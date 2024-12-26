Во Владимирской области завели дело после попытки теракта
СК возбудил дело после попытки жителя Гусь-Хрустального устроить теракт
© Алексей Соколов/TelegramМесто происшествия, где мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа в здание, а затем поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном во Владимирской области
Место происшествия, где мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа в здание, а затем поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном во Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Дело об умышленном повреждении чужого имущества возбуждено в Гусь-Хрустальном Владимирской области, где мужчина въехал в здание и поджег автомобиль, сообщило СУ СК по региону.
Как сообщал глава города Алексей Соколов, в среду вечером мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа здания, а затем поджег автомобиль. Подозреваемого задержали.
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"Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога), по факту повреждения здания в городе Гусь-Хрустальном", - отмечается в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что местный житель на своем автомобиле умышленно въехал в дом по улице Васильева, после чего поджег автомашину. Его на месте преступления задержали сотрудники вневедомственной охраны по городу Гусь-Хрустальный регионального управления Росгвардии. Мужчина пояснил, что действовал по указанию неустановленных лиц, с которыми общался по телефону.
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