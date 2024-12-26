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В Сумах прогремела еще одна серия взрывов - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/sumy-1991465712.html
В Сумах прогремела еще одна серия взрывов
В Сумах прогремела еще одна серия взрывов - РИА Новости, 26.12.2024
В Сумах прогремела еще одна серия взрывов
Очередная серия взрывов прогремела в четверг в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Сумы". РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:47:00+03:00
2024-12-26T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
сумы
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Очередная серия взрывов прогремела в четверг в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Сумы". Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе. "В Сумах слышна серия взрывов, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 14.26 мск звучит в Сумской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Сумы, Вооруженные силы РФ
В Сумах прогремела еще одна серия взрывов

В Сумах прогремела очередная серия взрывов во время воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Очередная серия взрывов прогремела в четверг в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Сумы".
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.
"В Сумах слышна серия взрывов, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 14.26 мск звучит в Сумской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСумыВооруженные силы РФ
 
 
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