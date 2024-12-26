https://ria.ru/20241226/svift-1991432028.html
К российскому аналогу SWIFT подключились 580 организаций
К российскому аналогу SWIFT подключились 580 организаций - РИА Новости, 26.12.2024
К российскому аналогу SWIFT подключились 580 организаций
Число участников Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС), российского аналога международной системы SWIFT, на 1 декабря составило 580 организаций, из РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:16:00+03:00
2024-12-26T13:16:00+03:00
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технологии
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владимир чистюхин
ольга скоробогатова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Число участников Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС), российского аналога международной системы SWIFT, на 1 декабря составило 580 организаций, из которых более четверти насчитывают нерезиденты, сообщил ЦБ РФ. "По состоянию на 1 декабря 2024 года пользователями СПФС являлось более 580 организаций, более четверти из которых составляли нерезиденты. В целом трафик СПФС стабильно растет, количество переданных в 2023 году сообщений удвоилось по сравнению с 2022 годом и продолжает расти", - говорится в "Основных направлениях развития национальной платежной системы на период 2025-2027 годов". ЦБ РФ напомнил, что в условиях внешнего санкционного давления российский платежный рынок оперативно и практически бесшовно перешел на использование отечественных решений для обмена финансовой информацией. Российские банки развивают свою инфраструктуру для такого обмена и используют ее как для операций внутри страны, так и при трансграничном взаимодействии с зарубежными партнерами. СПФС также стала важным каналом обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских операций между банками, подчеркнул регулятор. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана СПФС. В январе сообщалось со ссылкой на презентацию первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, что 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран, подключены к СПФС Банка России. В июле первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что число участников СПФС продолжает увеличиваться, несмотря на новые санкционные ограничения.
https://ria.ru/20241223/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, технологии, россия, владимир чистюхин, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), swift
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Чистюхин, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), SWIFT
К российскому аналогу SWIFT подключились 580 организаций
К СПФС, аналогу SWIFT, подключились 580 организаций