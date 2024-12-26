https://ria.ru/20241226/sudno-1991430973.html

"Урса Майор" получила несколько пробоин, сообщил владелец судна

"Урса Майор" получила несколько пробоин, сообщил владелец судна - РИА Новости, 26.12.2024

"Урса Майор" получила несколько пробоин, сообщил владелец судна

Дым, который шел из машинного отделения и различных мест российского сухогруза "Урса Майор", говорил о наличии других пробоин в корпусе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:13:00+03:00

2024-12-26T13:13:00+03:00

2024-12-26T14:04:00+03:00

происшествия

крушение судна "урса майор"

средиземное море

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Дым, который шел из машинного отделения и различных мест российского сухогруза "Урса Майор", говорил о наличии других пробоин в корпусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика", владеющей судном.Как рассказали в "Оборонлогистике", после трех взрывов по правому борту "Урса Майор" экипаж обнаружил пробоину 50 на 50 сантиметров."Из аварийного выхода машинного отделения, мастерской, фальштрубы и других мест шел едкий черно-сизый дым. Также дым шел из грибка вентиляции балластного танка WB 25 (танк был пустой), расположенного носовее обнаруженной пробоины, что свидетельствовало о наличии других пробоин корпуса судна. Из-за едкого дыма, который проникал даже через маску дыхательного аппарата, попытки попасть в машинно-котельное отделение не увенчались успехом", — объяснили в пресс-службе.При этом насосы балластной и креновой системы судна не включались из-за отсутствия питания."Запустился аварийный дизель-генератор, но питание в систему не поступало, что свидетельствовало о полном разрушении главного распределительного щита, находящегося в машинном отделении", — добавил собеседник агентства."Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток и 23 декабря потерпело крушение в Средиземном море.По данным "Оборонлогистики", причиной крушения стал теракт. Согласно показаниям членов экипажа, в 13:50 мск по правому борту, в районе кормовой части, прогремели три последовательных взрыва, после чего сухогруз получил резкий крен на правый борт. Перегруза на судне не было, утверждают в компании. "Урса Майор" — это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн, а перевозил он всего 806 тонн.

https://ria.ru/20241226/sudno-1991373428.html

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991117842.html

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происшествия, крушение судна "урса майор", средиземное море, в мире