В Сумах прогремела еще одна серия взрывов
В Сумах прогремела очередная серия взрывов во время воздушной тревоги
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Очередная серия взрывов прогремела в четверг в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Сумы".
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.
"В Сумах слышна серия взрывов, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 14.26 мск звучит в Сумской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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