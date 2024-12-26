https://ria.ru/20241226/taksi-1991349704.html

В Нью-Йорке такси сбило группу пешеходов

В Нью-Йорке такси сбило группу пешеходов - РИА Новости, 26.12.2024

В Нью-Йорке такси сбило группу пешеходов

Такси сбило группу пешеходов в районе Манхэттен в центре Нью-Йорка, пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщает издание New York Post. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T02:19:00+03:00

2024-12-26T02:19:00+03:00

2024-12-26T02:58:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Такси сбило группу пешеходов в районе Манхэттен в центре Нью-Йорка, пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщает издание New York Post. "Такси сбило нескольких пешеходов возле знаменитого магазина Macy's на Манхэттене в Рождество, в результате чего пострадали ребенок и еще пять человек", - говорится в публикации. Издание со ссылкой на полицию указывает, что водитель сбившего людей такси мог потерять управление из-за резкого ухудшения самочувствия. Трое из шести пострадавших, включая ребенка, были госпитализированы - по данным источников издания, их жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990646953.html

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Дарья Буймова

в мире, авто, манхэттен, нью-йорк (город)