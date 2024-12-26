https://ria.ru/20241226/strelba-1991568201.html

В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина

В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина - РИА Новости, 26.12.2024

В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина

Стрельба и поножовщина произошли в ночь на Рождество в международном аэропорту Sky Harbor американского Финикса, пострадали четыре человека, сообщает телеканал... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T23:57:00+03:00

2024-12-26T23:57:00+03:00

2024-12-26T23:57:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Стрельба и поножовщина произошли в ночь на Рождество в международном аэропорту Sky Harbor американского Финикса, пострадали четыре человека, сообщает телеканал CNN. Инцидент начался в ночь на четверг в ресторане одного из терминалов за пределами периметра безопасности. Прибывшие по сигналу полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. Позже полицейские задержали на парковке несовершеннолетнюю девушку и мужчину. У мужчины было ножевое ранение. Все четверо пострадавших были доставлены в больницу. Одна женщина с огнестрельным ранением находится в критическом состоянии, сообщила полиция Финикса. "Я полагаю, что это был семейный спор, который перерос в конфликт", - сообщила журналистам сержант полиции Майра Рисон, добавив, что, по предварительным данным, все пять человек, участвовавших в инциденте, знают друг друга. Из-за стрельбы в аэропорту был временно закрыт терминал.

https://ria.ru/20241224/strelba-1991098422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финикс