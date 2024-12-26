В США призвали не допустить возвращение Трампа к власти
Газета Hill призвала Конгресс США не допустить возвращение Трампа к власти
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 декабря – РИА Новости. Авторитетная американская газета Hill призвала Конгресс США воспользоваться своими конституционными полномочиями и заблокировать возвращение республиканца Дональда Трампа к власти, указав, что его действия подпадают под 3-й раздел 14-й поправки, запрещающей мятежникам занимать государственные должности.
Авторы материала, юристы Эван Дэвис и Дэвид Шульт, напомнили, что 3-я поправка к 14-й статье Конституции гласит: лицо, участвовавшее в мятеже или предоставлявшее помощь врагам Конституции, не может занимать государственные должности, если только его дисквалификация не будет оспорена двумя третями голосов в каждой из палат Конгресса.
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Hill перечисляет доказательства причастности Трампа к предполагаемому мятежу, включая его второй импичмент в 2021 году, судебное разбирательство в Колорадо и расследование событий 6 января 2021 года, проведенное Специальным комитетом Палаты представителей. “Эти события подтверждают, что Трамп не только незаконно требовал от вице-президента Майка Пенса отменить результаты выборов, но и подстрекал толпу, нагнетая агрессию”, – пишут Дэвис и Шульт.
Газета также подчеркивает, что Конгресс имеет исключительное право отклонять голоса выборщиков за кандидатов, нарушивших Конституцию. “В соответствии с Законом о подсчете голосов 1887 года такие голоса могут быть признаны "нерегулярно поданными", что позволяет Конгрессу исключить их из подсчета”, – отмечается в статье.
Издание призывает демократов в Конгрессе проявить решительность, чтобы предотвратить нарушение конституционного порядка. “Отклонение голосов за Трампа – это не вопрос политики, а принципиальное требование защиты демократических институтов и верховенства закона”, – заключают авторы статьи.