Рейтинг@Mail.ru
В США призвали не допустить возвращение Трампа к власти - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/tramp-1991539032.html
В США призвали не допустить возвращение Трампа к власти
В США призвали не допустить возвращение Трампа к власти - РИА Новости, 26.12.2024
В США призвали не допустить возвращение Трампа к власти
Авторитетная американская газета Hill призвала Конгресс США воспользоваться своими конституционными полномочиями и заблокировать возвращение республиканца... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:54:00+03:00
2024-12-26T19:54:00+03:00
в мире
колорадо
дональд трамп
майк пенс
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
ВАШИНГТОН, 26 декабря – РИА Новости. Авторитетная американская газета Hill призвала Конгресс США воспользоваться своими конституционными полномочиями и заблокировать возвращение республиканца Дональда Трампа к власти, указав, что его действия подпадают под 3-й раздел 14-й поправки, запрещающей мятежникам занимать государственные должности. Авторы материала, юристы Эван Дэвис и Дэвид Шульт, напомнили, что 3-я поправка к 14-й статье Конституции гласит: лицо, участвовавшее в мятеже или предоставлявшее помощь врагам Конституции, не может занимать государственные должности, если только его дисквалификация не будет оспорена двумя третями голосов в каждой из палат Конгресса. Hill перечисляет доказательства причастности Трампа к предполагаемому мятежу, включая его второй импичмент в 2021 году, судебное разбирательство в Колорадо и расследование событий 6 января 2021 года, проведенное Специальным комитетом Палаты представителей. “Эти события подтверждают, что Трамп не только незаконно требовал от вице-президента Майка Пенса отменить результаты выборов, но и подстрекал толпу, нагнетая агрессию”, – пишут Дэвис и Шульт. Газета также подчеркивает, что Конгресс имеет исключительное право отклонять голоса выборщиков за кандидатов, нарушивших Конституцию. “В соответствии с Законом о подсчете голосов 1887 года такие голоса могут быть признаны "нерегулярно поданными", что позволяет Конгрессу исключить их из подсчета”, – отмечается в статье. Издание призывает демократов в Конгрессе проявить решительность, чтобы предотвратить нарушение конституционного порядка. “Отклонение голосов за Трампа – это не вопрос политики, а принципиальное требование защиты демократических институтов и верховенства закона”, – заключают авторы статьи.
https://ria.ru/20241226/tramp-1991525442.html
https://ria.ru/20241202/bayden-1986907560.html
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колорадо, дональд трамп, майк пенс, конгресс сша
В мире, Колорадо, Дональд Трамп, Майк Пенс, Конгресс США
В США призвали не допустить возвращение Трампа к власти

Газета Hill призвала Конгресс США не допустить возвращение Трампа к власти

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 декабря – РИА Новости. Авторитетная американская газета Hill призвала Конгресс США воспользоваться своими конституционными полномочиями и заблокировать возвращение республиканца Дональда Трампа к власти, указав, что его действия подпадают под 3-й раздел 14-й поправки, запрещающей мятежникам занимать государственные должности.
Авторы материала, юристы Эван Дэвис и Дэвид Шульт, напомнили, что 3-я поправка к 14-й статье Конституции гласит: лицо, участвовавшее в мятеже или предоставлявшее помощь врагам Конституции, не может занимать государственные должности, если только его дисквалификация не будет оспорена двумя третями голосов в каждой из палат Конгресса.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Ученые боятся второго срока Трампа, пишут СМИ
Вчера, 18:38
Hill перечисляет доказательства причастности Трампа к предполагаемому мятежу, включая его второй импичмент в 2021 году, судебное разбирательство в Колорадо и расследование событий 6 января 2021 года, проведенное Специальным комитетом Палаты представителей. “Эти события подтверждают, что Трамп не только незаконно требовал от вице-президента Майка Пенса отменить результаты выборов, но и подстрекал толпу, нагнетая агрессию”, – пишут Дэвис и Шульт.
Газета также подчеркивает, что Конгресс имеет исключительное право отклонять голоса выборщиков за кандидатов, нарушивших Конституцию. “В соответствии с Законом о подсчете голосов 1887 года такие голоса могут быть признаны "нерегулярно поданными", что позволяет Конгрессу исключить их из подсчета”, – отмечается в статье.
Издание призывает демократов в Конгрессе проявить решительность, чтобы предотвратить нарушение конституционного порядка. “Отклонение голосов за Трампа – это не вопрос политики, а принципиальное требование защиты демократических институтов и верховенства закона”, – заключают авторы статьи.
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Сенаторы призвали Байдена ограничить возможности Трампа, сообщили СМИ
2 декабря, 16:38
 
В миреКолорадоДональд ТрампМайк ПенсКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала