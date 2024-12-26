https://ria.ru/20241226/tramp-1991347045.html

Трамп назначит послом в Панаме чиновника из Флориды

Трамп назначит послом в Панаме чиновника из Флориды - РИА Новости, 26.12.2024

Трамп назначит послом в Панаме чиновника из Флориды

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что назначит послом в Панаме чиновника из Флориды Кевина Кабреру. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T00:44:00+03:00

2024-12-26T00:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что назначит послом в Панаме чиновника из Флориды Кевина Кабреру. "Я с удовольствием сообщаю, что Кевин Марино Кабрера будет служить послом США в Республике Панама, стране, которая обдирает нас из-за Панамского канала далеко за пределами самых смелых мечтаний", - написал Трамп. Кабрера служил чиновником в округе Майами-Дэйд во Флориде, а также работал в штабе Трампа в 2020 году, напомнил избранный президент США. Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.

https://ria.ru/20241224/panama-1990981761.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, панамский канал, панама, дональд трамп, флорида