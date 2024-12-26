Ученые боятся второго срока Трампа, пишут СМИ
Semafor: ученые боятся второго срока Трампа из-за возможного сокращения бюджета
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Второй срок избранного президента США Дональда Трампа держит в страхе научное сообщество, особенно в сфере климатологии, после опыта с сокращением научных исследований в его первый срок, сообщает портал Semafor.
"Все больше ученых выражают обеспокоенность в связи с планами избранного президента США Дональда Трампа на второй срок", - пишет портал.
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Как отмечает издание, во время первого срока Трамп отменил или пересмотрел множество экологических норм и пытался урезать бюджеты федеральных агентств, занимающихся научными исследованиями.
"Мы все чувствуем, что на наших спинах мишени", - цитирует Semafor одного из ученых, работающего в области климатических исследований.
Как уточняет издание, научные темы почти не поднимались в ходе избирательной кампании 2024 года, однако второе президентство Трампа может привести к сокращению федерального финансирования, ужесточению визовых ограничений для иностранных исследователей и повышению требований к научным проектам.
Однако, как отмечает Semafor, сфера космических исследований может выиграть от второго срока Трампа благодаря его дружбе с бизнесменом и основателем SpaceX Илоном Маском. При этом финансирование НАСА может быть пересмотрено в пользу частных компаний.
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