https://ria.ru/20241226/tanker-1991398585.html

Разлив мазута на черноморском побережье получит статус федеральной ЧС

Разлив мазута на черноморском побережье получит статус федеральной ЧС - РИА Новости, 26.12.2024

Разлив мазута на черноморском побережье получит статус федеральной ЧС

Из-за крушения танкеров в Керченском проливе объявят режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:14:00+03:00

2024-12-26T11:14:00+03:00

2024-12-26T12:21:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

керченский пролив

сергей аксенов (политик)

владимир путин

происшествия

россия

анапа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Из-за крушения танкеров в Керченском проливе объявят режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24"."Данной ситуации по решению лидера будет присвоен статус федеральной ЧС", — сказал он.По его словам, президент Владимир Путин уже дал соответствующее поручение."Будут выделены федеральные средства на решение этого вопроса", — добавил Аксенов.Два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а "Волгонефти-239" — под домашний арест.В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.Накануне в Краснодарском крае ввели режим региональной ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег близ Анапы и в Темрюкском районе. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241224/tankery-1991091189.html

https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

керченский пролив

россия

анапа

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крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, сергей аксенов (политик), владимир путин, происшествия, россия, анапа