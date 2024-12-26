Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили военные аэродромы ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/svo-1991429944.html
ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
ВС России поразили военные аэродромы ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:12:00+03:00
2024-12-26T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382157_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6c31dcd6269983ebf43fb1ebac35beec.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 143 районах, средства ПВО сбили 56 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38595 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19972 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20010 орудий полевой артиллерии и минометов, 29509 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241226/vsu-1991396146.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382157_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b1ff06392ab4082704c9fc9385621ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВС России поразили военные аэродромы ВСУ

ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и склады боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 143 районах, средства ПВО сбили 56 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38595 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19972 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20010 орудий полевой артиллерии и минометов, 29509 единиц специальной военной автомобильной техники.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий
Вчера, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала