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Более 8 тонн гумпомощи доставили жители Терского района КБР в зону СВО - РИА Новости, 26.12.2024
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Надежные люди
 
12:44 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/svo-1991422071.html
Более 8 тонн гумпомощи доставили жители Терского района КБР в зону СВО
Более 8 тонн гумпомощи доставили жители Терского района КБР в зону СВО - РИА Новости, 26.12.2024
Более 8 тонн гумпомощи доставили жители Терского района КБР в зону СВО
Жители Терского района Кабардино-Балкарии в канун новогодних праздников доставили бойцам в зону проведения специальной военной операции более 8 тонн... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:44:00+03:00
2024-12-26T12:44:00+03:00
надежные люди
терский район
сво
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Жители Терского района Кабардино-Балкарии в канун новогодних праздников доставили бойцам в зону проведения специальной военной операции более 8 тонн гуманитарного груза, сообщила районная администрация. "На двух грузовых автомобилях отправлено более 8 тонн гуманитарного груза. В его составе генераторы, автономные отопители, электропилы, наборы инструментов, теплые одеяла и вещи, а также предметы первой необходимости и продукты питания", - говорится в сообщении. Кроме того, в состав груза вошли 23 рулона маскировочных сетей от школьников Терского района. В его формировании приняли участие жители района и благотворители, предоставившие средства через инициативную группу из Нижнего Курпа "Поможем воинам СВО". "Груз в расположения мобилизованных земляков сопровождали главы администраций поселений Красноармейское, Верхний Акбаш и Тамбовское", - отмечает администрация.
https://ria.ru/20241226/svo-1991420507.html
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терский район, сво, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Терский район, СВО, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Более 8 тонн гумпомощи доставили жители Терского района КБР в зону СВО

Жители Терского района Кабардино-Балкарии отправили 8 тонн гумпомощи в зону СВО

© Фото : Администрация Терского района КБРБольше 8 тонн гуманитарного груза доставили жители Терского района КБР в зону СВО
Больше 8 тонн гуманитарного груза доставили жители Терского района КБР в зону СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Администрация Терского района КБР
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НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Жители Терского района Кабардино-Балкарии в канун новогодних праздников доставили бойцам в зону проведения специальной военной операции более 8 тонн гуманитарного груза, сообщила районная администрация.
"На двух грузовых автомобилях отправлено более 8 тонн гуманитарного груза. В его составе генераторы, автономные отопители, электропилы, наборы инструментов, теплые одеяла и вещи, а также предметы первой необходимости и продукты питания", - говорится в сообщении.
Кроме того, в состав груза вошли 23 рулона маскировочных сетей от школьников Терского района. В его формировании приняли участие жители района и благотворители, предоставившие средства через инициативную группу из Нижнего Курпа "Поможем воинам СВО".
"Груз в расположения мобилизованных земляков сопровождали главы администраций поселений Красноармейское, Верхний Акбаш и Тамбовское", - отмечает администрация.
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Надежные людиТерский районСВОКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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