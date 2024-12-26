Рейтинг@Mail.ru
Трамп назначит послом в Панаме чиновника из Флориды - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 26.12.2024 (обновлено: 01:12 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/tramp-1991347045.html
Трамп назначит послом в Панаме чиновника из Флориды
Трамп назначит послом в Панаме чиновника из Флориды - РИА Новости, 26.12.2024
Трамп назначит послом в Панаме чиновника из Флориды
Избранный президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что назначит послом в Панаме чиновника из Флориды Кевина Кабреру. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T00:44:00+03:00
2024-12-26T01:12:00+03:00
в мире
сша
панамский канал
панама
дональд трамп
флорида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что назначит послом в Панаме чиновника из Флориды Кевина Кабреру. "Я с удовольствием сообщаю, что Кевин Марино Кабрера будет служить послом США в Республике Панама, стране, которая обдирает нас из-за Панамского канала далеко за пределами самых смелых мечтаний", - написал Трамп. Кабрера служил чиновником в округе Майами-Дэйд во Флориде, а также работал в штабе Трампа в 2020 году, напомнил избранный президент США. Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.
https://ria.ru/20241224/panama-1990981761.html
https://ria.ru/20241223/vozvraschenie-1990759864.html
сша
панамский канал
панама
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, панамский канал, панама, дональд трамп, флорида
В мире, США, Панамский канал, Панама, Дональд Трамп, Флорида
Трамп назначит послом в Панаме чиновника из Флориды

Трамп заявил, что назначит послом в Панаме чиновника из Флориды Кевина Кабреру

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что назначит послом в Панаме чиновника из Флориды Кевина Кабреру.
"Я с удовольствием сообщаю, что Кевин Марино Кабрера будет служить послом США в Республике Панама, стране, которая обдирает нас из-за Панамского канала далеко за пределами самых смелых мечтаний", - написал Трамп.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Президент Панамы резко раскритиковал заявление Трампа о канале
24 декабря, 12:53
Кабрера служил чиновником в округе Майами-Дэйд во Флориде, а также работал в штабе Трампа в 2020 году, напомнил избранный президент США.
Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Трамп резко отреагировал на отказ президента Панамы возвращать канал
23 декабря, 03:48
 
В миреСШАПанамский каналПанамаДональд ТрампФлорида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала