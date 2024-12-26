https://ria.ru/20241226/torgovlya-1991378858.html
Мантуров рассказал о росте онлайн-торговли в России
Мантуров рассказал о росте онлайн-торговли в России - РИА Новости, 26.12.2024
Мантуров рассказал о росте онлайн-торговли в России
В этом году онлайн-торговля в России выросла на 40 процентов по сравнению с предыдущим, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью на телеканале... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:44:00+03:00
2024-12-26T09:44:00+03:00
2024-12-26T11:36:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В этом году онлайн-торговля в России выросла на 40 процентов по сравнению с предыдущим, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью на телеканале "Россия 24". "Мы здесь лидеры в мире. И в том числе это отражается на характере торговли в целом. Это развитие параллельно и гипермаркетов, и супермаркетов", — сказал он. Вице-премьер отметил, что увеличивается и количество торговых объектов. Здесь Россия также занимает лидирующие позиции по сравнению с Европой и Азией.
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экономика, россия, европа, азия, денис мантуров
Экономика, Россия, Европа, Азия, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о росте онлайн-торговли в России
Мантуров: онлайн-торговля в России в 2024 году выросла на 40%