https://ria.ru/20241226/svo-1991423695.html

Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР - РИА Новости, 26.12.2024

Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Гигант в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:48:00+03:00

2024-12-26T12:48:00+03:00

2024-12-26T13:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Гигант в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.При этом бойцы "Юга" нанесли поражение механизированной и аэромобильной бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах городов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность