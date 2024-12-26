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ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
ВС России поразили военные аэродромы ВСУ - РИА Новости, 26.12.2024
ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:12:00+03:00
2024-12-26T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 143 районах, средства ПВО сбили 56 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38595 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19972 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20010 орудий полевой артиллерии и минометов, 29509 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и склады боеприпасов
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 143 районах, средства ПВО сбили 56 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38595 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19972 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20010 орудий полевой артиллерии и минометов, 29509 единиц специальной военной автомобильной техники.