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Трамп возмутился призывом газеты Hill не допустить его возвращение к власти - РИА Новости, 26.12.2024
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20:13 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/tramp-1991545048.html
Трамп возмутился призывом газеты Hill не допустить его возвращение к власти
Трамп возмутился призывом газеты Hill не допустить его возвращение к власти - РИА Новости, 26.12.2024
Трамп возмутился призывом газеты Hill не допустить его возвращение к власти
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованную в американской газете Hill статью, которая призывает конгресс заблокировать его... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:13:00+03:00
2024-12-26T20:13:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованную в американской газете Hill статью, которая призывает конгресс заблокировать его возвращение к власти, сославшись на положения 14-й поправки к конституции. "Это Hill пытается организовать мятеж?" – написал на Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, реагируя на публикацию. Ранее Hill призвала конгресс воспользоваться конституционными полномочиями и заблокировать возможность Трампа занять пост президента. Авторы материала, юристы Эван Дэвис и Дэвид Шульт, заявили, что действия Трампа подпадают под 3-й раздел 14-й поправки, который запрещает лицам, участвовавшим в мятеже или оказывавшим помощь врагам конституции, занимать государственные должности. Газета также подчеркнула, что доказательства причастности Трампа к мятежу включают его второй импичмент в 2021 году, судебное разбирательство в Колорадо и расследование событий 6 января. Hill заявила, что конгресс обладает правом отклонять голоса выборщиков за кандидатов, нарушивших конституцию.
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в мире, сша, колорадо, дональд трамп
В мире, США, Колорадо, Дональд Трамп
Трамп возмутился призывом газеты Hill не допустить его возвращение к власти

Трамп заявил, что Hill пытается организовать мятеж

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованную в американской газете Hill статью, которая призывает конгресс заблокировать его возвращение к власти, сославшись на положения 14-й поправки к конституции.
"Это Hill пытается организовать мятеж?" – написал на Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, реагируя на публикацию.
Ранее Hill призвала конгресс воспользоваться конституционными полномочиями и заблокировать возможность Трампа занять пост президента. Авторы материала, юристы Эван Дэвис и Дэвид Шульт, заявили, что действия Трампа подпадают под 3-й раздел 14-й поправки, который запрещает лицам, участвовавшим в мятеже или оказывавшим помощь врагам конституции, занимать государственные должности.
Газета также подчеркнула, что доказательства причастности Трампа к мятежу включают его второй импичмент в 2021 году, судебное разбирательство в Колорадо и расследование событий 6 января. Hill заявила, что конгресс обладает правом отклонять голоса выборщиков за кандидатов, нарушивших конституцию.
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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В миреСШАКолорадоДональд Трамп
 
 
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