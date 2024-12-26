Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР
Минобороны: группировка "Юг" освободила село Гигант в ДНР
Российский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Гигант в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили село Гигант в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили село Гигант в ДНР
Гигант — небольшое село с довоенным населением всего в три человека. Находится у реки Сухие Ялы, вдоль которой пролегает прямой путь к селу Константинополь на западе ДНР. Освобождение Константинополя позволит выйти на Великую Новоселку с севера и приблизиться к западным границам Донецкой Народной Республики.
При этом бойцы "Юга" нанесли поражение механизированной и аэромобильной бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах городов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- около 230 солдат убитыми и ранеными;
- автомобиль;
- гаубица Д-30;
- американское орудие М119.
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