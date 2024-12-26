https://ria.ru/20241226/sumy-1991454848.html

В Сумах прогремели новые взрывы

В Сумах прогремели новые взрывы - РИА Новости, 26.12.2024

В Сумах прогремели новые взрывы

Очередные взрывы раздались в четверг в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Сумы". РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:02:00+03:00

2024-12-26T14:02:00+03:00

2024-12-26T14:02:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Очередные взрывы раздались в четверг в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Сумы". Ранее в четверг это же издание сообщало о взрывах в городе. "В Сумах снова были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 13.50 мск звучит в Сумской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины