https://ria.ru/20241226/tramp-1991350589.html

Трамп назвал преимущества включения Канады в состав США

Трамп назвал преимущества включения Канады в состав США - РИА Новости, 26.12.2024

Трамп назвал преимущества включения Канады в состав США

Избранный президент США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством в своей соцсети Truth Social описал преимущества включения Канады в состав Штатов и обещал... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T02:45:00+03:00

2024-12-26T02:45:00+03:00

2024-12-26T02:45:00+03:00

в мире

канада

сша

гренландия

дональд трамп

джастин трюдо

торговая война

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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством в своей соцсети Truth Social описал преимущества включения Канады в состав Штатов и обещал американское присутствие в Гренландии. "Счастливого Рождества всем, включая чудесных солдат Китая, которые с любовью, но незаконно управляют Панамским каналом... Также губернатору Канады Джастину Трюдо, налоги там слишком высоки, но если Канада станет нашим 51-м штатом, налоги там сократятся на 60%, их бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире", - написал Трамп. Также Трамп поздравил народ Гренландии, "которая нужна США для целей нацбезопасности и которая хочет, чтобы там были США". "И мы будем", - заключил избранный президент.

https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991130692.html

https://ria.ru/20241223/tramp-1990764727.html

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Дарья Буймова

в мире, канада, сша, гренландия, дональд трамп, джастин трюдо, торговая война