новые американские власти намерены депортировать родителей, давая им возможность выбора - уехать одним, оставив ребенка, или забрать его с собой. "Проблема вот в чем. Вы знали, что находились в стране незаконно, решив иметь ребенка. Так что это вы поставили свою семью в такое положение", - сказал Хоман. Будущий чиновник администрации Трампа добавил, что США вернутся к практике содержания семей нелегальных мигрантов с детьми в заключении. Для этого планируется сооружать отдельные временные постройки с "мягкими" условиями нахождения в них. "Нужно показать американцам, что мы можем делать это и не быть бесчеловечными. Мы не можем потерять веру американского народа", - подчеркнул Хоман. Дональд Трамп ранее заявил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов. Он пообещал, что "каждый член иностранной банды и незаконный чужак на американской земле будут расформированы, депортированы и уничтожены". В декабре телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что команда Трампа также изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам. Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал действующего президента Джо Байдена за бездействие. Тем не менее будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.
https://ria.ru/20241203/ssha-1986989972.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Администрация Трампа будет депортировать семьи нелегальных мигрантов

Хоман: администрация Трампа будет депортировать семьи нелегальных мигрантов

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет высылать из страны семьи незаконных мигрантов, включая родителей, чьи дети были рождены на американской территории, заявил будущий куратор по вопросам безопасности границ в администрации республиканца Томас Хоман.
В интервью газете Washington Post он сообщил, что новые американские власти намерены депортировать родителей, давая им возможность выбора - уехать одним, оставив ребенка, или забрать его с собой.
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"Проблема вот в чем. Вы знали, что находились в стране незаконно, решив иметь ребенка. Так что это вы поставили свою семью в такое положение", - сказал Хоман.
Будущий чиновник администрации Трампа добавил, что США вернутся к практике содержания семей нелегальных мигрантов с детьми в заключении. Для этого планируется сооружать отдельные временные постройки с "мягкими" условиями нахождения в них.
"Нужно показать американцам, что мы можем делать это и не быть бесчеловечными. Мы не можем потерять веру американского народа", - подчеркнул Хоман.
Дональд Трамп ранее заявил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов. Он пообещал, что "каждый член иностранной банды и незаконный чужак на американской земле будут расформированы, депортированы и уничтожены".
В декабре телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что команда Трампа также изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам.
Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал действующего президента Джо Байдена за бездействие. Тем не менее будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.
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