Рейтинг@Mail.ru
Ученые боятся второго срока Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/tramp-1991525442.html
Ученые боятся второго срока Трампа, пишут СМИ
Ученые боятся второго срока Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2024
Ученые боятся второго срока Трампа, пишут СМИ
Второй срок избранного президента США Дональда Трампа держит в страхе научное сообщество, особенно в сфере климатологии, после опыта с сокращением научных... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:38:00+03:00
2024-12-26T18:38:00+03:00
сша
дональд трамп
илон маск
spacex
наса
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Второй срок избранного президента США Дональда Трампа держит в страхе научное сообщество, особенно в сфере климатологии, после опыта с сокращением научных исследований в его первый срок, сообщает портал Semafor. "Все больше ученых выражают обеспокоенность в связи с планами избранного президента США Дональда Трампа на второй срок", - пишет портал. Как отмечает издание, во время первого срока Трамп отменил или пересмотрел множество экологических норм и пытался урезать бюджеты федеральных агентств, занимающихся научными исследованиями. "Мы все чувствуем, что на наших спинах мишени", - цитирует Semafor одного из ученых, работающего в области климатических исследований. Как уточняет издание, научные темы почти не поднимались в ходе избирательной кампании 2024 года, однако второе президентство Трампа может привести к сокращению федерального финансирования, ужесточению визовых ограничений для иностранных исследователей и повышению требований к научным проектам. Однако, как отмечает Semafor, сфера космических исследований может выиграть от второго срока Трампа благодаря его дружбе с бизнесменом и основателем SpaceX Илоном Маском. При этом финансирование НАСА может быть пересмотрено в пользу частных компаний.
https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html
https://ria.ru/20241225/tramp-1991331428.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, илон маск, spacex, наса, в мире
США, Дональд Трамп, Илон Маск, SpaceX, НАСА, В мире
Ученые боятся второго срока Трампа, пишут СМИ

Semafor: ученые боятся второго срока Трампа из-за возможного сокращения бюджета

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Второй срок избранного президента США Дональда Трампа держит в страхе научное сообщество, особенно в сфере климатологии, после опыта с сокращением научных исследований в его первый срок, сообщает портал Semafor.
"Все больше ученых выражают обеспокоенность в связи с планами избранного президента США Дональда Трампа на второй срок", - пишет портал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Сделка века: Трамп распилит Украину, чтобы всем хватило
25 декабря, 08:00
Как отмечает издание, во время первого срока Трамп отменил или пересмотрел множество экологических норм и пытался урезать бюджеты федеральных агентств, занимающихся научными исследованиями.
"Мы все чувствуем, что на наших спинах мишени", - цитирует Semafor одного из ученых, работающего в области климатических исследований.
Как уточняет издание, научные темы почти не поднимались в ходе избирательной кампании 2024 года, однако второе президентство Трампа может привести к сокращению федерального финансирования, ужесточению визовых ограничений для иностранных исследователей и повышению требований к научным проектам.
Однако, как отмечает Semafor, сфера космических исследований может выиграть от второго срока Трампа благодаря его дружбе с бизнесменом и основателем SpaceX Илоном Маском. При этом финансирование НАСА может быть пересмотрено в пользу частных компаний.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Трамп привлекает в команду лидеров Кремниевой долины, пишут СМИ
25 декабря, 20:17
 
СШАДональд ТрампИлон МаскSpaceXНАСАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала