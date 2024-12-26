https://ria.ru/20241226/tramp-1991545048.html

Трамп возмутился призывом газеты Hill не допустить его возвращение к власти

Трамп возмутился призывом газеты Hill не допустить его возвращение к власти - РИА Новости, 26.12.2024

Трамп возмутился призывом газеты Hill не допустить его возвращение к власти

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованную в американской газете Hill статью, которая призывает конгресс заблокировать его... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:13:00+03:00

2024-12-26T20:13:00+03:00

2024-12-26T20:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованную в американской газете Hill статью, которая призывает конгресс заблокировать его возвращение к власти, сославшись на положения 14-й поправки к конституции. "Это Hill пытается организовать мятеж?" – написал на Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, реагируя на публикацию. Ранее Hill призвала конгресс воспользоваться конституционными полномочиями и заблокировать возможность Трампа занять пост президента. Авторы материала, юристы Эван Дэвис и Дэвид Шульт, заявили, что действия Трампа подпадают под 3-й раздел 14-й поправки, который запрещает лицам, участвовавшим в мятеже или оказывавшим помощь врагам конституции, занимать государственные должности. Газета также подчеркнула, что доказательства причастности Трампа к мятежу включают его второй импичмент в 2021 году, судебное разбирательство в Колорадо и расследование событий 6 января. Hill заявила, что конгресс обладает правом отклонять голоса выборщиков за кандидатов, нарушивших конституцию.

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в мире, сша, колорадо, дональд трамп