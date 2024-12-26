https://ria.ru/20241226/terakt-1991381965.html

Во Владимирской области завели дело после попытки теракта

Во Владимирской области завели дело после попытки теракта - РИА Новости, 26.12.2024

Во Владимирской области завели дело после попытки теракта

Дело об умышленном повреждении чужого имущества возбуждено в Гусь-Хрустальном Владимирской области, где мужчина въехал в здание и поджег автомобиль, сообщило СУ РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:56:00+03:00

2024-12-26T09:56:00+03:00

2024-12-26T09:56:00+03:00

происшествия

гусь-хрустальный

владимирская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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РЯЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Дело об умышленном повреждении чужого имущества возбуждено в Гусь-Хрустальном Владимирской области, где мужчина въехал в здание и поджег автомобиль, сообщило СУ СК по региону. Как сообщал глава города Алексей Соколов, в среду вечером мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа здания, а затем поджег автомобиль. Подозреваемого задержали. "Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога), по факту повреждения здания в городе Гусь-Хрустальном", - отмечается в Telegram-канале СУСК. Уточняется, что местный житель на своем автомобиле умышленно въехал в дом по улице Васильева, после чего поджег автомашину. Его на месте преступления задержали сотрудники вневедомственной охраны по городу Гусь-Хрустальный регионального управления Росгвардии. Мужчина пояснил, что действовал по указанию неустановленных лиц, с которыми общался по телефону.

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html

гусь-хрустальный

владимирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), черная пятница