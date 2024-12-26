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Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 26.12.2024 (обновлено: 13:35 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/svo-1991423695.html
Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР - РИА Новости, 26.12.2024
Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Гигант в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:48:00+03:00
2024-12-26T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Гигант в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.При этом бойцы "Юга" нанесли поражение механизированной и аэромобильной бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах городов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР

Минобороны: группировка "Юг" освободила село Гигант в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Гигант в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили село Гигант в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили село Гигант в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили село Гигант в ДНР

Гигант — небольшое село с довоенным населением всего в три человека. Находится у реки Сухие Ялы, вдоль которой пролегает прямой путь к селу Константинополь на западе ДНР. Освобождение Константинополя позволит выйти на Великую Новоселку с севера и приблизиться к западным границам Донецкой Народной Республики.

При этом бойцы "Юга" нанесли поражение механизированной и аэромобильной бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах городов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • около 230 солдат убитыми и ранеными;
  • автомобиль;
  • гаубица Д-30;
  • американское орудие М119.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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