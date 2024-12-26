https://ria.ru/20241226/tramp-1991539032.html

В США призвали не допустить возвращение Трампа к власти

В США призвали не допустить возвращение Трампа к власти - РИА Новости, 26.12.2024

В США призвали не допустить возвращение Трампа к власти

Авторитетная американская газета Hill призвала Конгресс США воспользоваться своими конституционными полномочиями и заблокировать возвращение республиканца... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:54:00+03:00

2024-12-26T19:54:00+03:00

2024-12-26T19:54:00+03:00

в мире

колорадо

дональд трамп

майк пенс

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 26 декабря – РИА Новости. Авторитетная американская газета Hill призвала Конгресс США воспользоваться своими конституционными полномочиями и заблокировать возвращение республиканца Дональда Трампа к власти, указав, что его действия подпадают под 3-й раздел 14-й поправки, запрещающей мятежникам занимать государственные должности. Авторы материала, юристы Эван Дэвис и Дэвид Шульт, напомнили, что 3-я поправка к 14-й статье Конституции гласит: лицо, участвовавшее в мятеже или предоставлявшее помощь врагам Конституции, не может занимать государственные должности, если только его дисквалификация не будет оспорена двумя третями голосов в каждой из палат Конгресса. Hill перечисляет доказательства причастности Трампа к предполагаемому мятежу, включая его второй импичмент в 2021 году, судебное разбирательство в Колорадо и расследование событий 6 января 2021 года, проведенное Специальным комитетом Палаты представителей. “Эти события подтверждают, что Трамп не только незаконно требовал от вице-президента Майка Пенса отменить результаты выборов, но и подстрекал толпу, нагнетая агрессию”, – пишут Дэвис и Шульт. Газета также подчеркивает, что Конгресс имеет исключительное право отклонять голоса выборщиков за кандидатов, нарушивших Конституцию. “В соответствии с Законом о подсчете голосов 1887 года такие голоса могут быть признаны "нерегулярно поданными", что позволяет Конгрессу исключить их из подсчета”, – отмечается в статье. Издание призывает демократов в Конгрессе проявить решительность, чтобы предотвратить нарушение конституционного порядка. “Отклонение голосов за Трампа – это не вопрос политики, а принципиальное требование защиты демократических институтов и верховенства закона”, – заключают авторы статьи.

https://ria.ru/20241226/tramp-1991525442.html

https://ria.ru/20241202/bayden-1986907560.html

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в мире, колорадо, дональд трамп, майк пенс, конгресс сша