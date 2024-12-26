https://ria.ru/20241226/svo-1991422071.html

Более 8 тонн гумпомощи доставили жители Терского района КБР в зону СВО

Более 8 тонн гумпомощи доставили жители Терского района КБР в зону СВО - РИА Новости, 26.12.2024

Более 8 тонн гумпомощи доставили жители Терского района КБР в зону СВО

Жители Терского района Кабардино-Балкарии в канун новогодних праздников доставили бойцам в зону проведения специальной военной операции более 8 тонн... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:44:00+03:00

2024-12-26T12:44:00+03:00

2024-12-26T12:44:00+03:00

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терский район

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кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Жители Терского района Кабардино-Балкарии в канун новогодних праздников доставили бойцам в зону проведения специальной военной операции более 8 тонн гуманитарного груза, сообщила районная администрация. "На двух грузовых автомобилях отправлено более 8 тонн гуманитарного груза. В его составе генераторы, автономные отопители, электропилы, наборы инструментов, теплые одеяла и вещи, а также предметы первой необходимости и продукты питания", - говорится в сообщении. Кроме того, в состав груза вошли 23 рулона маскировочных сетей от школьников Терского района. В его формировании приняли участие жители района и благотворители, предоставившие средства через инициативную группу из Нижнего Курпа "Поможем воинам СВО". "Груз в расположения мобилизованных земляков сопровождали главы администраций поселений Красноармейское, Верхний Акбаш и Тамбовское", - отмечает администрация.

https://ria.ru/20241226/svo-1991420507.html

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терский район, сво, кабардино-балкарская республика (кбр)