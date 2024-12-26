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Разлив мазута на черноморском побережье получит статус федеральной ЧС - РИА Новости, 26.12.2024
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11:14 26.12.2024 (обновлено: 12:21 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/tanker-1991398585.html
Разлив мазута на черноморском побережье получит статус федеральной ЧС
Разлив мазута на черноморском побережье получит статус федеральной ЧС - РИА Новости, 26.12.2024
Разлив мазута на черноморском побережье получит статус федеральной ЧС
Из-за крушения танкеров в Керченском проливе объявят режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:14:00+03:00
2024-12-26T12:21:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
керченский пролив
сергей аксенов (политик)
владимир путин
происшествия
россия
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Из-за крушения танкеров в Керченском проливе объявят режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24"."Данной ситуации по решению лидера будет присвоен статус федеральной ЧС", — сказал он.По его словам, президент Владимир Путин уже дал соответствующее поручение."Будут выделены федеральные средства на решение этого вопроса", — добавил Аксенов.Два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а "Волгонефти-239" — под домашний арест.В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.Накануне в Краснодарском крае ввели режим региональной ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег близ Анапы и в Темрюкском районе. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241224/tankery-1991091189.html
https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html
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крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, сергей аксенов (политик), владимир путин, происшествия, россия, анапа
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Керченский пролив, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Происшествия, Россия, Анапа
Разлив мазута на черноморском побережье получит статус федеральной ЧС

Аксенов: разлив мазута после крушения танкеров объявят федеральной ЧС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Из-за крушения танкеров в Керченском проливе объявят режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
"Данной ситуации по решению лидера будет присвоен статус федеральной ЧС", — сказал он.
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По его словам, президент Владимир Путин уже дал соответствующее поручение.
"Будут выделены федеральные средства на решение этого вопроса", — добавил Аксенов.
Два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.
Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а "Волгонефти-239" — под домашний арест.
В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.
Накануне в Краснодарском крае ввели режим региональной ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег близ Анапы и в Темрюкском районе. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеКерченский проливСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинПроисшествияРоссияАнапа
 
 
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