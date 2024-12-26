https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

Самые громкие дела 2024 года: распилы, теракты, перестрелки и иноагенты

Самые громкие дела 2024 года: распилы, теракты, перестрелки и иноагенты - РИА Новости, 26.12.2024

Самые громкие дела 2024 года: распилы, теракты, перестрелки и иноагенты

Уходящий год ознаменовался яркой посадкой целой плеяды высокопоставленных военнослужащих - следователи обнаружили в их среде взяточничество, откаты и хищения... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:48:00+03:00

2024-12-26T11:48:00+03:00

2024-12-26T11:57:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

москва

елена блиновская

евгения беркович

светлана петрийчук

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уходящий год ознаменовался яркой посадкой целой плеяды высокопоставленных военнослужащих - следователи обнаружили в их среде взяточничество, откаты и хищения. Второй категорией обвиняемых уже традиционно стали блогеры, которых обвиняют в мошенничестве с обучающими курсами, неуплате налогов и выводе денег из России. В этом же году был установлен рекорд по самой крупной взятке, еще и полученной в духе времени криптовалютой. "Распилы", теракты, перестрелки, иноагенты и смертоносное лобио - судебная редакция РИА Новости представляет самые громкие разбирательства уходящего года. Три замминистра на нарахВ то время как рядовые осужденные получили возможность выбраться из неволи и приобщиться к службе в армии, отправившись на СВО, некоторые высокопоставленные сотрудники Минобороны пошли по обратному маршруту. Беспрецедентная серия задержаний верхушки ведомства началась весной с заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его обвинили в получении взяток (сумма колеблется около 1,85 миллиарда рублей). Суд поместил его в "Лефортово", за ним в СИЗО отправились его друг-предприниматель Сергей Бородин и сооснователь "Олимпситистроя" Александр Фомин, которого следствие обвинило в даче взяток. Следом суд арестовал главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова по делу о взятке в 30,5 миллиона рублей от краснодарского предпринимателя за покровительство его бизнеса и постройку для него дома. В конце июля было возбуждено дело в отношении ушедшего в 2022 году с должности замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Следствие почитало, что он обогатился на 50 миллионов рублей на контрактах, касающихся Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Наконец, замминистра обороны Павла Попова обвинили в хищении более 40 миллионов рублей, выделенных на парк "Патриот" в Подмосковье. Все трое бывших заместителей Сергея Шойгу отправлены в СИЗО. Там же находится главный связист ВС РФ генерал Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взяток. Сперва он все отрицал, но затем признал, что получил 36 миллионов рублей от топов пермского завода "Телта" за заключение контрактов. Список арестованного судами имущества фигурантов и их родных и близких внушителен: особняк и апартаменты возле Кремля, квартиры в элитных районах Москвы, преимущественно на западе, Bentley и Rolls-Royce, мотоциклы Harley Davidson, раритетные авто, катер, угодья в природоохранной зоне и многое-многое другое. Марафон антижеланийСвидетельница по делу блогера Елены Блиновской заявила в суде, что ее "Марафон желаний" меняет жизни людей. Да и другие свидетели хвалили как сами марафоны, так и их создательницу - за доброту, жажду знаний, занятие благотворительностью. Однако эти же свидетели не отрицали дробления бизнеса ради ухода от налогов. Все они открыли ИП и передали ключи и пароли бухгалтеру Блиновской, чтобы на их счета поступали деньги от продажи марафонов. Это позволяло каждой фирме в отдельности использовать упрощенную систему налогообложения, не превышая положенный лимит. Когда налоговая выявила эти нарушения, жизнь Блиновской поменялась не к лучшему. Ей заменили домашний арест на СИЗО из-за несоблюдения наложенных ограничений, она оказалась на скамье подсудимых, а суд признал ее банкротом. Полный изолятор террористовТеракт в "Крокус сити холле" унёс жизни 145 человек – ужасная трагедия, в деталях которой следствие продолжает разбираться. На первом этапе были задержаны и арестованы исполнители теракта - граждане Таджикистана, которые пришли в концертный зал с оружием. На протяжении года столичный следственный изолятор пополнялся и другими фигурантами дела – от тех, кто сдавал исполнителям квартиру, продал машину, переводил деньги, до тех, кто обеспечил террористов оружием и готовил ещё один теракт в Каспийске. Всего под стражей в столице находятся 19 человек. Травмы, полученные некоторыми обвиняемыми при задержании, за это время почти прошли, и, по заверению собеседников РИА Новости, фигуранты чувствуют себя в СИЗО хорошо, несмотря на усиленные меры безопасности в их отношении. Те же собеседники немного обеспокоены, что работа изолятора может быть частично парализована в момент, когда вся эта масса обвиняемых будет знакомиться с, несомненно, объемными материалами дела – потесниться придется всем остальным резидентам СИЗО. Открыт вопрос об ответственности лиц, в том числе должностных, которым было положено обеспечивать охрану и пожарную безопасность "Крокуса". Известно о возбуждении уголовного дела по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, однако в нем, кажется, нет обвиняемых, по крайней мере об этом не сообщалось официально. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников, другие детали дела также иногда появляются в СМИ, однако следствие пока не спешит публично представить публике полную картину произошедшего. Развод со стрельбойПожалуй, самый масштабный арест уходящего года случился после нападения на офис Wildberries в Романовом переулке, неподалеку от Кремля. За два дня Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, судьи работали не покладая рук. Среди нападавших безработные, кладовщик Wildberries, а также известный спортсмен, заместитель командира взвода ОМОН батальона "Ахмат-1" Росгвардии Умар Чичаев. Всем им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. По трем из этих статей предусмотрено наказание вплоть до пожизненного. Как говорится в материалах дела, обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением". Жители Барвихи могут спать спокойноВ подмосковной Барвихе обитатели элитного поселка Сады Майендорф едва не лишились своих коттеджей. Несмотря на то, что список собственников состоял исключительно из солидных и уважаемых в России людей, Генпрокуратура обратилась в Одинцовский суд Подмосковья с иском об оспаривании сделки 23-летней давности по передаче 8 гектаров земли. По условиям сделки, в 2001 году 99 гектаров, принадлежащие санаторию "Барвиха", были переданы в рамках инвестиционного контракта организации "Кантри-Про" за реставрацию памятника архитектуры XIX века усадьбы "Майендорф". Затем гектары поделили на участки и продали их частным лицам. Среди собственников спорных земель значатся бывший глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин, мать сооснователя группы компаний "Mercury" Зоя Струнина, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. В суде прокуроры заявляли, что участки были проданы по заниженной в 236 раз стоимости, а также что ответчик якобы не выполнил обязательства по реставрации замка Майендорф и прилегающей к нему территории. Однако все эти доводы не нашли подтверждения и были опровергнуты в ходе разбирательств. Кроме того, сами власти Подмосковья назвали вывод земель из состава санатория законным. Правительство Московской области и Мособлимущество представили в суд отзыв, согласно которому сделка была проведена в соответствии с законом. Спустя полгода слушаний судья Арина Кузьмина отказала Генпрокуратуре и оставила участки их законным владельцам. За биткоины поплатились свободойВ уходящем году суд вынес приговор за рекордную взятку в криптовалюте. Фигурантами уголовного дела стали майор, возглавлявший следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району Марат Тамбиев и его подчиненная Кристина Ляховенко. По данным следствия, Тамбиев вымогал у хакеров из группировки Infraud Organization, в отношении которых расследовалось уголовное дело, 2718 биткоинов. Как ранее стало известно в суде, всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России. Хакеры, которые впоследствии получили условные сроки, пожаловались на Тамбиева. Его и Ляховенко арестовали. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Во время рассмотрения уголовного дела Тамбиев не терял бодрости духа и шутил, охотно общался с журналистами, но иногда был очень эмоционален. Так, выступая с последним словом, он попросил суд лишить его звания "майор юстиции" и что он рад тому, что его жизнь рядом с людьми его профессии закончилась. Тамбиев вину не признал. Бывшего следователя можно было бы посчитать одним из богатейших людей, однако в реальности у него даже не оказалась денег на адвоката в силу ареста всех активов и денежных средств. Тамбиев по приговору суда получил 16 лет колонии с запретом на 12 лет занимать должности в госорганах. Также его лишили звания "майор юстиции". Ляховенко приговорили к 9 годам колонии, ей, как и экс-следователю наложили запрет на занятие должностей, но на 8 лет, а также лишили звания "старший лейтенант юстиции". Вину она не признала. Кроме того, суд взыскал с них солидарно более 7,3 миллиарда рублей "в счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступления". Приговор обжалован, Московский областной суд проверит его законность уже в следующем году. Нетеатральная концовкаРежиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук спустя 20 месяцев с момента ареста, наконец, обрели кульминацию своего дела, но радостной её не назвать. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", на декабрь же назначили рассмотрение апелляционных жалоб на это решение. Апелляционный военный суд в подмосковном закрытом военном городке Власиха в составе трёх судей внимательно изучил жалобы, в полной мере выслушал обвиняемых и даже по собственной инициативе решил растянуть рассмотрение на два заседания, хотя все были готовы управиться за один день. Театральная публика, которая кое-что смыслит в вопросах интриг и поворотов сюжета, сочла данный факт обнадеживающим. В день оглашения решения некоторые, хоть и робко, но приготовили натренированные зрелищами ладони для аплодисментов, на моменте "приговор изменить" кто-то даже прикрикнул, а иной и присвистнул, однако театральной концовки, кульминации третьего акта, катарсиса, в общем ничего такого, к чему привыкли зрители, не произошло. Жизнь в этом смысле не захотела примерить на себя статус лучшего драматурга: Петрийчук смягчили приговор на два месяца, Беркович – на пять. В ближайшие недели девушек ждет этап в колонию, где, к слову, чуть больше свободы мысли и творчества, нежели в тесном СИЗО, но вряд ли кто-то из сочувствующих найдет в этом утешение. Публика ждет как выхода новых работ от театралок (Беркович уже выпустила одну книгу за время нахождения в СИЗО), так и выхода самих осужденных на свободу, который может состояться приблизительно в районе первой половины 2029 года. "Люблю Россию я, но странною любовью"Реестр иностранных агентов в России регулярно пополняется, а один человек в этом году получил не только соответствующий статус, но вместе с ним и уголовное дело. Обосновавшийся в нашей стране гражданин Франции Лоран Винатье**, который работал в швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" (как следует из обнародованной ФСБ России справки о ЦГД, ее деятельность не соответствует ее официальным гуманитарным целям), пошел под суд за уклонение от исполнения законодательства РФ об иностранных агентах. Следствие установило, что Винатье** на протяжении нескольких лет, не предоставляя документов для включения в реестр, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ. Кроме того, ФСБ сообщала, что фигурант собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Расследование уголовного дела заняло несколько месяцев. В суде француз полностью признал вину и раскаялся. Он просил прощения у родных и у организации, в которой работал, а также неоднократно признавался в любви к России. Так, по его словам, он даже написал книгу о ней, презентовав ее как работу-исследование с исключительно положительным характером. Винатье** и его адвокаты просили суд ограничиться штрафом, не лишая его свободы. Однако приговор вынесли не в его пользу, назначив три года реального лишения свободы, зачтя в срок наказания время, проведенное в СИЗО. Защитники обжаловали приговор, Мосгорсуд проверит его законность уже в следующем году. Дела об отравленной доставкеБолее 400 человек по всей России обратились за медицинской помощью после отравления некачественным лобио из "Кухни на районе", двое скончались. Расследование дела грозит затянуться, ведь каждого пострадавшего надо допросить, признать потерпевшим и изучить его медицинские документы. По делу назначены экспертизы, санитарно-эпидемиологические исследования, проведено свыше сотни обысков и осмотров места происшествий. Обвиняемые дожидаются результатов расследования под домашним арестом. Такую меру пресечения суд выбрал для гендиректора компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елены Машковой и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина. Повар Карим Норматов находится в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Просвещение и судопроизводствоПочти восемь месяцев года бывшая замминистра просвещения Марина Ракова гадала - придется ли ей отправиться в колонию, ведь Никулинский суд Москвы хоть и приговорил ее к 5 годам лишения свободы, но оставил на свободе до вступления приговора в силу. В итоге апелляционная инстанция Мосгорсуда склонилась в сторону гуманизма и заменила наказание на условное. Ракова, бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев и другие фигуранты дела после длительного судебного разбирательства остались на свободе. Как установил суд, фигуранты фиктивно устраивали сотрудников Минпросвещения в структуры РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные деньги на договорах с Шанинкой в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Все они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб следствие оценило в 50 миллионов рублей.* Запрещенная в России террористическая организация** Лицо, признанное иностранным агентом в России

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https://ria.ru/20241130/krokus-1986613517.html

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https://ria.ru/20241119/sud-1984507097.html

https://ria.ru/20241129/putin-1986420679.html

https://ria.ru/20240708/gosizmena-1958122960.html

https://ria.ru/20241216/prigovor-1989350099.html

https://ria.ru/20241225/inoagent-1991122550.html

https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html

https://ria.ru/20241129/peterburg-1986391641.html

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