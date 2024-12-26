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Трамп назвал преимущества включения Канады в состав США - РИА Новости, 26.12.2024
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02:45 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/tramp-1991350589.html
Трамп назвал преимущества включения Канады в состав США
Трамп назвал преимущества включения Канады в состав США - РИА Новости, 26.12.2024
Трамп назвал преимущества включения Канады в состав США
Избранный президент США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством в своей соцсети Truth Social описал преимущества включения Канады в состав Штатов и обещал... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T02:45:00+03:00
2024-12-26T02:45:00+03:00
в мире
канада
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гренландия
дональд трамп
джастин трюдо
торговая война
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством в своей соцсети Truth Social описал преимущества включения Канады в состав Штатов и обещал американское присутствие в Гренландии. "Счастливого Рождества всем, включая чудесных солдат Китая, которые с любовью, но незаконно управляют Панамским каналом... Также губернатору Канады Джастину Трюдо, налоги там слишком высоки, но если Канада станет нашим 51-м штатом, налоги там сократятся на 60%, их бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире", - написал Трамп. Также Трамп поздравил народ Гренландии, "которая нужна США для целей нацбезопасности и которая хочет, чтобы там были США". "И мы будем", - заключил избранный президент.
https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991130692.html
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в мире, канада, сша, гренландия, дональд трамп, джастин трюдо, торговая война
В мире, Канада, США, Гренландия, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, торговая война
Трамп назвал преимущества включения Канады в состав США

Трамп в поздравлении с Рождеством описал плюсы включения Канады в состав США

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством в своей соцсети Truth Social описал преимущества включения Канады в состав Штатов и обещал американское присутствие в Гренландии.
"Счастливого Рождества всем, включая чудесных солдат Китая, которые с любовью, но незаконно управляют Панамским каналом... Также губернатору Канады Джастину Трюдо, налоги там слишком высоки, но если Канада станет нашим 51-м штатом, налоги там сократятся на 60%, их бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире", - написал Трамп.
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Также Трамп поздравил народ Гренландии, "которая нужна США для целей нацбезопасности и которая хочет, чтобы там были США".
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В миреКанадаСШАГренландияДональд ТрампДжастин Трюдоторговая война
 
 
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