https://ria.ru/20241226/strelba-1991568201.html
В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина
В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина - РИА Новости, 26.12.2024
В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина
Стрельба и поножовщина произошли в ночь на Рождество в международном аэропорту Sky Harbor американского Финикса, пострадали четыре человека, сообщает телеканал... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T23:57:00+03:00
2024-12-26T23:57:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Стрельба и поножовщина произошли в ночь на Рождество в международном аэропорту Sky Harbor американского Финикса, пострадали четыре человека, сообщает телеканал CNN. Инцидент начался в ночь на четверг в ресторане одного из терминалов за пределами периметра безопасности. Прибывшие по сигналу полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. Позже полицейские задержали на парковке несовершеннолетнюю девушку и мужчину. У мужчины было ножевое ранение. Все четверо пострадавших были доставлены в больницу. Одна женщина с огнестрельным ранением находится в критическом состоянии, сообщила полиция Финикса. "Я полагаю, что это был семейный спор, который перерос в конфликт", - сообщила журналистам сержант полиции Майра Рисон, добавив, что, по предварительным данным, все пять человек, участвовавших в инциденте, знают друг друга. Из-за стрельбы в аэропорту был временно закрыт терминал.
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в мире, финикс
В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина
В аэропорту Финикса в США на Рождество произошла стрельба и поножовщина
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Стрельба и поножовщина произошли в ночь на Рождество в международном аэропорту Sky Harbor американского Финикса, пострадали четыре человека, сообщает телеканал CNN
.
Инцидент начался в ночь на четверг в ресторане одного из терминалов за пределами периметра безопасности. Прибывшие по сигналу полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.
Позже полицейские задержали на парковке несовершеннолетнюю девушку и мужчину. У мужчины было ножевое ранение.
Все четверо пострадавших были доставлены в больницу. Одна женщина с огнестрельным ранением находится в критическом состоянии, сообщила полиция Финикса
.
"Я полагаю, что это был семейный спор, который перерос в конфликт", - сообщила журналистам сержант полиции Майра Рисон, добавив, что, по предварительным данным, все пять человек, участвовавших в инциденте, знают друг друга.
Из-за стрельбы в аэропорту был временно закрыт терминал.