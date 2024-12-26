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Во Владимирской области завели дело после попытки теракта - РИА Новости, 26.12.2024
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09:56 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/terakt-1991381965.html
Во Владимирской области завели дело после попытки теракта
Во Владимирской области завели дело после попытки теракта - РИА Новости, 26.12.2024
Во Владимирской области завели дело после попытки теракта
Дело об умышленном повреждении чужого имущества возбуждено в Гусь-Хрустальном Владимирской области, где мужчина въехал в здание и поджег автомобиль, сообщило СУ РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T09:56:00+03:00
2024-12-26T09:56:00+03:00
происшествия
гусь-хрустальный
владимирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РЯЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Дело об умышленном повреждении чужого имущества возбуждено в Гусь-Хрустальном Владимирской области, где мужчина въехал в здание и поджег автомобиль, сообщило СУ СК по региону. Как сообщал глава города Алексей Соколов, в среду вечером мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа здания, а затем поджег автомобиль. Подозреваемого задержали. "Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога), по факту повреждения здания в городе Гусь-Хрустальном", - отмечается в Telegram-канале СУСК. Уточняется, что местный житель на своем автомобиле умышленно въехал в дом по улице Васильева, после чего поджег автомашину. Его на месте преступления задержали сотрудники вневедомственной охраны по городу Гусь-Хрустальный регионального управления Росгвардии. Мужчина пояснил, что действовал по указанию неустановленных лиц, с которыми общался по телефону.
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html
гусь-хрустальный
владимирская область
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происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), черная пятница
Происшествия, Гусь-Хрустальный, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Черная пятница
Во Владимирской области завели дело после попытки теракта

СК возбудил дело после попытки жителя Гусь-Хрустального устроить теракт

© Алексей Соколов/TelegramМесто происшествия, где мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа в здание, а затем поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном во Владимирской области
Место происшествия, где мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа в здание, а затем поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Алексей Соколов/Telegram
Место происшествия, где мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа в здание, а затем поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном во Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Дело об умышленном повреждении чужого имущества возбуждено в Гусь-Хрустальном Владимирской области, где мужчина въехал в здание и поджег автомобиль, сообщило СУ СК по региону.
Как сообщал глава города Алексей Соколов, в среду вечером мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа здания, а затем поджег автомобиль. Подозреваемого задержали.
«
"Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога), по факту повреждения здания в городе Гусь-Хрустальном", - отмечается в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что местный житель на своем автомобиле умышленно въехал в дом по улице Васильева, после чего поджег автомашину. Его на месте преступления задержали сотрудники вневедомственной охраны по городу Гусь-Хрустальный регионального управления Росгвардии. Мужчина пояснил, что действовал по указанию неустановленных лиц, с которыми общался по телефону.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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ПроисшествияГусь-ХрустальныйВладимирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Черная пятница
 
 
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