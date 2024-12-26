https://ria.ru/20241226/tramp-1991525442.html

Ученые боятся второго срока Трампа, пишут СМИ

Ученые боятся второго срока Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2024

Ученые боятся второго срока Трампа, пишут СМИ

Второй срок избранного президента США Дональда Трампа держит в страхе научное сообщество, особенно в сфере климатологии, после опыта с сокращением научных... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:38:00+03:00

2024-12-26T18:38:00+03:00

2024-12-26T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Второй срок избранного президента США Дональда Трампа держит в страхе научное сообщество, особенно в сфере климатологии, после опыта с сокращением научных исследований в его первый срок, сообщает портал Semafor. "Все больше ученых выражают обеспокоенность в связи с планами избранного президента США Дональда Трампа на второй срок", - пишет портал. Как отмечает издание, во время первого срока Трамп отменил или пересмотрел множество экологических норм и пытался урезать бюджеты федеральных агентств, занимающихся научными исследованиями. "Мы все чувствуем, что на наших спинах мишени", - цитирует Semafor одного из ученых, работающего в области климатических исследований. Как уточняет издание, научные темы почти не поднимались в ходе избирательной кампании 2024 года, однако второе президентство Трампа может привести к сокращению федерального финансирования, ужесточению визовых ограничений для иностранных исследователей и повышению требований к научным проектам. Однако, как отмечает Semafor, сфера космических исследований может выиграть от второго срока Трампа благодаря его дружбе с бизнесменом и основателем SpaceX Илоном Маском. При этом финансирование НАСА может быть пересмотрено в пользу частных компаний.

https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html

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сша, дональд трамп, илон маск, spacex, наса, в мире