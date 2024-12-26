https://ria.ru/20241226/tramp-1991350589.html
Трамп назвал преимущества включения Канады в состав США
Трамп назвал преимущества включения Канады в состав США - РИА Новости, 26.12.2024
Трамп назвал преимущества включения Канады в состав США
Избранный президент США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством в своей соцсети Truth Social описал преимущества включения Канады в состав Штатов и обещал... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T02:45:00+03:00
2024-12-26T02:45:00+03:00
2024-12-26T02:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством в своей соцсети Truth Social описал преимущества включения Канады в состав Штатов и обещал американское присутствие в Гренландии. "Счастливого Рождества всем, включая чудесных солдат Китая, которые с любовью, но незаконно управляют Панамским каналом... Также губернатору Канады Джастину Трюдо, налоги там слишком высоки, но если Канада станет нашим 51-м штатом, налоги там сократятся на 60%, их бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире", - написал Трамп. Также Трамп поздравил народ Гренландии, "которая нужна США для целей нацбезопасности и которая хочет, чтобы там были США". "И мы будем", - заключил избранный президент.
https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991130692.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, гренландия, дональд трамп, джастин трюдо, торговая война
В мире, Канада, США, Гренландия, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, торговая война
Трамп назвал преимущества включения Канады в состав США
Трамп в поздравлении с Рождеством описал плюсы включения Канады в состав США